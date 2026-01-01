Техническое задание на выставочный стенд
Требования технического задания на стенд

Образец плана павильонов

 Качественно и быстро разработать выставочный проект, изготовить все составляющие и произвести застройку выставочного стенда поможет подробное техническое задание – это информация, составленная по основным вопросам, которые мы подготовили для заказчиков ниже.

 Мы постарались указать наиболее частые ситуации, которые приходится решать участнику выставки, а нам при разработке дизайн макета и на производстве изготовить компоненты оформления выставочного пространства.

 Правильные и четко сформированные задачи со стороны Заказчика, сократят время на разработку и подготовку выставочного проекта в целом.

 1. Какие габариты места застройки и её общая площадь?

 Организаторы выставки разбивают на сектора и на определенные места. Каждое место определено конкретной площадью и размерами. Как пример стандартов площадок – мест с размерами равные 2х4, 3х5, 5х8 метра.

 2. Какие нужны стены, перегородки и их количество?

 Выставочное пространство разделяют стенами. Сколько стен будет, какую надо высоту стен правильно организовать на границе с соседней застройкой? Определяем, какого типа будет выбранное пространство:

1) остров – без границ с соседними участниками выставки,

2) полуостров – имеется одна стена и три открытые стороны,

3) угловой – две стены и две стороны открыты,

4) линейный – три стены открыта только фасадная часть,

5) проходной – стены будут по левую и правую стороны, фасад и задняя часть открыты.

 

3. Какая и каких размеров нужна зона для продукции?

Демонстрационные экспонаты тоже имеют свои габариты. На пример яхта, дизельный генератор, автобус они занимают много места, по всей видимости займут наибольшее место выставочного пространства, а меньшую часть выделяем для представителей и посетителей.

 4. Сколько персонала будет работать на выставке, определить рабочие места?

Чаще всего работают от двух до четырех представителей. Бывает организована работа десяти и более человек. Привлекаются музыканты, артисты, стендистки-модели, аниматоры. Необходимо все учесть и организовать для работы (стулья, столы, ресепшен – нужное количество, раздевалка или служебное помещение, подиум, специальное оборудование).

 5. Необходим перечень демонстрируемых экспонатов?

Эта информация говорит о количестве штук, весе экспонатов и самом названии – что это.

 

6. Разработан ли дизайн макет для оформления Вашей выставки?

Нужно ли разработать 3D модель выставочной экспозиции или он уже существует в утвержденном виде? Все начинается с дизайн проекта.

 7. Сформирована ли концепция общего оформления?

В основу концепции входят фирменный стиль, логотип компании, все задумки заказчика. Пожелания по размещению и зонированию, эксклюзивность стиля, фото примеры помогут точно создать нужный образ.

 8. Какое будет техническое оснащение выставочного проекта?

Определяем и согласовываем список оборудования – компьютеры, телевизоры, видеоэкраны, интерактивные планшеты и другое. Намечаем в каких местах необходимо все это установить. Нужны ли бытовые приборы – холодильник, кофе машина, чайник и другие.

9. Из чего будем строить и как планируем декорировать?

 При ответе на поставленный вопрос формируем ответы:

– строим из выставочного конструктора OCTANORM, MAXIMA, или …,

– строим из материала ДСП, МДФ и проводим молярные работы, применяем современные строительные отделочные материалы, а также баннерную ткань с напечатанным изображением.

Выставочный мобильный стенд

10. Хотели бы использовать многоразовые мобильные сборные стенды?

 Можно подобрать комплект мобильных стендов и создать сборный стенд для многоразового использования. Использовать в туровом комплекте можно стенды Pop up, рекламные стенды Roll up, баннерные конструкции L-banner, press wall, планшетные конструкции fold up. Преимущество такого комплекта – это экономия денежных средств, быстрый монтаж своими силами, компактность и удобство при транспортировки. 

 Ответы на эти вопросы экономит время на общую подготовку к намеченной выставке. Все надо сделать с достаточным запасом времени, тогда получаем качество работ на всех ее необходимых этапах подготовки. На изображениях демонстрируем примеры 3D проектирования, как осуществлялось изготовление выставочных стендов.