Требования технического задания на стенд

Требования технического задания на выставочный стенд – разработка выставочного проекта, застройка стенда для выставки. Стандартный перечень вопросов для подготовки ТЗ.
Качественно и быстро разработать выставочный проект, изготовить все составляющие и произвести застройку выставочного стенда поможет подробное техническое задание – это информация, составленная по основным вопросам, которые мы подготовили для заказчиков ниже.
Мы постарались указать наиболее частые ситуации, которые приходится решать участнику выставки, а нам при разработке дизайн макета и на производстве изготовить компоненты оформления выставочного пространства.
Правильные и четко сформированные задачи со стороны Заказчика, сократят время на разработку и подготовку выставочного проекта в целом.
1. Какие габариты места застройки и её общая площадь?
Организаторы выставки разбивают на сектора и на определенные места. Каждое место определено конкретной площадью и размерами. Как пример стандартов площадок – мест с размерами равные 2х4, 3х5, 5х8 метра.
2. Какие нужны стены, перегородки и их количество?
Выставочное пространство разделяют стенами. Сколько стен будет, какую надо высоту стен правильно организовать на границе с соседней застройкой? Определяем, какого типа будет выбранное пространство:
1) остров – без границ с соседними участниками выставки,
2) полуостров – имеется одна стена и три открытые стороны,
3) угловой – две стены и две стороны открыты,
4) линейный – три стены открыта только фасадная часть,
5) проходной – стены будут по левую и правую стороны, фасад и задняя часть открыты.
3. Какая и каких размеров нужна зона для продукции?
Демонстрационные экспонаты тоже имеют свои габариты. На пример яхта, дизельный генератор, автобус они занимают много места, по всей видимости займут наибольшее место выставочного пространства, а меньшую часть выделяем для представителей и посетителей.
4. Сколько персонала будет работать на выставке, определить рабочие места?
Чаще всего работают от двух до четырех представителей. Бывает организована работа десяти и более человек. Привлекаются музыканты, артисты, стендистки-модели, аниматоры. Необходимо все учесть и организовать для работы (стулья, столы, ресепшен – нужное количество, раздевалка или служебное помещение, подиум, специальное оборудование).
5. Необходим перечень демонстрируемых экспонатов?
Эта информация говорит о количестве штук, весе экспонатов и самом названии – что это.
6. Разработан ли дизайн макет для оформления Вашей выставки?
Нужно ли разработать 3D модель выставочной экспозиции или он уже существует в утвержденном виде? Все начинается с дизайн проекта.
7. Сформирована ли концепция общего оформления?
В основу концепции входят фирменный стиль, логотип компании, все задумки заказчика. Пожелания по размещению и зонированию, эксклюзивность стиля, фото примеры помогут точно создать нужный образ.
8. Какое будет техническое оснащение выставочного проекта?
Определяем и согласовываем список оборудования – компьютеры, телевизоры, видеоэкраны, интерактивные планшеты и другое. Намечаем в каких местах необходимо все это установить. Нужны ли бытовые приборы – холодильник, кофе машина, чайник и другие.
9. Из чего будем строить и как планируем декорировать?
При ответе на поставленный вопрос формируем ответы:
– строим из выставочного конструктора OCTANORM, MAXIMA, или …,
– строим из материала ДСП, МДФ и проводим молярные работы, применяем современные строительные отделочные материалы, а также баннерную ткань с напечатанным изображением.
10. Хотели бы использовать многоразовые мобильные сборные стенды?
Можно подобрать комплект мобильных стендов и создать сборный стенд для многоразового использования. Использовать в туровом комплекте можно стенды Pop up, рекламные стенды Roll up, баннерные конструкции L-banner, press wall, планшетные конструкции fold up. Преимущество такого комплекта – это экономия денежных средств, быстрый монтаж своими силами, компактность и удобство при транспортировки.
Ответы на эти вопросы экономит время на общую подготовку к намеченной выставке. Все надо сделать с достаточным запасом времени, тогда получаем качество работ на всех ее необходимых этапах подготовки. На изображениях демонстрируем примеры 3D проектирования, как осуществлялось изготовление выставочных стендов.