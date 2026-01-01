Требования технического задания на стенд

Качественно и быстро разработать выставочный проект, изготовить все составляющие и произвести застройку выставочного стенда поможет подробное техническое задание – это информация, составленная по основным вопросам, которые мы подготовили для заказчиков ниже.

Мы постарались указать наиболее частые ситуации, которые приходится решать участнику выставки, а нам при разработке дизайн макета и на производстве изготовить компоненты оформления выставочного пространства.

Правильные и четко сформированные задачи со стороны Заказчика, сократят время на разработку и подготовку выставочного проекта в целом.

1. Какие габариты места застройки и её общая площадь?

Организаторы выставки разбивают на сектора и на определенные места. Каждое место определено конкретной площадью и размерами. Как пример стандартов площадок – мест с размерами равные 2х4, 3х5, 5х8 метра.