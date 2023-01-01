Открыта вакансия

Требования и условия Возраст От 22 до 40 лет. Образование Высшее или среднее специальное. Занятость Полная, (возможна частичная) График работы Понедельник - пятница с 10 00 до 18.00. Выходные: суббота, воскресенье. Требования к квалификации - Знание ПК, уверенный пользователь ; - Опыт работы в разработке торговых и выставочных стендов‚ эскизных дизайн проектов, графических работ. Обязанности: : Разработка макетов стендов‚ эскизных дизайн проектов, подготовка графических макетов к широкоформатной печати и полиграфии.

- Опыт работы в рекламных компаниях или агентствах, дизайн-бюро приветствуется;

Личные качества:

- Ответственность, мобильность, целеустремленность и активная жизненная позиция, самостоятельность, порядочность;

- Умение одновременно выполнять несколько задач;



Условия работы - Офис по адресу: г. Москва, Пестовский переулок, дом 16, кор. 2 метро Марксистская;

- Условия: рабочее место, телефон, компьютер, интернет;

- Заработная плата: по результатам собеседования