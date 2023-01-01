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Открыта вакансия - дизайнер.

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Открыта вакансия

Дизайнер

РПК Creative Park, работающая в сфере выставочных услуг  и рекламного сервиса,  приглашает на работу дизайнера  по разработке  торговых, выставочных стендов и 3D визуализации,  разработке графических изображений и рекламной продукции.

Дизайнер

 

Требования и условия

Возраст

От 22 до 40 лет.

Образование

Высшее или среднее специальное.

Занятость

Полная, (возможна частичная)

График работы

Понедельник - пятница с 10 00 до 18.00. Выходные: суббота, воскресенье.

Требования к квалификации

- Знание ПК, уверенный пользователь ;

- Опыт работы в разработке торговых и выставочных стендов‚  эскизных дизайн проектов, графических работ.

 Обязанности: : Разработка макетов стендов‚ эскизных дизайн проектов, подготовка графических макетов к широкоформатной печати и полиграфии.
- Опыт работы в рекламных компаниях или агентствах, дизайн-бюро приветствуется;
Личные качества:
- Ответственность, мобильность, целеустремленность и активная жизненная позиция, самостоятельность, порядочность;
- Умение одновременно выполнять несколько задач;

Условия работы

- Офис по адресу: г. Москва, Пестовский переулок, дом 16, кор. 2  метро Марксистская;
- Условия: рабочее место, телефон, компьютер, интернет;
- Заработная плата: по результатам собеседования

 

 