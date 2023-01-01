Открыта вакансия

Дизайнер
РПК Creative Park, работающая в сфере выставочных услуг и рекламного сервиса, приглашает на работу дизайнера по разработке торговых, выставочных стендов и 3D визуализации, разработке графических изображений и рекламной продукции.
Дизайнер
Требования и условия
Возраст
От 22 до 40 лет.
Образование
Высшее или среднее специальное.
Занятость
Полная, (возможна частичная)
График работы
Понедельник - пятница с 10 00 до 18.00. Выходные: суббота, воскресенье.
Требования к квалификации
- Знание ПК, уверенный пользователь ;
- Опыт работы в разработке торговых и выставочных стендов‚ эскизных дизайн проектов, графических работ.
Обязанности: : Разработка макетов стендов‚ эскизных дизайн проектов, подготовка графических макетов к широкоформатной печати и полиграфии.
- Опыт работы в рекламных компаниях или агентствах, дизайн-бюро приветствуется;
Личные качества:
- Ответственность, мобильность, целеустремленность и активная жизненная позиция, самостоятельность, порядочность;
- Умение одновременно выполнять несколько задач;
Условия работы
- Офис по адресу: г. Москва, Пестовский переулок, дом 16, кор. 2 метро Марксистская;
- Условия: рабочее место, телефон, компьютер, интернет;
- Заработная плата: по результатам собеседования