Изготовление наружной рекламы | Рекламные cтенды различной модификации
“Успешно развивать бизнес без современной рекламы – равносильно, что двигать железнодорожный состав без локомотива”... Данная формулировка уверенно говорит сама за себя и вряд ли, кто будет сомневаться в этом!
Рекламно-производственная компания "Креатив Парк" город Москва, предлагает комплексные услуги нашим клиентам - изготовление и монтаж наружной рекламы, рекламные стенды для выставок, рекламная продукция. Реклама это одно из наиболее эффективных средств, для продвижения товаров и услуг.
Наружная реклама и ее разновидности изделий довольно сложны в производстве, поэтому доверять изготовление рекламы нужно только проверенным компаниям, давно работающим на рынке. Мы располагаем собственными производственными мощностями и выполняем заказы качественно, оперативно и по выгодным ценам.
Наши услуги.
Технические специалисты нашего производственного цеха, по разработанным эскизам и чертежам смогут изготовить наружную рекламу на заказ, правильно организуют оформление фасада магазина, витрины салона или бутика, выполнят изготовление рекламных вывесок для торгового павильона, грамотно произведут монтаж наружной рекламы, установят световые объемные буквы на торговые стенды и фасады магазинов, выполняет брендирование торговых стендов и стоек.
"Creative Park" - это еще и креативный художник-иллюзионист в области дизайна.
Наше креативное бюро грамотно разработает для вас дизайн проект интерьера магазина или бутика, выполнит проектирование и 3D визуализацию входной группы салона или кафе в сжатые сроки, по оптимальной цене. Мы проектируем эксклюзивные выставочные стенды и выполняем строительство выставочных экспозиций, создаем эскизные проекты торговых точек магазинов и павильонов, сможем разработать и изготовить торговые стенды.
В нашей работе главное - комплексное обслуживание наших клиентов. В комплексное обслуживание входит, как разработать графический дизайн макет любого рекламного носителя, так и изготовление его под ключ. Выполняем широкоформатную печать рекламных баннеров размера 3х6 для рекламных щитов - билбордов, нанесение логотипа на сувенирную продукцию и корпоративные подарки, рекламная продукция для выставки, изготовление рекламной полиграфии.
Не оставаться в тени конкурентов - всегда двигаться вперед!
Основные разновидности наружной рекламы
Современная наружная реклама делится на следующие виды
1. Световые объемные буквы – одна из наиболее распространенных видов наружной рекламы, при ее сборке могут использоваться самые различные материалы. Задача световых букв заключается в том, что нужно обратить внимание на продукт или предоставляемую услугу или его название. Объемные буквы чаще всего встречаются на фасадах торговых центров, как реклама магазина. Изготовлением этой разновидности рекламы занимаются профессионалы нашей компании в Москве.
2. Световые вывески – наиболее распространенный вид наружной рекламы, встречающийся повсеместно. Рекламная световая вывеска представлена щитом из композитных материалов, на который наносится определенная информация, объемный логотип, а также световые объемные буквы. Сделать заказ этой разновидности наружной рекламы можно в компании “Creative Park”, т.к. мы специализируемся на выпуске подобной продукции.
3. Лайтбокс – самая распространенная в применении фасадная реклама, при изготовлении которой применяется источник света. Изделие представлено световым коробом или другой формой, которая подвешивается снаружи павильона или устанавливается на торговые стенды.
4. Пилоны и стелы – комплексная наружная реклама, чаще всего большого размера. Имеет металлическое основание – раму, облицовка производится различными материалами металлический лист, композитный материал, пластик. Такой тип изделия имеет внутреннюю подсветку и устанавливают на фундаментную основу.
5. Ситилайт – уличная реклама, представляющая собой металлическое основание, открывающиеся на две стороны рамы с антивандальным стеклом. У такого изделия могут быть самые различные размеры и дизайн, с внутренней подсветкой или без подсветки. Существует две группы ситилайтов: односторонние и двусторонние. Стоимость этого типа может варьироваться в достаточно большом диапазоне.
6. Мобайл – представляет собой наружную рекламу, которая имеет двухстороннюю поверхность. Кроме этого, есть возможность заказать трехстороннее изделие. Цена ее может быть самой различной.
7. Акрилайт – разновидность рекламных панелей с подсветкой. Такая рекламная панель включает в себя толстое оргстекло акриловой группы. На поверхности этого материала проводится гравировка букв, рисунков или логотипов. Она также имеет подсветку, изготовленную из светодиодов. В результате гравировка начинает светиться, что выглядит достаточно привлекательно.
8. Баннер – рекламное полотно, которое имеет довольно большие размеры. Нанесение изображения или надписей проводится на специальном материале - виниле, специальными красками, за счет чего картинка не выгорает.
9. Транспарант или перетяжка – еще одна разновидность баннерной рекламы, изготовлением которой занимается компания Creative Park.
10. Афиша – получила довольно широкое распространение. Она представлена печатным рекламным плакатом. Применяется такой тип рекламы, в основном для объявления какого-либо события.
Заказать все перечисленные выше разновидности наружной рекламы можно у нас - в компании Креатив Парк, город Москва. Процесс производства практически всех типов рекламы представлен несколькими важными этапами, о которых далее поговорим подробнее на страницах нашего сайта.
Производство наружной рекламы
Этапы выполнения работ:
1. Для начала проводится сбор основной информации от заказчика. Наружная реклама создается под определенные требования заказчика: тип отображаемой информации, размеры рекламы и стиль оформления. Конечно, проект разрабатывается и под конкретный товар или услугу.
2. Далее на основе полученной информации проводится создание уникального дизайна. Разработкой проекта занимаются дизайнеры с учетом особенностей заказа.
3. Затем производится непосредственное изготовление рекламного изделия. При этом могут использоваться различные материалы, что отражается на стоимости проекта.
4. Следует уделить внимание и креплению рекламного изделия. Оно должно быть размещено так, чтобы обеспечить наилучший обзор. Для каждого типа рекламы выбирают наиболее подходящее место.
На разработку проекта и конкретно производство рекламы может уйти довольно много времени. Сроки исполнения заказа могут отразиться на стоимости проекта.
От чего зависит цена?
Компания "Creative Park" изготавливает наружную рекламу на выгодных условиях.
Цена может зависеть от следующих моментов:
1. Сложность проекта. Как было отмечено ранее, проект разрабатывается под определенные запросы заказчика.
2. Тип выбранной наружной рекламы. Вид используемого материала при производстве напрямую влияет на стоимость.
3. Размеры тоже влияют на стоимость. Чем больше размер созданной рекламы, тем более она заметна. Однако с увеличением габаритных размеров увеличивается и количество используемых материалов, что повышает цену за рекламное изделие.
4. Наличие подсветки. Многие рекламные щиты имеют подсветку, что делает их более заметными. Современные вывески, как правило, изготавливаются при применении диодных источников света. Они более практичные и недорогие, служат на протяжении длительного периода.
Грамотно созданная наружная реклама магазина позволит повысить доход, используется для продвижения бренда и создания положительного имиджа компании. Оформите заказ на производство наружной рекламы в компании "Креатив Парк"!
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