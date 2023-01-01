Корпоративные сувениры | оригинальные подарки с логотипом

Корпоративные подарки с логотипом можно заказать на нашем сайте. Наши менеджеры подберут для Вас оригинальные подарки сувениры для сотрудников Вашей компании. У нас можно купить рекламные сувениры с логотипом и заказать рекламную продукцию.
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За последнее десятилетие, у нас в России, очень прочно закрепились в деловом этикете бизнес сувениры, точнее корпоративные подарки.
Cувениры с логотипом компании являются неотъемлемой частью фирменного стиля любой компании. Подарочные изделия - ежедневники с логотипом, разнообразные календари, креативные подарочные наборы, упакованные в пакеты с корпоративной символикой, приобрели большую популярность. Благодаря их помощи, решаются не мало важные задачи в деловых отношениях в различных средах современного бизнеса, любого госучреждения. Подробнее:
- показать внимание и расположенность, по отношению к своим клиентам,
- удовлетворенность руководства качеством работы своего подразделения – сотрудников,
- сделать знак внимания постоянным партнерам,
- поздравление сотрудников с традиционными праздниками,
- маркетинговое дополнение, к любой рекламной акции или проведения выставки.
Мы предлагаем Вам рекламные сувениры и как инструмент современного маркетинга. Наш опыт работы в этой области, начинается с 2007 года и пополняется новыми работами, а так же выполненными заказами для клиентов по сегодняшний день. В нашем арсенале производственного оборудования имеется все необходимое, чтоб выполнить нанесение логотипа на корпоративные подарки.
Вы можете заказать корпоративные подарки у нас: +7 499 394 0635 | info@creativepark.ru
Перечень предоставляемых услуг:
- подберем для Вас нужные ежедневники, планинги,
- предложим на выбор сувенирные ручки,
- пакеты с нанесением рекламной информации,
- флешки с лазерной гравировкой,
- брелоки, как сувенир для выставок,
- спецодежда с нанесение корпоративной символики,
- подготовим бюджетные бейсболки с логотипом,
- представим качественные футболки, комфортные поло.
Основная сложность состоит в выборе оригинальных сувениров. Главным и определяющим фактором является - цена. В практике уже существует разделение на сегмент обычные «Эконом» подарки и премиум класса сегмент «Vip». Не дорогой сегмент подарков предназначен для проявления внимания ко всему коллективу или всем клиентам. Премиум класса подарки представляют собой эксклюзивные дорогие изделия – ручка с золотым пером, оригинальной формы флешка, с большим объемом памяти, часы. Можно смело назвать такой выбор, как персональный подарок премиум класса! И в этом мы тоже сможем помочь Вам.
Хочется напомнить Вам, что мы поможем организовать подарочный набор для мужчин в день Защитника Отечества, для женщин в Международный Женский день 8 марта, а для всех Ваших друзей к главному, Новогоднему празднику. Сувениры на выставку, подарочные наборы к Юбилею компании с фирменной символикой и наградная продукция – кубки, медали, дипломы подготовим в нужном количестве, только об этом надо позаботиться заранее. Надо понимать, у каждого заказа существуют свои сроки подготовки и методы изготовления.
Шесть основных наших преимуществ
- Многопрофильное производственная база,
- Накоплен большой опыт работы, в том числе и с клиентами,
- Оперативность в работе и качество продукции,
- Лояльный подход – цена, качество, сроки,
- Активное взаимодействие с разными поставщиками
- Выполняем широкий спектр рекламно-производственных и дизайнерских услуг.
Наши координаты:
Москва, Пестовский переулок, дом 16 корпус 2, метро Марксистская.
Корпоративные подарки
Мотивация и внимание руководства к результатам работы сотрудников приводит, только к успешной работе всей компании. В компаниях, где процветает здоровый и дружный корпоративный настрой, без всякого сомнения занимает лидирующие места в своем сегменте бизнеса, успешно развиваются. Поощрение персонала полезными корпоративными подарками, с символикой организации, в которой они работают, стимулирует общий настрой на достижение поставленных целей и задач. Повседневно нужный в работе менеджера записная книга – органайзер, недатированный ежедневник с логотипом, будет приятным подарком и полезным помощником на его рабочем столе, значительное время. А получить из рук своего руководства календарь или флешку, со словами благодарности за его труд, это в двойне приятно. Не все соизмеряется в денежном эквиваленте. Стимулом к эффективной работе может быть чуткое отношение и внимание. Даже простой корпоративный сувенир - кружка с логотипом, визитница подарит радость и заряд энергии к повседневной работе.
Промо акция или сувенир для Выставки
Современные условия ведения бизнеса практикуют проводить рекламные акции для раскрутки новых продуктов и услуг. Надо за короткое время успеть максимально привлечь внимание посетителя, чтоб он запомнил этот новый продукт. Рекламная продукция, корпоративные подарки, подаренные посетителю в период проведения акции, без сомнений, неоднократно напомнит и еще расскажет другим потенциальным клиентам. Пакеты с логотипом является не дорогим хранилищем, универсальной сумкой с рекламой. Такой пакет будет использоваться много раз, для переноса других предметов, но рекламная информация, не раз напомнит о себе и расскажет окружающим. Подготовить сувениры для выставки, чтоб подарить своим посетителям это уже традиция маркетинговой политики.
Итог. А надо ли заказать рекламные сувениры для выставки? ДА!
Футболки и бейсболки с логотипом универсальная одежда и размещенная реклама одновременно. Они могут так же являться корпоративной одеждой с логотипом любой компании, различных спортивных мероприятий или квестов! Яркая, не дорогая вещь, может стать приятным сюрпризом-подарком Вашим партнерам, а на корпоративном спортивном мероприятии будет отличный приз победителю. А главное, Вашу рекламу увидят многие! Бейсболки для нанесения логотипа, не дорогие футболки и поло всегда имеются в большом ассортименте у нас. Наши специалисты помогут выбрать нужный элемент одежды, необходимый размер, цветовую гамму, плотность ткани и технологию нанесения информации. При необходимости наш дизайнер подготовить дизайн макет рекламы.
Виды нанесения рекламы на одежду:
- Машинная вышивка металлизированными нитками,
- Нанесение краски на футболки – шелкография,
- Печать термопереносом.
Цена и сроки выполнения заказа зависят от общего тиража и типа нанесения.
Позвоните нам, чтоб узнать, как быстро заказать футболки европейского качества, купить бейсболки с нанесением логотипа.
Ручка - нужный инструмент написания Ваших мыслей или полученной информации.
Авторучка – повседневный, важный атрибут современной жизни любого офиса. Стильная ручка с логотипом, эксклюзивная ручка в футляре – может являться великолепным, нужным подарком. Выбор такой продукции конечно очень большой от дешeвых, до прилично дорогих экземпляров. Мы практикуем подбор продукции по техническому заданию заказчика. Подбираем фото изделия, указываем его стоимость и отправляем на почту заказчику. При необходимости доставляем ручки заказчику для просмотра. После всех согласований оплачивается тираж и в производство. Предлагаем на выбор купить пластмассовые ручки шариковые, заказать металлические ручки перьевые для подаров премиум класса. Можно подобрать дорогие, роллерные ручки для Vip подарка. Рассматриваются только ручки для нанесения логотипа или названия компаний.
Тел. 8 (499) 394 06 35- ответ специалиста.
Уже сложилась традиция дарить на Новый Год ежедневники с логотипом компании.
В этот список можно добавить планинги, небольшие записные книжки в мягкой обложке. Не датированные ежедневники имеют главное отличительное свойство – наиболее долгий срок использования. Датированный ежедневник имеет срок использования ровно год, как срок службы любого календаря. Выбирать Вам, какой необходим тип ежедневника, а наши специалисты помогут подобрать на выбор интересующие варианты. Нанесение на обложку выполним способами, такими как блинтовое тиснение (с использованием клеше), крепление шильдика с рекламой, нанесением краски - шелкография. Каждый тип вид нанесения имеет свой срок на выполнения работ и стоимость. По всем вопросам обращаться к нашим креативным специалистам.
Ежедневники купить, заказать | info@creativepark.ru
Брелок с логотипом - универсальное кольцо, держатель для ключей и отличный рекламный носитель. Очень выгодно заказать брелки, если вы проводите выставку своей компании. Подарить посетителю вашего выставочного стенда брелок с логотипом всегда полезно. Брелок найдет свое применение, как связующий элемент для ключей, постоянно будет напоминать о Вашей компании и рекламируемых услугах. Брелок – рулетка, фонарик, открывалка с нанесением корпоративной символикой, в двойне будет полезным и запоминающимся подарком.
Вся линейка хранителей информации – флешки с логотипом, современный нужный рекламный сувенир. Флешка превосходный деловой подарок сувенир, отличный рекламный носитель на своем внешнем корпусе. Способ нанесения информации на борт флешки – лазерная гравировка, тампопечать (нанесение краски), заливка смолой. Подборку вариантов и определят способ нанесения наши специалисты.
Пакеты с рекламой на заказ
Вы, так же у нас, можете заказать полиэтиленовые пакеты с логотипом. Пакеты ПВД с рекламой – хорошая альтернатива, перечисленной раннее нами рекламной продукции. Полезность пакета, как упаковка, высокая. При своей не большой стоимости имеется еще одно положительное свойство – отличный распространитель товарной марки или бренда! Формы и размеры пакетов выбирается заказчиком. Всегда готовы помочь в разработке дизайн макета под печать пакетов.
Цены на наши услуги и продукцию – доступны! Основная задача – это, чтоб заказчик был доволен результатом и сотрудничеством с нами, чтоб взаимовыгодное сотрудничество не заканчивалось на единичном заказе.
Мы, специалисты компании “Creative Park” используем в своей работе только лучшие расходные материалы и современное оборудование. Поэтому каждый раз достигаются интересные, оригинальные решения и положительные результаты.
Посмотрите примеры наших работ – разнообразная и необходимая для современного маркетинга рекламная продукция, приобретает многофункциональность, а главное рекламную значимость.
Нами накоплен опыт работы на рынке рекламы с 2007 года, только с положительной репутацией.
Мы выполняем заказы в срок и наша работа - всегда превосходного качества!
Наш подход учитывает индивидуальные пожелания каждого клиента, и как результат - уже много компаний по достоинству оценили нашу по-настоящему волшебную работу.
Творчество наших “креативных мастеров” рождает смелые идеи, и все они – основа для вашего процветания!