Корпоративные сувениры | оригинальные подарки с логотипом

За последнее десятилетие, у нас в России, очень прочно закрепились в деловом этикете бизнес сувениры, точнее корпоративные подарки.

Cувениры с логотипом компании являются неотъемлемой частью фирменного стиля любой компании. Подарочные изделия - ежедневники с логотипом, разнообразные календари, креативные подарочные наборы, упакованные в пакеты с корпоративной символикой, приобрели большую популярность. Благодаря их помощи, решаются не мало важные задачи в деловых отношениях в различных средах современного бизнеса, любого госучреждения. Подробнее:

- показать внимание и расположенность, по отношению к своим клиентам,

- удовлетворенность руководства качеством работы своего подразделения – сотрудников,

- сделать знак внимания постоянным партнерам,

- поздравление сотрудников с традиционными праздниками,

- маркетинговое дополнение, к любой рекламной акции или проведения выставки.

Мы предлагаем Вам рекламные сувениры и как инструмент современного маркетинга. Наш опыт работы в этой области, начинается с 2007 года и пополняется новыми работами, а так же выполненными заказами для клиентов по сегодняшний день. В нашем арсенале производственного оборудования имеется все необходимое, чтоб выполнить нанесение логотипа на корпоративные подарки.

Вы можете заказать корпоративные подарки у нас: +7 499 394 0635 | info@creativepark.ru

Перечень предоставляемых услуг:

- подберем для Вас нужные ежедневники, планинги,

- предложим на выбор сувенирные ручки,

- пакеты с нанесением рекламной информации,

- флешки с лазерной гравировкой,

- брелоки, как сувенир для выставок,

- спецодежда с нанесение корпоративной символики,

- подготовим бюджетные бейсболки с логотипом,

- представим качественные футболки, комфортные поло.

Основная сложность состоит в выборе оригинальных сувениров. Главным и определяющим фактором является - цена. В практике уже существует разделение на сегмент обычные «Эконом» подарки и премиум класса сегмент «Vip». Не дорогой сегмент подарков предназначен для проявления внимания ко всему коллективу или всем клиентам. Премиум класса подарки представляют собой эксклюзивные дорогие изделия – ручка с золотым пером, оригинальной формы флешка, с большим объемом памяти, часы. Можно смело назвать такой выбор, как персональный подарок премиум класса! И в этом мы тоже сможем помочь Вам.

Хочется напомнить Вам, что мы поможем организовать подарочный набор для мужчин в день Защитника Отечества, для женщин в Международный Женский день 8 марта, а для всех Ваших друзей к главному, Новогоднему празднику. Сувениры на выставку, подарочные наборы к Юбилею компании с фирменной символикой и наградная продукция – кубки, медали, дипломы подготовим в нужном количестве, только об этом надо позаботиться заранее. Надо понимать, у каждого заказа существуют свои сроки подготовки и методы изготовления.

Шесть основных наших преимуществ

- Многопрофильное производственная база,

- Накоплен большой опыт работы, в том числе и с клиентами,

- Оперативность в работе и качество продукции,

- Лояльный подход – цена, качество, сроки,

- Активное взаимодействие с разными поставщиками

- Выполняем широкий спектр рекламно-производственных и дизайнерских услуг.

Наши координаты:

Москва, Пестовский переулок, дом 16 корпус 2, метро Марксистская.

Корпоративные подарки

Мотивация и внимание руководства к результатам работы сотрудников приводит, только к успешной работе всей компании. В компаниях, где процветает здоровый и дружный корпоративный настрой, без всякого сомнения занимает лидирующие места в своем сегменте бизнеса, успешно развиваются. Поощрение персонала полезными корпоративными подарками, с символикой организации, в которой они работают, стимулирует общий настрой на достижение поставленных целей и задач. Повседневно нужный в работе менеджера записная книга – органайзер, недатированный ежедневник с логотипом, будет приятным подарком и полезным помощником на его рабочем столе, значительное время. А получить из рук своего руководства календарь или флешку, со словами благодарности за его труд, это в двойне приятно. Не все соизмеряется в денежном эквиваленте. Стимулом к эффективной работе может быть чуткое отношение и внимание. Даже простой корпоративный сувенир - кружка с логотипом, визитница подарит радость и заряд энергии к повседневной работе.

Промо акция или сувенир для Выставки

Современные условия ведения бизнеса практикуют проводить рекламные акции для раскрутки новых продуктов и услуг. Надо за короткое время успеть максимально привлечь внимание посетителя, чтоб он запомнил этот новый продукт. Рекламная продукция, корпоративные подарки, подаренные посетителю в период проведения акции, без сомнений, неоднократно напомнит и еще расскажет другим потенциальным клиентам. Пакеты с логотипом является не дорогим хранилищем, универсальной сумкой с рекламой. Такой пакет будет использоваться много раз, для переноса других предметов, но рекламная информация, не раз напомнит о себе и расскажет окружающим. Подготовить сувениры для выставки, чтоб подарить своим посетителям это уже традиция маркетинговой политики.

Итог. А надо ли заказать рекламные сувениры для выставки? ДА!