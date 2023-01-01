Планинги

*Планинги

Услуги нанесения логотипов на планинги, записные книжки, телефонные книжки. Заказать и купить планинг датированный, недатированный. Нанесение логотипа на планинг (на лицевую поверхность обложки) можно выполнить в компании "Creative Park".

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Планинги с логотипом на заказ
Планинги с логотипом на заказ
Красивый планинг купить
Красивый планинг купить
Заказать планинги с logo
Заказать планинги с logo
PORTLAND 140x298 синий - 925 руб.
PORTLAND 140x298 синий - 925 руб.
PORTLAND 140x298 черн. - 925 руб.
PORTLAND 140x298 черн. - 925 руб.
Серый презенталь - 955 руб.
Серый презенталь - 955 руб.
REINA 298х140 бургунди - 1825 руб.
REINA 298х140 бургунди - 1825 руб.
Нет дат «Nebraska» - 495 руб.
Нет дат «Nebraska» - 495 руб.

Планинг на стол руководителя | планинги с логотипом

Планинги с нанесением логотипа заказать или купить в Москве.

Компания "Креатив Парк" предлагает корпоративные сувениры - планинги различных цветовых оттенков европейского качества, выполнит индивидуальный заказ по нанесению логотипа методом блинтового тиснения, фольгирования - тиснение с фольгой.

Планинги на стол руководителя или менеджера относятся к категории деловых канцелярских товаров. Главная задача, которую выполняет планинг,  является деловое планирование в течение всего года, зафиксировать время и конкретные даты нужных встреч, ответственных переговоров, рабочих поездок и тд..

Планинги бывают датированные и недатированные:

 - датированные Lediberg

 - датированные Avanzo Daziaro

 - датированные nazarenogabrielli ­­­­

 - недатированные nazarenogabrielli

 - недатированные Bon Carnet.

 Планнинг похож на еженедельник, на его развороте открыта целая неделя, а помесячная вырубка позволяет легко найти нужные нам даты. Бумага для изготовления используется плотная, переплетные материалы – качественные, итальянские, спираль может быть открытая или закрытая. Подберите из нашего каталога наиболее подходящий для вашего фирменного стиля планнинг, а мы нанесем на него необходимую информацию, логотип и рекламу. Возможна печать пожеланий для «подарочного» планнинга.

Настольный планинг может содержать справочную информацию - коды городов, телефонно-адресную книгу, карту часовых поясов.  Планинг с нанесением логотипа отлично служит корпоративным подарком, сувениром к Новому Году или какому другому деловому мероприятию связанным с обменом подарков. Сделайте презент партнеру или клиенту - красивый планнинг с логотипом, и вы добьетесь его хорошего расположения и напомните о себе. Планинг на столе руководителя, отличное дополнение к организации рабочего места любого бизнесмена.

Мы всегда рады подобрать необходимый для вас настольный планинг европейского качества, необходимом для вас ценовом сегменте  и выполнить нанесение вашего логотипа на поверхность обложки.

Заказать планиннги можно по телефону 8499 394 06 35 или отправить сообщение info@creativepark.ru

Блинтовое тиснение планингов

Приладка 700 р

100 шт.  - 12 руб удар х 100 шт.  = 1200 руб.
200 шт.  - 12 руб удар х 200 шт.  = 2400 руб.

300 шт.  - 11 руб удар х 300 шт.  = 3300 руб.

500 шт.  - 11 руб удар х 500 шт.  = 5500 руб.

 

Изготовление клеше стоимость от 1500 – 3900 руб. (размер, материал, сложность)

 

 

Каталог планингов

Недат. Кор. «Бумвинил» - 255 руб.
Недат. Крас. «Бумвинил» - 255 руб.
Недат. Син. «Бумвинил» - 255 руб.
Нет дат Корич. «Velvet» - 475 руб.
Нет дат Синий «Velvet» - 475 руб.
Нет дат Черный «Velvet» - 475 руб.
«Leader» зеленый - 485 руб.
«Leader» синий - 485 руб.
«Leader» черный - 485 руб.
Нет дат «Nebraska» Зел. - 495 руб.
Нет дат «Nebraska» Кор. - 495 руб.
Нет дат «Nebraska» Чер. - 495 руб.
VELVET 298x140 Оранж - 625 руб.
VELVET 298x140 Бордо - 625 руб.
VELVET 298x140 Черный - 625 руб.