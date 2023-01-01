Планинг на стол руководителя | планинги с логотипом

Планинги с нанесением логотипа заказать или купить в Москве.

Компания "Креатив Парк" предлагает корпоративные сувениры - планинги различных цветовых оттенков европейского качества, выполнит индивидуальный заказ по нанесению логотипа методом блинтового тиснения, фольгирования - тиснение с фольгой.

Планинги на стол руководителя или менеджера относятся к категории деловых канцелярских товаров. Главная задача, которую выполняет планинг, является деловое планирование в течение всего года, зафиксировать время и конкретные даты нужных встреч, ответственных переговоров, рабочих поездок и тд..

Планинги бывают датированные и недатированные:

- датированные Lediberg

- датированные Avanzo Daziaro

- датированные nazarenogabrielli ­­­­

- недатированные nazarenogabrielli

- недатированные Bon Carnet.

Планнинг похож на еженедельник, на его развороте открыта целая неделя, а помесячная вырубка позволяет легко найти нужные нам даты. Бумага для изготовления используется плотная, переплетные материалы – качественные, итальянские, спираль может быть открытая или закрытая. Подберите из нашего каталога наиболее подходящий для вашего фирменного стиля планнинг, а мы нанесем на него необходимую информацию, логотип и рекламу. Возможна печать пожеланий для «подарочного» планнинга.

Настольный планинг может содержать справочную информацию - коды городов, телефонно-адресную книгу, карту часовых поясов. Планинг с нанесением логотипа отлично служит корпоративным подарком, сувениром к Новому Году или какому другому деловому мероприятию связанным с обменом подарков. Сделайте презент партнеру или клиенту - красивый планнинг с логотипом, и вы добьетесь его хорошего расположения и напомните о себе. Планинг на столе руководителя, отличное дополнение к организации рабочего места любого бизнесмена.

Мы всегда рады подобрать необходимый для вас настольный планинг европейского качества, необходимом для вас ценовом сегменте и выполнить нанесение вашего логотипа на поверхность обложки.

Заказать планиннги можно по телефону 8499 394 06 35 или отправить сообщение info@creativepark.ru

Блинтовое тиснение планингов

Приладка 700 р

100 шт. - 12 руб удар х 100 шт. = 1200 руб.

200 шт. - 12 руб удар х 200 шт. = 2400 руб.

300 шт. - 11 руб удар х 300 шт. = 3300 руб.

500 шт. - 11 руб удар х 500 шт. = 5500 руб.

Изготовление клеше стоимость от 1500 – 3900 руб. (размер, материал, сложность)