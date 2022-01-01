Ежедневники

*Ежедневники

Ежедневники с логотипом на заказ в Москве. Выполняем тиснение фольгой логотипа на ежедневниках и блокнотах. Предлагаем купить недорогой корпоративный подарок с фирменной символикой.

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Ежедневник CPark-N формат А5
Ежедневник CPark-N формат А5
Ежедневник CPark-M формат А5
Ежедневник CPark-M формат А5
Ежедневник CPark-K формат А5
Ежедневник CPark-K формат А5
Ежедневник CPark-Manch А5
Ежедневник CPark-Manch А5
Ежедневник CPark-D формат А5
Ежедневник CPark-D формат А5
Ежедневник CPark-V формат А5
Ежедневник CPark-V формат А5

Станок блинтового тиснения
Станок блинтового тиснения
Тиснение логотипа с фольгой
Тиснение логотипа с фольгой
Ежедневники nazarenogabrielli
Ежедневники nazarenogabrielli
Цвет материала обложки
Цвет материала обложки
Ежедневники из Италии
Ежедневники из Италии
Датированный ежедневник
Датированный ежедневник
Полудатированный ежедневник
Полудатированный ежедневник
Недатированный ежедневник А5
Недатированный ежедневник А5
Portobello на пружине - 935 руб.
Portobello на пружине - 935 руб.
Набор подарочный Металл - 2550 руб.
Набор подарочный Металл 2550 руб.
Набор Soul G - 1350 руб.
Набор Soul G - 1350 руб.
Набор Soul K - 1350 руб.
Набор Soul K - 1350 руб.
Набор Soul S - 1350 руб.
Набор Soul S - 1350 руб.
Набор EG4B с ежедневником - 1458 р.
Набор EG4B с ежедневником 1458 р.
Набор EG4C с ежедневником - 1458 р.
Набор EG4C с ежедневником 1458 р.
Набор EG4R с ежедневником - 1458 р.
Набор EG4R с ежедневником 1458 р.
А5 Lincoln 585 руб
А5 Lincoln 585 руб
Недат. А5 Stevie 635 руб.
Недат. А5 Stevie 635 руб.
Недат. А5 Linnie 595 руб.
Недат. А5 Linnie 595 руб.
Натуральная кожа А5 Apache 2650 руб
Натуральная кожа А5 Apache 2650 руб

Ежедневники с логотипом европейского качества на заказ

Заказать разнообразные ежедневники с логотипом вашей компании или бренда в офисе рекламно-производственной компании "Креатив Парк" - тел. 8 499 394 06 35 | почта info@creativepark.ru

 

 

 

 

Ежедневник CPark-N формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 395 руб.

- Недатированный 370 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

 

Ежедневник CPark-M формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 335 руб.

- Недатированный 335 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

 

Ежедневник CPark-K формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 390 руб.

- Недатированный 360 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

  

Ежедневник CPark-Manch формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 399 руб.

- Недатированный 399 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

 

Ежедневник CPark-D формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 420 руб.

- Недатированный 420 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

 

Ежедневник CPark-V формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 699 руб.

- Недатированный 679 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

 

Блинтовое тиснение ежедневников

Приладка 700 руб.

100 шт. - 12 руб. удар х 100 шт. = 1200 руб.

200 шт. - 12 руб. удар х 200 шт. = 2400 руб.

300 шт. - 11 руб. удар х 300 шт. = 3300 руб.

500 шт. - 11 руб. удар х 500 шт. = 5500 руб.

 

Изготовление клеше средняя стоимость от 1500 – 3900 руб. (размер, материал, сложность).

 

 В нашей коллекции так же представлены и итальянские ежедневники Nazarenogabrielli.

 Цветовая палитра обложек показана на фото слево.

Сроки выполнения заказа, ежедневник с логотипом и нанесением рекламной информации  2-3 недели. Имеются форматы А4, А5, А6. Все вопросы по срокам выполнения заказа или наличии интересующего вас типа изделия по телефону 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

 Современный ежедневник являются сегодня непременным атрибутом успешного делового человека. Главные задачи ежедневников выполнять своевременную фиксацию важной, нужной информации, ключевых тезисов деловых разговоров, а так же последующих действий человека в определенно назначенное время, архивирование контактной информации.

 Еще одна функция – деловая книга – справочник, информационный носитель телефонных номеров, расписания и маршрута движения транспорта, различных географических карт, наличие календарной сетки, каталога нужной справочной информации по странам мира, сетка времени по часовым поясам, различные графики и схемы.

 Современный ежедневник А5, многоуровневая копилка деловой информации, деловой аксессуар современной полиграфии, различной формы, оформления, цвета.

 Ежедневник – работает в тендеме с основными корпоративными инструментами сотрудника практически любой “бизнес компании”. По этому, он абсолютно уверенно размещает на своих обложках элементы фирменного стиля – логотип, название компании, фирменный девиз или слоган, графическую составляющую.

 Современные технологии печати и производство деловой полиграфии позволяют применять различные материалы как натуральные, так и синтетические. Привлекающие внимание яркие обложки ежедневников – можно выполнить из натуральной, различного цвета кожи, кожзаменителей, картона, пластика, металла.

 Определить, посмотреть, потрогать и точно определиться с цветом обложки помогут вам каталоги продукции, которые всегда имеются у нас в офисе.

 С помощью наших опытных менеджеров в кротчайшие сроки подготовим варианты обложек на рассмотрение по цвету и типу материала, определим стоимость на тираж и стоимость нанесения логотипа или рекламной информации с фирменной символикой в нужном месте и размера. Обложки ежедневников бывают комбинированные в два цвета, несколько типов и фактуры материалов, но такое оформление изделия приводит к значительному увеличению цены за штуку.

 Ежедневник - это классический корпоративный сувенир для сотрудников Вашей компании, не дорогой и нужный подарок-сувенир для Вашего партнера по бизнесу. В канун Новогодних праздников всегда будет престижно и приятно получить от Вас деловой подарок с логотипом, в котором будут записываться необходимые адреса и контакты, что необходимо выполнить. На выставках вручить подобный атрибут фирменного стиля, будет означать о значимости Вашей компании, ее успешности. Нельзя не напомнить о необходимости, как инструмент для работы на семинарах, переговорах встречах с клиентами, на совещаниях управленческой административной группы сотрудников компании.

 

 Мы предоставляем возможность неспешно выбрать удобный для Вас тип ежедневника, а также просто заказать нанесение логотипа на обложку различного материала используя метод тиснения с фольгой разного цвета или блинтовое тиснение. .

 Это самые распространенные способы нанесения логотипа – блинтовое тиснение, фольгирование.

 Блинтовое тиснение – технология нанесения логотипов, с помощью нагретой до определенной температуры пресc-формы – клеше, на станке предназначенном для этой операции. Это самое простое нанесение логотипа на обложку без краски и фольги.

 Фольгирование – самый популярный и распространенный способ нанесения изображения или текста на ежедневник, планинги, визитки, открытки, календари. Технология нанесения практически такая же, как и при блинтовом тиснении, только с применением специализированной фольги.

 На рисунках, что показаны выше, мы показываем самые часто заказываемые варианты ежедневников с логотипом – датированные и недатированные ежедневники (название изделия, его цена, стоимость за нанесение).

 Сроки выполнения заказов ориентировочно 10 – 15 рабочих дней (в зависимости от количества тиража и индивидуальности заказа).

 Спрос на данный вид продукции имеет сезонный характер. В преддверии новогодних праздников – количество заказов резко увеличивается – сроки выполнения тоже.

 Мы проводим различные акции и организуем всевозможные спецпредложения. Следите за нашей информацией в разделах новости и спецпредложения.

 

 Постоянным клиентам и рекламным компаниям работает система скидок!

 

Каталог продукции

New Velvet СЕ 1 - 345 руб.
New Velvet СЕ 1 - 345 руб.
New Velvet S 2 - 345 руб.
New Velvet S 2 - 345 руб.
New Velvet Or 3 - 345 руб.
New Velvet Or 3 - 345 руб.
New Velvet Kr 4 - 345 руб.
New Velvet Kr 4 - 345 руб.
New Velvet TS 5 - 345 руб.
New Velvet TS 5 - 345 руб.
New Velvet ZE 6 - 345 руб.
New Velvet ZE 6 - 345 руб.
Birmingham Ор 145х205 - 467 руб.
Birmingham Ор 145х205 - 467 руб.
Birmingham Кр 145х205 - 467 руб.
Birmingham Кр 145х205 - 467 руб.
Birmingham ТКр 145х205 - 467 руб.
Birmingham ТКр 145х205 - 467 руб.
Birmingham Тз 145х205 - 467 руб.
Birmingham Тз 145х205 - 467 руб.
Birmingham Тс 145х205 - 467 руб.
Birmingham Тс 145х205 - 467 руб.
Birmingham Ч 145х205 - 467 руб.
Birmingham Ч 145х205 - 467 руб.
Мегополис Беж - 526 руб.
Мегополис Беж - 526 руб.
Мегополис Красный - 526 руб.
Мегополис Красный - 526 руб.
Мегополис Синий - 526 руб.
Мегополис Синий - 526 руб.
SHIA new Рубин - 875 руб.
SHIA new Рубин - 875 руб.
SHIA new ТСинь - 875 руб.
SHIA new ТСинь - 875 руб.
Velvet классика Сер - 699 руб.
Velvet классика Сер - 699 руб.
Velvet классика Кр - 699 руб.
Velvet классика Кр - 699 руб.
Velvet классика Чер - 699 руб.
Velvet классика Чер - 699 руб.
Velvet классика Син - 699 руб.
Velvet классика Син - 699 руб.
Portobello Серый - 765 руб.
Portobello Серый - 765 руб.
Portobello Красный - 765 руб.
Portobello Красный - 765 руб.
Portobello Черный - 765 руб.
Portobello Черный - 765 руб.
Недат. А5 Reversible 1055 руб.
Недат. А5 Reversible 1055 руб.
Полудат. А5 Imperium 1350 руб.
Полудат. А5 Imperium 1350 руб.
Полудат. Boss А5 1395 руб.
Полудат. Boss А5 1395 руб.
Недат. А5 Престиж 435 руб.
Недат. А5 Престиж 435 руб.
Недат. А5 Синий 450 руб.
Недат. А5 Синий 450 руб.
Недатированный А5 Bell-B 456 руб.
Недатированный А5 Bell-B 456 руб.
Недат. А5 Bell 475 руб.
Недат. А5 Bell 475 руб.
Недат. Viven A5 485 руб.
Недат. Viven A5 485 руб.
Недатированный 485 руб.
Недатированный 485 руб.
Недат А5 Bridge-S 750 руб.
Недат А5 Bridge-S 750 руб.
Недат. А5 Bridge-B 750 руб.
Недат. А5 Bridge-B 750 руб.
Недат. А5 Chelsea 750 руб.
Недат. А5 Chelsea 750 руб.