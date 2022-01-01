Ежедневники с логотипом европейского качества на заказ

Заказать разнообразные ежедневники с логотипом вашей компании или бренда в офисе рекламно-производственной компании "Креатив Парк" - тел. 8 499 394 06 35 | почта info@creativepark.ru

Ежедневник CPark-N формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 395 руб.

- Недатированный 370 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

Ежедневник CPark-M формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 335 руб.

- Недатированный 335 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

Ежедневник CPark-K формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 390 руб.

- Недатированный 360 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

Ежедневник CPark-Manch формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 399 руб.

- Недатированный 399 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

Ежедневник CPark-D формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 420 руб.

- Недатированный 420 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

Ежедневник CPark-V формат А5 150х210 мм. 352 стр.

- Датированный 699 руб.

- Недатированный 679 руб.

с нанесением логотипа в один удар,

расчет стоимости заказа от 50 шт.

Блинтовое тиснение ежедневников

Приладка 700 руб.

100 шт. - 12 руб. удар х 100 шт. = 1200 руб.

200 шт. - 12 руб. удар х 200 шт. = 2400 руб.

300 шт. - 11 руб. удар х 300 шт. = 3300 руб.

500 шт. - 11 руб. удар х 500 шт. = 5500 руб.

Изготовление клеше средняя стоимость от 1500 – 3900 руб. (размер, материал, сложность).

В нашей коллекции так же представлены и итальянские ежедневники Nazarenogabrielli.

Цветовая палитра обложек показана на фото слево.

Сроки выполнения заказа, ежедневник с логотипом и нанесением рекламной информации 2-3 недели. Имеются форматы А4, А5, А6. Все вопросы по срокам выполнения заказа или наличии интересующего вас типа изделия по телефону 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

Современный ежедневник являются сегодня непременным атрибутом успешного делового человека. Главные задачи ежедневников выполнять своевременную фиксацию важной, нужной информации, ключевых тезисов деловых разговоров, а так же последующих действий человека в определенно назначенное время, архивирование контактной информации.

Еще одна функция – деловая книга – справочник, информационный носитель телефонных номеров, расписания и маршрута движения транспорта, различных географических карт, наличие календарной сетки, каталога нужной справочной информации по странам мира, сетка времени по часовым поясам, различные графики и схемы.

Современный ежедневник А5, многоуровневая копилка деловой информации, деловой аксессуар современной полиграфии, различной формы, оформления, цвета.

Ежедневник – работает в тендеме с основными корпоративными инструментами сотрудника практически любой “бизнес компании”. По этому, он абсолютно уверенно размещает на своих обложках элементы фирменного стиля – логотип, название компании, фирменный девиз или слоган, графическую составляющую.

Современные технологии печати и производство деловой полиграфии позволяют применять различные материалы как натуральные, так и синтетические. Привлекающие внимание яркие обложки ежедневников – можно выполнить из натуральной, различного цвета кожи, кожзаменителей, картона, пластика, металла.

Определить, посмотреть, потрогать и точно определиться с цветом обложки помогут вам каталоги продукции, которые всегда имеются у нас в офисе.

С помощью наших опытных менеджеров в кротчайшие сроки подготовим варианты обложек на рассмотрение по цвету и типу материала, определим стоимость на тираж и стоимость нанесения логотипа или рекламной информации с фирменной символикой в нужном месте и размера. Обложки ежедневников бывают комбинированные в два цвета, несколько типов и фактуры материалов, но такое оформление изделия приводит к значительному увеличению цены за штуку.

Ежедневник - это классический корпоративный сувенир для сотрудников Вашей компании, не дорогой и нужный подарок-сувенир для Вашего партнера по бизнесу. В канун Новогодних праздников всегда будет престижно и приятно получить от Вас деловой подарок с логотипом, в котором будут записываться необходимые адреса и контакты, что необходимо выполнить. На выставках вручить подобный атрибут фирменного стиля, будет означать о значимости Вашей компании, ее успешности. Нельзя не напомнить о необходимости, как инструмент для работы на семинарах, переговорах встречах с клиентами, на совещаниях управленческой административной группы сотрудников компании.

Мы предоставляем возможность неспешно выбрать удобный для Вас тип ежедневника, а также просто заказать нанесение логотипа на обложку различного материала используя метод тиснения с фольгой разного цвета или блинтовое тиснение. .

Это самые распространенные способы нанесения логотипа – блинтовое тиснение, фольгирование.

Блинтовое тиснение – технология нанесения логотипов, с помощью нагретой до определенной температуры пресc-формы – клеше, на станке предназначенном для этой операции. Это самое простое нанесение логотипа на обложку без краски и фольги.

Фольгирование – самый популярный и распространенный способ нанесения изображения или текста на ежедневник, планинги, визитки, открытки, календари. Технология нанесения практически такая же, как и при блинтовом тиснении, только с применением специализированной фольги.

На рисунках, что показаны выше, мы показываем самые часто заказываемые варианты ежедневников с логотипом – датированные и недатированные ежедневники (название изделия, его цена, стоимость за нанесение).

Сроки выполнения заказов ориентировочно 10 – 15 рабочих дней (в зависимости от количества тиража и индивидуальности заказа).

Спрос на данный вид продукции имеет сезонный характер. В преддверии новогодних праздников – количество заказов резко увеличивается – сроки выполнения тоже.

Мы проводим различные акции и организуем всевозможные спецпредложения. Следите за нашей информацией в разделах новости и спецпредложения.

Постоянным клиентам и рекламным компаниям работает система скидок!