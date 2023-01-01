Логотипы, разработка логотипа

*Логотипы, разработка логотипа

Предоставляем дизайнерские услуги - разработка логотипа, создание logo компании. Разработать логотип, доверяйте дизайнерам - профессионалам! Брендинг от лучших, креативных дизайнеров.

 » Фирменный стиль » Логотипы, разработка логотипа

On-line заказ

Создать логотип - цена. 

Стоимость дизайнерских услуг на прямую зависит от сложности технического задания заказчика.

Сложность задания определяем по факторам:

- время-часы затраченное на выполнение работ

- общее количество создаваемых графических объектов

- качество и количество прорабатываемого материала

- индивидуальный подход

- креативность и уникальность.

 

Стоимость работ просчитывается индивидуально для каждого задания – учитывая все нюансы и пожелания, ориентируясь на ваш бюджет.

Логотип создать - сроки от 5 до 15 раб. дней.

Ориентировочная цена от 8 000 - 50 000 руб.

 

Мы не говорим НЕТ нашим заказчикам, а всегда находим наилучшее, выгодное решение любых задач!

Разработать логотип или разработка логотипа.

Логотип ''Парусной регаты'', разработка
Логотип ''Парусной регаты''

Международная парусная регата Evolution.

Опытные дизайнеры РПК Креатив Парк выполняют работы по разработке логотипов. Один из примеров наших работ показан на изображении. Создание логотипа и фирменного стиля Международной парусной регаты ''Evolucion''. Красивое, законченное решение.

 

Группа компаний - "Экополимер".

Разработка логотпа "Экополимер"
Логотип для новых технологий

Комплекс современных технологий и оборудование очистки вод - принят как  logo нового направления. Задача поставленная заказчиком, придумать логотип, отражающий основную суть продукта - очистка и фильтрация отработанной, канализационной воды. Посмотрите как у нас это получилось.

Корпоративный знак ''УПНП-ИнТех''

Корпоративный, фирменный знак ''УПНП-ИнТех''
Фирменный знак ''УПНП-ИнТех''

Фирменный знак ООО ''УПНП-ИнТех'', так же находится в копилке наших выполненных работ.

Компания "Окно в Париж"

Разработка логотипов, креативный дизайн
Креативный дизайн, логотипы

Нарисован логотип компании  "Окно в Париж" - изготовление пластиковых окон г. Москва.  Было предложено несколько вариантов концепции. Данный вариант принят логотипом компании.

Компания "Окно в Париж"

Брендинг, создание логотипа
Брендинг

Логотип создать - не простое и ответственное занятие, а выбрать нужный вариант и принять правильное решение, не менее ответственное мероприятие. Один из вариантов логотипа для компании ''Окно в Париж".

Русский парус вокруг света

Стиль, парус, креатив, логотипы
Стиль, парус, креатив

Эскиз варианта логотипа парусной гонки "Volvo Ocean Race". Создание логотипа гонки на яхтах под парусами должен ярко, четко и понятно отражать тематику мероприятия. На наш взгляд нам это удалось. Что скажите вы?

Концепция логотипа "Юг Спорт" (г. Сочи)

Спортивный центр "Юг Спорт" г.Сочи, разработка логотипа
Спортивный центр "Юг Спорт"

Вариант логотипа для спортивного центра "Юг Спорт", г. Сочи.

Дом отдыха "Слободка Palace"

Дом отдыха "Слободка Palace", создание логотипа
Дом отдыха "Слободка Palace"

Стиль и логотип элитного дома отдыха на Волге.

Ре-брендинг логотипа "Московская яхтенная школа"

''Московская яхтенная школа''
''Московская яхтенная школа''

Вариант ре-брендинга логотипа "Московской яхтенной школы". Создание нового логотипа.

Логотип ресторана быстрого питания

Лого ресторана быстрого питания
Лого ресторана быстрого питания

Разработан логотип, фирменный стиль, фасад и внутренний интерьер ресторана быстрого питания "Доктор Бергер - Бергер Cтейк".

Логотип риэлтерской компании.

Создание логотипа, брендинг
Создание логотипа, брендинг

Логотип (logo), разработанный нашей студией оказался лучше предложенных вариантов третьих компаний.

Дизайн логотипа - сети общественного питания Пита.

Сеть общепита, лого
Сеть общепита, лого

Сеть общественного питания г. Москва - законченное решение логотипа. В работу принимается слово Питание. Создать логотип с таким сложным словом, поверьте не так то просто. Дизайнеры нашего креативного отдела принимают решение придумать персонаж для решения поставленной задачи. Результат работы - регистрация товарного знака Пита.

 

 

Страховой Торговый Центр ТЦ "Москва" - создание логотипа.

Создать логотип компании
Создать логотип компании

Принятый вариант логотипа лег в основу разработки фирменного стиля и дизайна сайта. Логотип - это один из главных элементов фирменного стиля любой компании, бренда. Создать логотип - самый важный, ответственный, трудоемкий момент дизайнерской работы.

Фирменный знак кадрового агентства "Феникс"

Фирменный знак, дизайн
Фирменный знак, дизайн

Фирменный знак кадрового агентства ''Феникс''.

Создать логотип для нового бренда или компании

 Создать логотип компании, товара или услуги в студии рекламного дизайна Creative Park город Москва!

 Логотип - главный навигатор, компас общего фирменного стиля, продукта или бизнес действия. Проще можно охарактеризовать – легко узнаваемый значок-символ, позиционирует направленность, деятельность бизнеса или представленных товаров и услуг. Логотип - это основа, якорь фирменного стиля, главный маяк для потенциальных клиентов.

 Придумать логотип процесс индивидуальный, требующий как творческий подход, так и особые профессиональные навыки. Создать потребуется, как графический уникальный рисунок, персонаж, так и оригинальное название или словосочетание. Количество сайтов в интернете постоянно увеличивается. Сайт несет конкретную информацию о услугах, виде деятельности. Логотип размещают на сайт компании, на визитку, на почтовый конверт, фирменный бланк и договор, на корпоративную одежду, на наружную рекламу, бендируют корпоративные сувениры и рекламную полиграфию. Очень часто видим автомобили с рекламными надписями и логотипом. Все что мы указали сей час – это и есть фирменный стиль.

 Чаще всего логотип рисуют в векторных программах. Такой формат позволяет использовать логотип различного размера и быстро его изменить в масштабе. Все красивое и гениальное – это простое, без сложных нарисованных элементов и их количества. Это не значит, что мы за примитив! В этом и сложность – создать ту изюминку красоты и привлекательности в несложном, броском, неповторимом!

 Качественный, стилистический логотип, бесспорно будет заманивать внимание клиентов или покупателей.

 Сотворение логотипа - процесс кропотливый, ответственный и с проработкой большого количества информации. Должно быть, точное соответствие с функциональным назначением, внешним образом и быть неповторимым – это основные условия данной работы.

 Качественные логотипы создать за час невозможно.

 Креативный дизайнер, выполняющий данную работу, приступает к сбору информации о компании, о новом товаре или услуге. Необходимо понять, кто будет потенциальным клиентом и почему? Провести маркетинговые исследования. Проанализировать собранную информацию и продумать варианты концепций фирменного знака. И вот пришло время к первым наброскам – отрисовки логотипа. Наилучший, выбранный вариант дорабатываем до конечного результата – завершения.

 Логотипы бывают разные, так же как и люди. "Нарисовать" логотип достойного качества,  рекомендуем обращаться к опытному специалисту знающее это дело! Обратившись в нашу компанию Вы получаете не только дизайнерские услуги, но комплекс производственных услуг:

печать рекламной полиграфии;

-  изготовление световых логотипов для наружной рекламы;

- нанесение логотипов на сувенирную продукцию для выставок.

Весь комплекс рекламно-производственных услуг можно заказать в нашей компании. Интересующая Вас информация размещается на страницах нашего сайта.

 Наши контакты 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru 

 Как говориться – хорошее, дешево не стоит! Выбор за Вами!

 