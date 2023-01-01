Разработать логотип или разработка логотипа.

Опытные дизайнеры РПК Креатив Парк выполняют работы по разработке логотипов . Один из примеров наших работ показан на изображении. Создание логотипа и фирменного стиля Международной парусной регаты ''Evolucion''. Красивое, законченное решение.

Группа компаний - "Экополимер".

Комплекс современных технологий и оборудование очистки вод - принят как logo нового направления. Задача поставленная заказчиком, придумать логотип , отражающий основную суть продукта - очистка и фильтрация отработанной, канализационной воды. Посмотрите как у нас это получилось.

Корпоративный знак ''УПНП-ИнТех''

Компания "Окно в Париж"

Нарисован логотип компании "Окно в Париж" - изготовление пластиковых окон г. Москва. Было предложено несколько вариантов концепции. Данный вариант принят логотипом компании.

Компания "Окно в Париж"

Логотип создать - не простое и ответственное занятие, а выбрать нужный вариант и принять правильное решение, не менее ответственное мероприятие. Один из вариантов логотипа для компании ''Окно в Париж".

Русский парус вокруг света

Эскиз варианта логотипа парусной гонки "Volvo Ocean Race". Создание логотипа гонки на яхтах под парусами должен ярко, четко и понятно отражать тематику мероприятия. На наш взгляд нам это удалось. Что скажите вы?

Концепция логотипа "Юг Спорт" (г. Сочи)

Дом отдыха "Слободка Palace"

Ре-брендинг логотипа "Московская яхтенная школа"

Логотип ресторана быстрого питания

Логотип риэлтерской компании.

Дизайн логотипа - сети общественного питания Пита.

Сеть общественного питания г. Москва - законченное решение логотипа. В работу принимается слово Питание. Создать логотип с таким сложным словом, поверьте не так то просто. Дизайнеры нашего креативного отдела принимают решение придумать персонаж для решения поставленной задачи. Результат работы - регистрация товарного знака Пита .

Страховой Торговый Центр ТЦ "Москва" - создание логотипа.

Принятый вариант логотипа лег в основу разработки фирменного стиля и дизайна сайта. Логотип - это один из главных элементов фирменного стиля любой компании, бренда. Создать логотип - самый важный, ответственный, трудоемкий момент дизайнерской работы.

Фирменный знак кадрового агентства "Феникс"

Создать логотип для нового бренда или компании

Создать логотип компании, товара или услуги в студии рекламного дизайна Creative Park город Москва!

Логотип - главный навигатор, компас общего фирменного стиля, продукта или бизнес действия. Проще можно охарактеризовать – легко узнаваемый значок-символ, позиционирует направленность, деятельность бизнеса или представленных товаров и услуг. Логотип - это основа, якорь фирменного стиля, главный маяк для потенциальных клиентов.

Придумать логотип процесс индивидуальный, требующий как творческий подход, так и особые профессиональные навыки. Создать потребуется, как графический уникальный рисунок, персонаж, так и оригинальное название или словосочетание. Количество сайтов в интернете постоянно увеличивается. Сайт несет конкретную информацию о услугах, виде деятельности. Логотип размещают на сайт компании, на визитку, на почтовый конверт, фирменный бланк и договор, на корпоративную одежду, на наружную рекламу, бендируют корпоративные сувениры и рекламную полиграфию. Очень часто видим автомобили с рекламными надписями и логотипом. Все что мы указали сей час – это и есть фирменный стиль.

Чаще всего логотип рисуют в векторных программах. Такой формат позволяет использовать логотип различного размера и быстро его изменить в масштабе. Все красивое и гениальное – это простое, без сложных нарисованных элементов и их количества. Это не значит, что мы за примитив! В этом и сложность – создать ту изюминку красоты и привлекательности в несложном, броском, неповторимом!

Качественный, стилистический логотип, бесспорно будет заманивать внимание клиентов или покупателей.

Сотворение логотипа - процесс кропотливый, ответственный и с проработкой большого количества информации. Должно быть, точное соответствие с функциональным назначением, внешним образом и быть неповторимым – это основные условия данной работы.

Качественные логотипы создать за час невозможно.

Креативный дизайнер, выполняющий данную работу, приступает к сбору информации о компании, о новом товаре или услуге. Необходимо понять, кто будет потенциальным клиентом и почему? Провести маркетинговые исследования. Проанализировать собранную информацию и продумать варианты концепций фирменного знака. И вот пришло время к первым наброскам – отрисовки логотипа. Наилучший, выбранный вариант дорабатываем до конечного результата – завершения.

Логотипы бывают разные, так же как и люди. "Нарисовать" логотип достойного качества, рекомендуем обращаться к опытному специалисту знающее это дело! Обратившись в нашу компанию Вы получаете не только дизайнерские услуги, но комплекс производственных услуг:

- печать рекламной полиграфии;

- изготовление световых логотипов для наружной рекламы;

- нанесение логотипов на сувенирную продукцию для выставок.

Весь комплекс рекламно-производственных услуг можно заказать в нашей компании. Интересующая Вас информация размещается на страницах нашего сайта.

Наши контакты 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

Как говориться – хорошее, дешево не стоит! Выбор за Вами!