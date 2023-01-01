Полиграфические услуги типографии | рекламная полиграфия

“Creative Park” - современная типография на Таганке, где изготавливается рекламная полиграфия. Выполняем полиграфические услуги от дизайна и до изготовления. Оперативная полиграфия печать - изготовление малых тиражей!
Типография на Таганке "Креатив Парк" оперативно выполняет изготовление и печать рекламной полиграфии, разрабатывает графический дизайн рекламной продукции!
* ответ специалиста 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru
Мы предлагаем нашим заказчикам
Дизайн полиграфии - pазработать дизайн макет полиграфической продукции в короткие сроки. В сжатые сроки, согласно установленных требований, осуществим изготовление полиграфической продукции малых тиражей хорошего качества и разнообразного наименования:
- календарь всех видов | календари настенные, квартальный календарь, настольный
- евро буклет различных форматов
- буклеты | Лефлеты
- каталоги
- блокноты
- брошюры
- визитки
- вкладыши в СD диски
- меню для кафе и ресторанов
- печать проектов и документации.
Раздаточный материал:
- листовки
- флаеры
- пригласительные открытки.
Преимущества нашей компании
Главное наше преимущество - комплексные рекламные услуги полного цикла, с использованием собственной производственной базы.
Напечатаем быстро!
Оперативная полиграфия на Таганке для малых тиражей - это лучше решение и предложение от ПК "Креатив Парк".
Производим изготовление тиражей на высококачественной бумаге плотностью 80 -320 гр. формат А3,
на оборудовании оперативной цифровой печати - Xerox DocuColor 6060.
Разрабатываем дизайн рекламной полиграфии красиво, креативно. Практикуем творческий подход,
оригинальные - нестандартные решения.
Изготовление рекламы различного назначения - комплексное обслуживание.
Преимущества в организации нашей работы
В нашем штате работают дизайнеры выполняющие не только работы по созданию графических макетов. Опыт и возможности нашей креативной группы позволяет выполнить 3D моделирование объекта, с получением файлов качеством, почти как у фотографии. Файлы с 3D моделями отлично подходят для создания различных каталогов и размещения на сайтах заказчика.
Мы располагаем своим полиграфическим оборудованием цифровой печати формата А3. Это еще одно наше преимущество. На своем производстве быстро и качественно выполняем срочные тиражи, за частую даже в присутствии заказчика. Всегда можно отследить все технологические процессы тиража находящегося в работе и при необходимости внести коррективы. В этом и есть секрет оперативности нашей работы.
Изготовить рекламный материал с элементами фирменного стиля - презентабельные визитки, различные календари, простые листовки на офсетной или мелованной бумаге, современные евро буклеты, красочные флаеры и пригласительные, блокноты, брошюры, меню для ресторана и кафе, стикеры на самоклеющейся бумаге или пленке и так далее.
Изготовить большой тираж в типографии офсетной печати – это тоже возможно качественно и в кротчайшие сроки. Период выполнения заказа большого тиража, Вы должны понимать, будут больше. Своевременно подготовить и утвердить все макеты большого тиража, произвести все работы офсетной печати на это уходит значительное время.
Наш сборочный полиграфический цех позволяет выполнить горячую ломинацию бумаги форматом А3. Ломинация календарей, обложек буклетов и каталогов придает прочность обычной милованной бумаге, что увеличивает сроки службы рекламной продукции.
Имеется оборудования для постпечатной обработки
- Буклеты и каталоги установка скрепок – есть!
- Календари и блокноты навивка пружины – есть!
- Евро буклеты биговка, фальцовка – есть!
Имеется оборудование для блинтового тиснения и тиснения с фольгой. Тиснение блинтовое производим на ежедневниках и планингах. Выполнить тиснение с фольгой на визитках, грамотах, календарях и каталогах с дизайнерской обложкой сможем в своем сборочном цехе.
Заказчику можно продемонстрировать лично, в его присутствии, результат нанесения или тиснения.
Так же имеются у нас наглядные образцы их можно посмотреть и принять правильное решение при разработке дизайна и оформлении рекламного продукта.
Несколько шагов для достижения цели
Типография телефон +7 499 394 06 35 | отправить Вашу заявку с техническим заданием на электронную почту: info@creativepark.ru.
- Мы рассчитаем стоимость заказа согласно полученного от заказчика технического задания и уточним все нюансы.
- Разработать дизайн макет для печати полиграфии в кротчайшие сроки сможет наша креативная группа дизайнеров, а так же выполнить 3D моделирование.
- Выполняем изготовление полиграфической продукции в назначенные сроки.
- Работает услуга - оперативная полиграфия.
- Выполняем изготовление малых тиражей - оперативная цифровая печать.
- Выполняется постпечатная обработка в одном месте – на своей производственной базе.
Мы создаем не шедевры, а качественный современный рекламный продукт полиграфии!
Полиграфия - классический источник информации
Человек давно научился читать и писать. И который век продукт письменности несет нам различную информацию. Современные газеты, журналы, листовки приобрели новый красочный облик, а функцию выполняют туже, с помощью зрения прочитать – донести до человека информацию. Продукт письменности сегодня получил название полиграфия и с ней мы встречаемся по всюду на работе, в быту, на отдыхе и мы готовы для Вас ее изготовить. Мы можем разработать рекламные листовки, визитки, технические буклеты, деловые календари и блокноты, баннеры на билборды, которые помогут донести в себе не только срочную информацию, но и красивые дизайнерские изображения, призывая многих совершить конкретное действие.
Полиграфия печать в типографии
Сегодня современная печать полиграфии является целой индустрией создания и тиражирования информации на бумаге. Студии дизайна создают брошюры, разрабатывают каталоги, верстают необходимую информацию в электронном виде. Типография качественно и быстро способна наносить сочетание красок, с помощью типографского оборудования на различные типы бумаг, собирать в красочный информационный продукт. Наша типография готова напечатать полиграфию по Вашему техническому заданию. Но неизменно остается одно – цель всего действия подобных услуг?
Главная цель и функция полиграфии остается донести информацию до человека. Вся печатная продукция плакаты, глянцевые журналы, стикеры, этикетки, пластиковые карты это и есть современная рекламная полиграфия!
Индивидуальная реклама для вашего бизнеса
Источники рекламы для современных бизнес процессов очень нужны и важны. Правильно организованная рекламная акция или компания дает высокий результат продаж товара или услуги. Рекламные проспекты, буклеты, листовки активные участники, звенья общей цепи, любой рекламной компании. Ей отводится определенная важная часть общей задачи – наглядная информация в руки клиента!
Мы предоставляем услуги типографии по изготовлению полиграфической продукции.
Имеются преимущества – не высокая себестоимость, оперативная цифровая печать, имеется доставка тиража по городу Москва.
Полиграфия - элемент фирменного стиля
Полиграфическая продукция – не виртуальный продукт, а материальный. Визуально можно потрогать, посмотреть множество раз – это важно. Календарь - визитка с контактной информацией и фирменной символикой компании или товара, не раз заставит задуматься, где получить подобную услугу, напомнит о конкретном товаре. Долгий период воздействия на клиента, еще одно преимущество рекламной полиграфии. У нас можно заказать изготовление календаря, оперативно напечатать визитки.
Креатив и художественное творчество
Рекламная информация включает в свой состав креативность и творчество. Необходимость выгодно показать свой товар или фирму. Требуется качественный и креативный дизайн полиграфии. В этом активно вам смогут помочь наши опытные дизайнеры, креативные рекламные специалисты и разработчики рекламы. Правильный и нужный цвет, особенность, как преподнести информацию, позволяет сформировать нужное мнение и реакцию к действию.
Наша типография изготавливает печатную продукцию с умеренной креативностью и отлаженным производством в городе Москва на Таганке!
Примеры наших выполненных работ...