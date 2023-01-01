Полиграфические услуги типографии | рекламная полиграфия

Типография на Таганке "Креатив Парк" оперативно выполняет изготовление и печать рекламной полиграфии, разрабатывает графический дизайн рекламной продукции!

* ответ специалиста 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

Мы предлагаем нашим заказчикам

Дизайн полиграфии - pазработать дизайн макет полиграфической продукции в короткие сроки. В сжатые сроки, согласно установленных требований, осуществим изготовление полиграфической продукции малых тиражей хорошего качества и разнообразного наименования:

- календарь всех видов | календари настенные, квартальный календарь, настольный

- евро буклет различных форматов

- буклеты | Лефлеты

- каталоги

- блокноты

- брошюры

- визитки

- вкладыши в СD диски

- меню для кафе и ресторанов

- печать проектов и документации.

Раздаточный материал:

- листовки

- флаеры

- пригласительные открытки.

Преимущества нашей компании

Главное наше преимущество - комплексные рекламные услуги полного цикла, с использованием собственной производственной базы.

Напечатаем быстро!

Оперативная полиграфия на Таганке для малых тиражей - это лучше решение и предложение от ПК "Креатив Парк".

Производим изготовление тиражей на высококачественной бумаге плотностью 80 -320 гр. формат А3,

на оборудовании оперативной цифровой печати - Xerox DocuColor 6060.



Разрабатываем дизайн рекламной полиграфии красиво, креативно. Практикуем творческий подход,

оригинальные - нестандартные решения.

Изготовление рекламы различного назначения - комплексное обслуживание.

Преимущества в организации нашей работы

В нашем штате работают дизайнеры выполняющие не только работы по созданию графических макетов. Опыт и возможности нашей креативной группы позволяет выполнить 3D моделирование объекта, с получением файлов качеством, почти как у фотографии. Файлы с 3D моделями отлично подходят для создания различных каталогов и размещения на сайтах заказчика.

Мы располагаем своим полиграфическим оборудованием цифровой печати формата А3. Это еще одно наше преимущество. На своем производстве быстро и качественно выполняем срочные тиражи, за частую даже в присутствии заказчика. Всегда можно отследить все технологические процессы тиража находящегося в работе и при необходимости внести коррективы. В этом и есть секрет оперативности нашей работы.



Изготовить рекламный материал с элементами фирменного стиля - презентабельные визитки, различные календари, простые листовки на офсетной или мелованной бумаге, современные евро буклеты, красочные флаеры и пригласительные, блокноты, брошюры, меню для ресторана и кафе, стикеры на самоклеющейся бумаге или пленке и так далее.

Изготовить большой тираж в типографии офсетной печати – это тоже возможно качественно и в кротчайшие сроки. Период выполнения заказа большого тиража, Вы должны понимать, будут больше. Своевременно подготовить и утвердить все макеты большого тиража, произвести все работы офсетной печати на это уходит значительное время.

Наш сборочный полиграфический цех позволяет выполнить горячую ломинацию бумаги форматом А3. Ломинация календарей, обложек буклетов и каталогов придает прочность обычной милованной бумаге, что увеличивает сроки службы рекламной продукции.

Имеется оборудования для постпечатной обработки

- Буклеты и каталоги установка скрепок – есть!

- Календари и блокноты навивка пружины – есть!

- Евро буклеты биговка, фальцовка – есть!

Имеется оборудование для блинтового тиснения и тиснения с фольгой. Тиснение блинтовое производим на ежедневниках и планингах. Выполнить тиснение с фольгой на визитках, грамотах, календарях и каталогах с дизайнерской обложкой сможем в своем сборочном цехе.

Заказчику можно продемонстрировать лично, в его присутствии, результат нанесения или тиснения.

Так же имеются у нас наглядные образцы их можно посмотреть и принять правильное решение при разработке дизайна и оформлении рекламного продукта.

Несколько шагов для достижения цели

Типография телефон +7 499 394 06 35 | отправить Вашу заявку с техническим заданием на электронную почту: info@creativepark.ru.

- Мы рассчитаем стоимость заказа согласно полученного от заказчика технического задания и уточним все нюансы.

- Разработать дизайн макет для печати полиграфии в кротчайшие сроки сможет наша креативная группа дизайнеров, а так же выполнить 3D моделирование.

- Выполняем изготовление полиграфической продукции в назначенные сроки.

- Работает услуга - оперативная полиграфия.

- Выполняем изготовление малых тиражей - оперативная цифровая печать.

- Выполняется постпечатная обработка в одном месте – на своей производственной базе.

Мы создаем не шедевры, а качественный современный рекламный продукт полиграфии!