Заказать изготовление пластиковых карт – якорь клиента

Одним из распространенных маркетинговых инструментов увеличения продаж являются различные карты. Такая карточка является отличным якорем для клиентов - удерживая и побуждающая сделать еще и еще покупку или заказ в одном и том же магазине, салоне.

Наша компания “Creative Park” поможет Вам разработать дизайн макет и осуществить печать пластиковых карт. В нашей современной жизни эксклюзивная многофункциональная пластиковая визитка размером 85 х 55 мм, толщиной 1-2 мм со скругленными углами, очень часто используется еще в рекламных целях. Проводя определенные акции или распродажи, продвигая новые товары или услуги использование таких универсальных пластиковых визиток, формирует, усиливает внимание клиента-покупателя.

Сделать свой выбор и заказать нужный тип карты можно обратившись к нашим специалистам по телефону 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

Основные виды карт:

‑ дисконтные

‑ клубные

- бонусные

‑ подарочные сертификаты

‑ ­страховые

­- карты экспресс оплаты

- рекламные /визитные

- бэйджи

- топливные

- накопительные.

Способы нанесения информации и изображений

- цифровая печать

- офсетная печать

- тиснение с фольгой

Карты можно изготовить разным способом:

- печать на плотной бумаге с двухсторонней ломинацией,

- печать и тиснение фольгой на пластике.

Первый вариант более экономичен и имеет наименьшие сроки изготовления 3-6 рабочих дней. Второй способ более дорого стоящий и имеет разнообразные подготовительные операции для производства эксклюзивной карты.

Стоимость и сроки просчитываются по техническому заданию заказчика, так же зависят от сложности изготовления, материала, тиража. Разработка дизайн макета эксклюзивных карточек тоже занимает определенное время про это надо не забывать.

Удержать свой корабль продаж услуг и товара с помощью мощного якоря очень просто – надо заказать рекламные карты постоянного клиента для своего бизнеса!