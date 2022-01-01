Рекламные вывески фасадные – изготовление и монтаж

Рекламные вывески – современные изделия из композитного материала или пластика, выполняющие роль главного информатора названия действующего бизнеса в том месте, где они установлены. Вам необходима вывеска кафе, вышел срок службы и требуется новая вывеска на магазин или для аптеки? Креатив Парк - надежный рекламный партнер для любого бизнеса, где можно качественно и быстро изготовить вывеску!

Эффективно проинформировать на улицах города Москва название ресторана или магазина сможет только современная вывеска. Изготовление рекламного изделия из современных материалов цветного глянцевого пластика или композита позволяет создать стильный, солидный имидж любому участнику бизнеса и привлечь внимание клиента. Высокая конкуренция в большом городе заставляет выделяться по особому, креативно использовать рекламу на фасаде здания. Привлекательная фасадная реклама магазина является основным якорем для общей массы покупателей.

Существуют требования при разработке и установке рекламы на фасадах здания. Установленные нормативы по использованию рекламных носителей необходимо соблюдать и мы готовы помочь Вам разработать проект фасадной рекламы, изготовить рекламное изделие и установить, согласно всех требований закона о рекламе. По запросу наших клиентов, можем организовать проведение экспертизы выполненных работ. Необходимость проведения экспертизы требуется чаще всего, когда выполнялись монтаж больших вывесок - крышных установок, установка высоких стел и пилонов.

Подготовка сметы на проведение всех необходимых работ осуществляется индивидуально, после составленного и утвержденного технического задания.

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