Рекламные вывески фасадные – изготовление и монтаж

Изготовление рекламных вывесок в Москве – производство Creative Park. Рекламные вывески фасадные для Вашего бизнеса с внутренней подсветкой из композитных материалов и пластика. Реклама вывески под ключ на заказ!
Рекламные вывески – современные изделия из композитного материала или пластика, выполняющие роль главного информатора названия действующего бизнеса в том месте, где они установлены. Вам необходима вывеска кафе, вышел срок службы и требуется новая вывеска на магазин или для аптеки? Креатив Парк - надежный рекламный партнер для любого бизнеса, где можно качественно и быстро изготовить вывеску!
Эффективно проинформировать на улицах города Москва название ресторана или магазина сможет только современная вывеска. Изготовление рекламного изделия из современных материалов цветного глянцевого пластика или композита позволяет создать стильный, солидный имидж любому участнику бизнеса и привлечь внимание клиента. Высокая конкуренция в большом городе заставляет выделяться по особому, креативно использовать рекламу на фасаде здания. Привлекательная фасадная реклама магазина является основным якорем для общей массы покупателей.
Существуют требования при разработке и установке рекламы на фасадах здания. Установленные нормативы по использованию рекламных носителей необходимо соблюдать и мы готовы помочь Вам разработать проект фасадной рекламы, изготовить рекламное изделие и установить, согласно всех требований закона о рекламе. По запросу наших клиентов, можем организовать проведение экспертизы выполненных работ. Необходимость проведения экспертизы требуется чаще всего, когда выполнялись монтаж больших вывесок - крышных установок, установка высоких стел и пилонов.
Подготовка сметы на проведение всех необходимых работ осуществляется индивидуально, после составленного и утвержденного технического задания.
Контактная информация для связи с нашими специалистами:
телефон 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru
На нашем сайте работает функция on-line заказ.
- Габаритные размеры общие и всех составляющих конструкции
- Согласно фирменного стиля, выбирается стиль и основные палитры цвета
- Определяется правильное и эффективное расположение
- Выбираем - вывеска с подсветкой будет или без подсветки
- Определяются точки крепления – производится осмотр места монтажа
- Для вывесок с подсветкой указываем место вывода силового провода к точке подключения
- Указываются все пожелания заказчика.
Ориентируясь на все эти показатели можно приступить к изготовлению задуманного рекламного изделия, не забывая учитывать и все нормативные постановления закона о рекламе ПП 902.
- Вывеска для магазина – эффективная реклама магазина, указывающая на определенный вид товаров со своей ценовой политикой.
- Вывеска кафе – это название кафе указывающая его место нахождение и приглашающая посетителя для проведения своего свободного времени для отдыха, пообедать или поужинать.
- Вывеска ресторана – название ресторана с определенным типом кухни, определенной атмосферой и типом обслуживания, для проведения торжественных мероприятий, отведать изысканно приготовленное фирменное блюдо от шеф повара.
- Вывеска аптеки – главный навигатор аптеки, чаще всего определенной сети аптек со своей ценовой политикой и ассортиментом лекарств.
- Вывеска предприятия – информационная конструкция или буквы, информирует название предприятия с определенным типом производства товара, указывающий на его марку или бренд.
- Вывеска салон красоты – название салона красоты, рекламный инструмент для привлечения нового клиента любого слона красоты или парикмахерской.
- Вывеска учреждения – информационный элемент учреждения культуры образования и медицины основной указатель места нахождения необходимого, нужного для населения определенного региона.
Можно перечислять дальше назначение наружной рекламы, ее основных конструкций и носителей рекламной информации. Если Вы выбираете, у кого заказать носитель рекламной информации, то мы готовы выполнить ваш заказ!
Отлаженное производство полного цикла – "Creative Park"
Если Вы решили разместить свой заказ в нашей компании, в итоге получаете качественно смонтированное рекламное изделие с гарантийным сроком обслуживания минимум на 1 год.
Использование нового современного оборудования позволяет выполнять сложные и высокоточные операции по обработке композитных материалов, металла, пластика. В производстве рекламных изделий мы использует современные материалы – алюминиевые композитные панели, имеющие высокую износостойкость. Такие материалы увеличивают срок службы всей конструкции во много раз, при этом создавая наиболее презентабельный общий вид рекламоносителя.
Наши специалисты в области дизайна и проектирования смогут разработать необходимый дизайн проект фасадной вывески, соблюдая все установленные нормативы закона о рекламе ПП 902.
- Комплексное выполнение заказов
- Персонал компании с многолетним опытом работы
- В нашем арсенале имеется свое отлаженное оборудование
- Фрезерная резка с габаритами резки листа 2000 х 6000 мм
- Широкоформатная печать шириной печати 3200 мм
- Фотопечать с разрешением 1440 dpi
- Оборудованный цех для проведения сварочных работ
- Лазерная резка, необходимая для качественного изготовления объемных букв
- Свои монтажные бригады с необходимым для работы монтажным оборудованием и транспортом.
- Низкие выгодные цены на производство рекламных вывесок.
- Все конструкции проходят проверку и имеют гарантийное обслуживание 1 год
Фотографии на странице сайта демонстрируют примеры нашей работы.
План мероприятий по выполнению заказа
- производим визуальный осмотр планируемого места установки конструкции,
- выполняем фото фиксацию места установки,
- производим замеры для определения размеров изделия,
- составляется смета согласно разработанного и утвержденного дизайн проекта, если таковой имеется,
- при необходимости, разрабатываем дизайн проект рекламной конструкции с учетом фирменного стиля,
- проводим все необходимые согласования и утверждаем проект,
- выполняем все необходимые работы по изготовлению всей конструкции, согласно утвержденного дизайн проекта или макета, а так же сметы,
- завершив изготовление изделия с рекламой, намечаем день доставки и монтажа,
- при необходимости для проведения монтажных работ заказывается спецтехника,
для доставки крупногабаритных конструкций, подъем на большую высоту.
- проверка и принятие всех выполненных работ.