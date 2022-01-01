Вывеска кафе изготовление в Москве - Creative Park

Мы можем изготовить вывеску кафе в установленные сроки любой сложности, согласно нормативам закона о рекламе 902-ПП.

Вывеска кафе производство под ключ, низкие цены на доставку и монтаж световой рекламы кафе. Предлагаем воспользоваться рекламным сервисом от компании Креатив Парк, где вы сможете заказать вывеску кафе!

Вывески для кафе по своему техническому исполнению в большинстве случаев используются с внутренней подсветкой, с применением объемных букв. Очень важно название и фирменный стиль самого заведения, так как это необходимо учитывать в создании внешней рекламы данного заведения.

Разработать дизайн вывески кафе можно и в нашей компании. При необходимости, если у Вас нет фирменного стиля, логотипа, самого названия кафе, наши дизайнеры смогут разработать корпоративный стиль и уличную рекламную вывеску. По утвержденному дизайн проекту или эскизу мы сможем выполнить изготовление вывески для кафе любой сложности.

Комплексный подход, разработка дизайна и производство рекламы и вывесок, сокращает общее время всего процесса изготовления.

Для составления технического задания потребуется следующая информация:

- фото планируемого места установки вывески,

- общие размеры фасада кафе или места установки,

- название кафе,

- логотип,

- пожелания и рекомендации заказчика.

При необходимости наш специалист может выехать на планируемое место установки вывески, сделать осмотр места монтажа, выполнить необходимые замеры.

Выполнив разработку дизайна уличной рекламы кафе, активно приступаем к ее производству. Материалы применяем чаще всего ПВХ, пластик, композит, алюминий, нержавейку. Индивидуальная реклама кафе может вплетать в свои конструктивные части различные элементы и материалы. И с такой задачей мы успешно справляемся.

Последним этапом работ будет доставка готового изделия рекламы кафе к месту монтажа и установка. Доставка вывески и установка выполняется в один день по городу Москва и ближайшее Подмосковье. На доставку и монтаж рекламных вывесок сейчас действует скидка 10%.