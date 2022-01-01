Вывеска для магазина изготовление под ключ

''Creative Park” разрабатывает и изготавливает вывески магазина различной сложности и размера, с применением светодиодной подсветки. Креативная фасадная конструкция с подсветкой – основная уличная реклама магазина. Такие рекламные вывески абсолютно точно и четко говорят о конкретном товаре или услуге, представленной в данном месте!

Отдел заказов 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

Главная функция вывески - привлечь внимание и проинформировать клиента - будущего покупателя! Мы готовы в этом помочь разработать и изготовить рекламу для Вашего магазина или Торгового Центра.

Выделим основные типы конструкций:

- Эконом – вывески для небольшой торговой точки – плоские буквы на подложке без подсветки или обычный световой короб. Такая уличная реклама применяется на небольших торговых павильонах, ларьках. Применяются самые бюджетные материалы и простые технологии изготовления – цена за производство минимальная.

- Стандарт - самый распространенный тип рекламных изделий для магазинов среднего уровня – применение световых объемных букв, объемного логотипа чаще всего без применения подложки, а так же с применением подложки из стандартных видов пластика и композитных материалов. Затраты на изготовления таких конструкций средние просчеты делаются по утвержденным макетам или дизайн проектам.

- Элитный – фасадные части магазина дорогих элитных брэндовых товаров и услуг, требует к себе особого внимания и оформления. Для реализации оформления фасада разрабатывается индивидуальный дизайн проект рекламы вывески с учетом фирменного стиля данного бренда, с использованием особых материалов, глянцевых поверхностей пластика для изготовления световых букв и подложки, с учетом применение современного высокоточного оборудования. Стоимость реализации таких проектов, из нашей практики, определенно высокая по этому, такие вывески относится к эксклюзивному – элитному типу рекламы.

- Крышные установки – это вывески для Торговых Центров, чаще всего мы изготавливаем большие световые логотипы, световые буквы больших размеров. Из нашей практики монтаж крышных установок производится на кровле здания или в верхнее зоне фасада Торгового Центра. Для проведения работ на высоте применяется спецтехника и даже альпинисты.