Вывеска для магазина изготовление под ключ

Вывеска магазина изготовление в Москве под ключ! Отлаженное производство рекламы для магазинов и Торговых Центров. Предоставляется гарантия на изделие и монтажные работы сроком на 3 года.
''Creative Park” разрабатывает и изготавливает вывески магазина различной сложности и размера, с применением светодиодной подсветки. Креативная фасадная конструкция с подсветкой – основная уличная реклама магазина. Такие рекламные вывески абсолютно точно и четко говорят о конкретном товаре или услуге, представленной в данном месте!
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Главная функция вывески - привлечь внимание и проинформировать клиента - будущего покупателя! Мы готовы в этом помочь разработать и изготовить рекламу для Вашего магазина или Торгового Центра.
Выделим основные типы конструкций:
- Эконом – вывески для небольшой торговой точки – плоские буквы на подложке без подсветки или обычный световой короб. Такая уличная реклама применяется на небольших торговых павильонах, ларьках. Применяются самые бюджетные материалы и простые технологии изготовления – цена за производство минимальная.
- Стандарт - самый распространенный тип рекламных изделий для магазинов среднего уровня – применение световых объемных букв, объемного логотипа чаще всего без применения подложки, а так же с применением подложки из стандартных видов пластика и композитных материалов. Затраты на изготовления таких конструкций средние просчеты делаются по утвержденным макетам или дизайн проектам.
- Элитный – фасадные части магазина дорогих элитных брэндовых товаров и услуг, требует к себе особого внимания и оформления. Для реализации оформления фасада разрабатывается индивидуальный дизайн проект рекламы вывески с учетом фирменного стиля данного бренда, с использованием особых материалов, глянцевых поверхностей пластика для изготовления световых букв и подложки, с учетом применение современного высокоточного оборудования. Стоимость реализации таких проектов, из нашей практики, определенно высокая по этому, такие вывески относится к эксклюзивному – элитному типу рекламы.
- Крышные установки – это вывески для Торговых Центров, чаще всего мы изготавливаем большие световые логотипы, световые буквы больших размеров. Из нашей практики монтаж крышных установок производится на кровле здания или в верхнее зоне фасада Торгового Центра. Для проведения работ на высоте применяется спецтехника и даже альпинисты.
Заказать вывеску на магазин Вы можете в производственной компании Creative Papk. У нас можно заказать вывеску магазина Oдежда, заказать оформление фасада Супермаркета, разработать рекламу Зоомагазина, изготовить объемные буквы Продукты и Цветы. При разработке дизайн проекта фасадной рекламы наши специалисты учитывают все нормативы и условия законно проекта о рекламе ПП902. Изделия изготавливается с учетом сложности монтажа и условий эксплуатации. При необходимости проводится дополнительная экспертиза точек крепления.
Почему выгодно работать с нами:
- отлаженные технологии и современное оборудование для изготовления рекламных изделий различной сложности
- свои производственные мощности и транспорт,
- большой опыт работы в области производства наружной рекламы - более 10 лет,
- отличное качество изделия с гарантийным сроком не менее одного года,
- комплексное обслуживание – разработка дизайн проекта, производство, монтаж,
- гибкий и взвешенный подход к ценообразованию каждого заказа – индивидуальный просчет,
- доставка и монтаж не сложных вывесок срок выполнения за один день!
Ценовая политика в нашей компании гибкая на производство фасадных конструкций. Это позволяет выполнять заказы, как не сложные – бюджетные, так и сложные дорогостоящие с применением различных технических средств.
Вы еще выбираете, где изготовить главные рекламные инструменты для Вашего бизнеса?
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Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок и бонусов.
Современный рынок рекламы динамично развивается и демонстрирует нам новые материалы для изготовления современных конструкций рекламы. Появился большой выбор алюминиевых композитных панелей в различной цветовой гамме.
На пример Dibond и Алюкобонд. Такой материал отлично выполняет роль подложки - основного каркаса вывески, имеет повышенный срок службы, хорошо обрабатывается при изготовлении объемных букв. Современные материалы АКП надежно выдерживаю низкие температуры – 40 градусов не деформируются, не трескаются, не ржавеют при повышенной влажности эксплуатации. Отлично зарекомендовали себя алюминиевые композитные материалы и при эксплуатации при повышенных температурах. При нагреве прямыми солнечными лучами панели сохраняют свою форму, не расслаиваются, это еще раз подтверждает долговечность материала, гарантирует о большом сроке службы рекламных изделий. Мы активно используем такие материалы в своем производстве!
Вывески с применением композита Bildex имеют великолепный внешний вид в стиле “хай тек”, прекрасно вписываются в современную городскую архитектуру и во внутренние интерьеры Торговых Центров.
Оформление фриза магазина в большом Торговом Центе, эти композитные материалы стали самыми востребованными и популярными на сегодня. И не маловажный момент - цена материала соответствует его качеству. Изделия из таких материалов выглядят весьма презентабельно, служат долго на благо Вашего бизнеса и имеют среднюю стоимость в арсенале предлагаемых материалов на рынке рекламных услуг.
Выбор всегда за Вами!
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