Спецпредложение, акция

*Спецпредложение, акция

У нас действует акция на выставочный рекламный стенд Pop up 3x3 секции. Рекламная полиграфия - спецпредложение на печать буклетов формата А4!

 » Спецпредложение, акция

On-line заказ

  

Акция на выставочный рекламный стенд Pop up 3х3 вогнутый

АКЦИЯ на выставочный рекламный стенд Поп Ап 3x3 секции вогнутый - 49 900 руб.

Металлическая решетка 3х3 секции вогнутая - 1 шт.

Печать фото панелей + двухсторонняя ламинация + подложка Стоп Лайт - количество 5 шт.

Заказ в почту | info@creativepark.ru

 

Акция на рекламный Поп Ап стенд 3х3 вогнутый
Акция на рекламный Поп Ап стенд 3х3 вогнутый
Стенд Pop up 3x3 секции вогнутый - фото пример
Стенд Pop up 3x3 секции вогнутый - фото пример

Акция продаж мобильной рекламной конструкции Pop up 3х3 прямой

Мобильная рекламная конструкция Pop up 3х3 прямой по цене - 54 245 руб.  

Металлическая решетка 3х3 секции прямая - 1 шт.

Печать фото панелей + двухсторонняя ламинация + подложка Стоп Лайт - количество 5 шт.

Транспортировочная сумка-тубус.

 

Акция на Pop up стенд 3х3 прямой
Акция на Pop up стенд 3х3 прямой
Сумка-тубус в комплекте стенда Поп ап
Сумка-тубус в комплекте стенда Поп ап

Спецпредложение - Мобильный рекламный стенд Roll up 0,85х2,0

Спецпредложение на мобильный рекламный стенд Roll up 0,85х2,0 - покупаешь от 3-х штук, стоимость - 3800 руб.

В стоимость конструкции входит изготовление рекламного баннера (синтетический виниловый баннер эконом класса).

 

Акция на roll up стенд 850х2000 мм
Акция на roll up стенд 850х2000 мм
Ролл ап стенд 850ч2000 - фотопример
Ролл ап стенд 850ч2000 - фотопример

Действует Акция на рекламную полиграфию!

Изготовление рекламной полиграфии по сниженным ценам!

Спешим сообщит Вам, что в типографии Креатив Парк проводится Акция на Буклеты дизайн и изготовление!

Снижены цены на разработку дизайн макета буклета на 15 % - постоянным клиентам на 25 %.

Снижены цены на изготовление и печать евробуклета формат А4, стандартной листовки формата А5 и А4.

Представлена вашему вниманию - срочная цифровая печать буклетов, визиток и брошюр. Ламинация буклетов и брошюр в подарок!

Спешите не пропустить изготовление рекламной полиграфии по Акции! 

Мы проводим Акцию - "Буклеты против кризиса". Предлагаем не упустить выгодный момент и провести свою антикризисную рекламу вместе с нами!

Наш телефон +7 (499) 394 0635 | заказ в почту info@creativepark.ru

 

Полиграфия - Буклеты против кризиса - Акция!
Полиграфия - Буклеты против кризиса - Акция!