Акция на выставочный рекламный стенд Pop up 3х3 вогнутый

У нас действует акция на выставочный рекламный стенд Pop up 3x3 секции. Рекламная полиграфия - спецпредложение на печать буклетов формата А4!
АКЦИЯ на выставочный рекламный стенд Поп Ап 3x3 секции вогнутый - 49 900 руб.
Металлическая решетка 3х3 секции вогнутая - 1 шт.
Печать фото панелей + двухсторонняя ламинация + подложка Стоп Лайт - количество 5 шт.
Заказ в почту | info@creativepark.ru
Мобильная рекламная конструкция Pop up 3х3 прямой по цене - 54 245 руб.
Металлическая решетка 3х3 секции прямая - 1 шт.
Печать фото панелей + двухсторонняя ламинация + подложка Стоп Лайт - количество 5 шт.
Транспортировочная сумка-тубус.
Спецпредложение на мобильный рекламный стенд Roll up 0,85х2,0 - покупаешь от 3-х штук, стоимость - 3800 руб.
В стоимость конструкции входит изготовление рекламного баннера (синтетический виниловый баннер эконом класса).
Изготовление рекламной полиграфии по сниженным ценам!
Спешим сообщит Вам, что в типографии Креатив Парк проводится Акция на Буклеты дизайн и изготовление!
Снижены цены на разработку дизайн макета буклета на 15 % - постоянным клиентам на 25 %.
Снижены цены на изготовление и печать евробуклета формат А4, стандартной листовки формата А5 и А4.
Представлена вашему вниманию - срочная цифровая печать буклетов, визиток и брошюр. Ламинация буклетов и брошюр в подарок!
Спешите не пропустить изготовление рекламной полиграфии по Акции!
Мы проводим Акцию - "Буклеты против кризиса". Предлагаем не упустить выгодный момент и провести свою антикризисную рекламу вместе с нами!
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