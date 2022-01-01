Pop up

*Pop up

Изготавливаем Pop up стенды – зонтичные конструкции различных размеров, печать панелей и дизайн! Представляем стенды Поп ап с дополнительным оборудованием для оформления видео конференции и рекламной акции!

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Поп ап - выставочный стенд
Поп ап - выставочный стенд
Стенд Pop up 2х3 с сумкой тубус
Pop up 2х3 с сумкой тубус

 

 

  

Стенд Pop up 2х3 с бокс трибуной
Pop up 2х3 с бокс трибуной

 

 

 

 

Стенд Pop up 3х3 с сумкой тубус - Акция!
Pop up 3х3 с сумкой тубус - Акция!

 

 

 

 

Стенд Pop up 3х3 с бокс трибуной - Акция!
Pop up 3х3 с бокс трибуной - Акция!

 

 

 

Стенд Pop up 3х4 с сумкой тубус
Pop up 3х4 с сумкой тубус

 

 

 

Стенд Pop up 3х4 с бокс трибуной
Pop up 3х4 с бокс трибуной

 

 

 

 

Акция продаж мобильного стенда поп ап 3х3
Акция продаж мобильного стенда поп ап 3х3

 

 

 

 

Купить стенды поп ап - заказать изготовление
Купить стенды поп ап - заказать изготовление

 

 

 

 

Купить мобильный Pop up стенд в Москве
Купить мобильный Pop up стенд в Москве

 

 

 

 

Бокс-трибуна, сумка-тубус для стенда поп ап
Бокс-трибуна, сумка-тубус для стенда поп ап

 

 

 

Шоукейсы для стенда поп ап с подсветкой
Шоукейсы для стенда поп ап с подсветкой

 

 

Выставочная система Pop-up 1х3
Выставочная система 1х3
Каркас стенда 2х3 вогнутый
Каркас 2х3 вогнутый
Каркас стенда 2х3 прямой
Каркас 2х3 прямой

 

 

Стенд Поп ап 3х3 - вогнутый
Стенд 3х3 - вогнутый
Стенд Поп ап 3х3 - прямой
Стенд 3х3 - прямой

 

 

Решетка стенда 4х3 - вогнутая
Решетка 4х3 - вогнутая
Решетка стенда 4х3 - прямая
Решетка 4х3 - прямая

Pop up стенды | стенд Поп ап – изготовление в Москве

Решетка стенда Pop Up - алюминевая, раздвижная, тип (зонтичная)
Крепление панелей на магнитной ленте
Pop Up - мобильный стенд, время сборки минимальное

 

 

 Pop up 2х3 –  выставочные стенды мобильные – цена

 

 

 

POP UP 2x3
с сумкой

Наименование

Кол-во

Стоим.

Сумма

1

Конструкция 2x3

1

17 780

17 780

2

Галогеновый светильник

200 вт.

-

2 550 

    -

3

Сумка тубус для перевозки конструкции

1

8 500

8 500

4

Фото панель + "Стоп-лайт"

4

5 350

21 400 

ИТОГО

47 680

Размер конструкции в собранном виде:   Высота - 2,23 м., Длина - 2,10 м.
Размер изображения:                            Высота - 2,23 м., Длина - 2,692 м.
Размер изображения для бокс трибуны:  Высота - 0,80 м., Длина - 1,75 м.

POP UP 2x3
с бокс
трибуной

1

Конструкция 2x3

1

17 780

17 780

2

Галогеновый светильник

 200 вт.

2

2 550

5 100 

3

Бокс трибуна (цвет черный)

1

 16 800 

16 800 

4

Фото панель + "Стоп-лайт"

4+1

5 040

25 200 

ИТОГО

64 880

 

 Pop up 3x3 – выставочный мобильный стенд. Акция продаж – заманчивые скидки и хорошая цена!

 

 

 

POP UP 3x3
с сумкой    прямой

Наименование

Кол-во

Стоим.

Сумма

1

Конструкция 3x3

1

Акция! 

Акция !

2

Галогеновый светильник

200 вт.

-

2 550 

    -

3

Сумка тубус для перевозки конструкции

1

8500

8500

4

Фото панель + "Стоп-лайт"

5

5 350

26 750 

ИТОГО

54 240

Размер конструкции в собранном виде:  Высота - 2,23 м., Длина - 2,70 м.
Размер изображения:                            Высота - 2,23 м., Длина - 3,365 м.
Размер изображения для бокс трибуны:  Высота - 0,80 м., Длина - 1,75 м.

POP UP 3x3  
вогнутый

1

Конструкция 3x3

1     

Акция !

Акция !

2

Галогеновый светильник

 200 вт.

-

2 550

    -

3

Бокс трибуна (цвет черный)

-

 16 800 

    -

4

Фото панель + "Стоп-лайт"

5

5 350

26 750 

ИТОГО

49 900 

 

 Pop up 4x3 – выставочные стенды мобильные – цена

 

 Pop up 4x3
 с сумкой

Наименование

Кол-во

Стоим.

Сумма

1

Конструкция 4x3

1

23 950

23 950

2

Галогеновый светильник

200 вт.

2

2 550 

5 100 

3

Сумка тубус для перевозки конструкции

1

8 500

8 500

4

Фото панель

6

5 350

32 100 

ИТОГО

69 650 

Размер конструкции в собранном виде:   Высота - 2,23 м., Длина - 3,40 м.
Размер изображения:                            Высота - 2,23 м., Длина - 4,038 м.
Размер изображения для бокс трибуны:  Высота - 0,80 м., Длина - 1,75 м.

 POP UP 4x3 
 с бокс
 трибуной

1

Конструкция 4x3

1

23 950

23 950

2

Галогеновый светильник

 200 вт.

2

2 550

5 100 

3

Бокс трибуна (цвет черный)

1

 16 800 

16 800 

4

Фото панель

6+1

5 135

35 945 

ИТОГО

81 795

 Дополнительное оборудование*

- столешница для бокс трибуны – 3850 руб.

- печать панели на бокс трибуну – 3800 руб.

 

 Стенд от производителя

 Мы предлагаем Вам выставочную конструкцию – купить мобильный стенд Pop-up, заказать изготовление рекламных панелей (широкоформатная печать 1440 dpi) на выгодных условиях в Москве!

 Дизайн макет – цена за разработку 5 000 - 10 000 руб. | сроки 2-6 рабочих дня | формат файла tif 120 точек.

 Изготовление стенда Up – 2-4 рабочих дня, с момента оплаты и утвержденного дизайн макета.

 Срочное изготовление стендов up в Москве!

 Cоздаем свой объем

 Более продвинутый уровень в сегменте мобильных конструкций - выставочные системы ап. Плоское изображение нам демонстрируют баннерные и роллерные стенды. Вогнутый и выгнутый каркас такой системы, за счет своей оригинальной формы, создает визуальный объем, вызывая иллюзию 3D изображения, тем самым уверенно привлекает внимание и отрабатывает свое предназначение.

 Мобильные стенды бывают нескольких типов – прямые, вогнутые, выпуклые и составные – комбинированные. У нас можно изготовить рекламные стенды любого типа и заказать оформление выставочной площадки!

 Конструкция и мобильность

 Выставочная система up уверенно стоит в категории мобильных стендов. Однако по своим габаритам он значительно больше, роллерных ролл ап и баннерных стендов, внешний вид и форма на много презентабельнее. Каркас-основание у него служит раскладывающаяся конструкция по типу зонтика из алюминиевого или пластикового материала, на котором закрепляется с помощью гибкой магнитной ленты большая фото панель. Сохранять нужную форму и придавать устойчивость стендам обеспечивают ребра жесткости с магнитными плашками. Они надежно фиксируют решетку и закрепляют рекламные фото панели с изображением. В сложенном виде стенд комфортно складируется в бокс на колесах, который несет двойную функцию – жесткий кофр для перевозки, а так же может выполнять функцию трибуны или презентационного стола при собранном стенде.

Бокс-трибуна может декорироваться дополнительной фото панелью, по желанию имеется возможность установить съемную столешницу.

Стенды pop up для выставок уверенно относятся к оборудованию «бизнес-класса». Они хорошо вписываются в выставочную концепцию, при этом обладают отличным сочетанием «цена-качество».

 Формат и размер

 Мобильные стенды pop up имеют различные размеры, а так же разнообразные формы. Хочется повториться, что можно получить прямую, вогнутую, выпуклую и волнообразную форму. Фото панель общего баннера поп ап можно изготовить глянцевую или матовую, для транспортировки ее необходимо свернуть в рулон. Габаритный размер его, как правило, обозначается по количеству секций, 1х3 или 2х3. Востребованным, широко распространенным является стенд 3x3, где одна секция равна 750х750 мм., но бывает комплектация и значительно больших размеров. В нашем каталоге вы найдете основные размеры. Самые популярные Pop-Up стенды данного типа – односторонние.

 Хит продаж конструкция 3х3!

 Но бывает, панели размещают по "кругу" конструкции стенда поп ап. В таком исполнении выставочная конструкция является двухсторонняя. Очень эффектно смотрятся отдельно стоящие конструкции с фризом, трех или четырех сторонние вогнутые up стенды витрины с подсветкой. Такая композиция из нескольких конструкций, в виде острова, обеспечивает обзор с любого ракурса.

 Stend Up баннер – уверенное преимущество! 

 1. Простота сборки за минимальное время. Покупая конструкцию вы получаете современное техническое решение по оформлению выставки, которая легко и быстро собирается из комплектующих элементов. Общий рекламный баннер изготавливаем из бумаги с двойной ламинацией. Ламинирующая пленка позволяет получить глянцевую или матовую поверхность на выбор. Для получения изображения применяем фото принтер с разрешением печати 1440 dpi. Общий баннер pop up по технологии режется на определенное количество частей. Одну часть будем называть фото панелью. На каждую фото панель крепятся магнитные ленты, с помощью которых происходит фиксация панели на решетку конструкции. Время, потраченное на фиксацию всех панелей минимальное, не более десяти минут. Главное следить за последовательностью фото панелей, чтоб общий баннер с изображением был собран правильно. Такой мобильный выставочный стенд поп ап собирается, разбирается быстро вручную без специальной подготовки, навыка и инструментов.

 2. Мобильность и компактность. Рекламный Stend Up без всяких сомнений и преувеличений, мобилен и универсален. Транспортировочный бокс или спецсумка оснащаются роликовыми колесиками. соответственно достигнуто свободное, без всяких усилий, перемещение всего комплекта стенда. Пластиковый бокс может быть не только надежным хранилищем конструктива, но и выполнять ответственную функцию презентационной трибуны для участника выставки. Такая конструкция стандартизирована и багажируется без всяких проблем, любым видом транспорта. 

 3. Баннер конструкции создает объемный вид. Вогнутый стенд 3х3 уверенный лидер - хит продаж. Почему? Данный тип стендов изготавливается с радиусным изгибом. Баннер, с изображением располагаясь согласно этого радиуса и загибам, по левому и правому краям, формирует своеобразный объемный вид. В сочетании нескольких типов конструкций можно получить разные формы и виды.

 4. Фото панель.  Для изготовления панелей с изображением необходимы опытный персонал, конкретное оборудование – фото принтер, ламинатор, линейка отрезная, монтажный стол. Точность и ровность линий краев изготавливаемых фото панелей, получение единой монолитной поверхности общего баннера без швов в местах соединений, все это залог презентабельного вида вашей выставки или павильона. Наше производство оснащено таким оборудованием и обученным персоналом, что позволяет качественно, в короткие сроки выполнить любой сложности заказ.

 5. Регулировка на устойчивость. Нижняя часть основания конструкции (решетке) устанавливаются регулировочные винты-барашки. Поверхность пола или места, где планируется монтаж стенда, не идеальная. Регулировочные винты позволят найти устойчивое положение, провести регулировку по совместимости панелей общего баннера с изображением.

 Дополнительные возможности

 Практически все стенды комплектуются дополнительным оборудованием - компактными светильниками, мощностью 150 вт., на дистанционном держателе. При необходимости можно комплектовать стенд небольшим TV экраном, для демонстрации видео роликов рекламируемой продукции или технологии. Интересным техническим решением будет изображение с проектора на баннер, например – в обозначенное, отведенное для этого место. А так же может послужить проекционным экраном, заменяя тяжелую плазменную панель.

 Модернизация и обслуживание стендов up

 Имеется возможность модернизировать стандартную комплектацию мобильного стенда up. Для получения полок во внутренней части стенда, организовать нишу для демонстрации товара у нас в продаже имеются “шоукейсы”. Заказать дополнительное выставочное оборудование необходимо просто позвонить на указанные телефоны.

 Длительная эксплуатация общего выставочного комплекта требует и технического обслуживания – замена сломанных узлов решетки, приобретение недостающих утерянных частей. Мы выполняем техническое обслуживание и ремонт стендов поп ап.

 Красивый стенд не только украсит вашу выставку или экспозицию, но и станет маяком притяжения внимания посетителей выставки!  

 Мобильный  конструктор, рекламный баннер с эффектом 3D объема для любой рекламной акции – это Стенд трансформер, предлагаем купить по достойной цене в производственной компании Creative Park!

 

Разработка дизайн макета баннера мобильных стендов up.

 Для самостоятельной подготовки дизайн макета рекламного баннера для стенда, рекомендуем изначально выбрать тип решетки (прямая или вогнутая), количество секций, уточнить у нашего менеджера точные габаритные размеры баннера или запросить технические требования на конкретную модель стенда!

 Формат файла   Tif  CMYK  120 точек разрешения.

 

Макет баннера системы up
Макет баннера системы up
Панель для бокс трибуны
Панель для бокс трибуны
Утвердить цветопробу баннера
Утвердить цветопробу баннера
Рекламные выставочные стенды
Рекламные выставочные стенды
Вогнутая мобильная система ап
Мобильный вогнутый стенд
Выставочный стенд 3x3 вогнутый
Выставочный стенд 3x3 вогнутый
Фотопанели и решетка стенда
Фотопанели и решетка стенда
Габаритные размеры стендов
Габаритные размеры стендов
Выставочное оборудование
Выставочное оборудование
Текстильный баннер напольный
Текстильный баннер напольный
Тканевые стенды
Тканевые стенды
Текстильный стенд
Текстильный стенд