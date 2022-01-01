Pop up стенды | стенд Поп ап – изготовление в Москве

Pop up 2х3 – выставочные стенды мобильные – цена

POP UP 2x3

с сумкой № Наименование Кол-во Стоим. Сумма 1 Конструкция 2x3 1 17 780 17 780 2 Галогеновый светильник 200 вт. - 2 550 - 3 Сумка тубус для перевозки конструкции 1 8 500 8 500 4 Фото панель + "Стоп-лайт" 4 5 350 21 400 ИТОГО 47 680

Размер конструкции в собранном виде: Высота - 2,23 м., Длина - 2,10 м.

Размер изображения: Высота - 2,23 м., Длина - 2,692 м.

Размер изображения для бокс трибуны: Высота - 0,80 м., Длина - 1,75 м. POP UP 2x3

с бокс

трибуной 1 Конструкция 2x3 1 17 780 17 780 2 Галогеновый светильник 200 вт. 2 2 550 5 100 3 Бокс трибуна (цвет черный) 1 16 800 16 800 4 Фото панель + "Стоп-лайт" 4+1 5 040 25 200 ИТОГО 64 880



Pop up 3x3 – выставочный мобильный стенд. Акция продаж – заманчивые скидки и хорошая цена!

POP UP 3x3

с сумкой прямой

№ Наименование Кол-во Стоим. Сумма 1 Конструкция 3x3 1 Акция! Акция ! 2 Галогеновый светильник 200 вт. - 2 550 - 3 Сумка тубус для перевозки конструкции 1 8500 8500 4 Фото панель + "Стоп-лайт" 5 5 350 26 750 ИТОГО 54 240 Размер конструкции в собранном виде: Высота - 2,23 м., Длина - 2,70 м.

Размер изображения: Высота - 2,23 м., Длина - 3,365 м.

Размер изображения для бокс трибуны: Высота - 0,80 м., Длина - 1,75 м. POP UP 3x3

вогнутый

1 Конструкция 3x3 1 Акция ! Акция ! 2 Галогеновый светильник 200 вт. - 2 550 - 3 Бокс трибуна (цвет черный) - 16 800 - 4 Фото панель + "Стоп-лайт" 5 5 350 26 750 ИТОГО 49 900

Pop up 4x3 – выставочные стенды мобильные – цена

Pop up 4x3

с сумкой № Наименование Кол-во Стоим. Сумма 1 Конструкция 4x3 1 23 950 23 950 2 Галогеновый светильник 200 вт. 2 2 550 5 100 3 Сумка тубус для перевозки конструкции 1 8 500 8 500 4 Фото панель 6 5 350 32 100 ИТОГО 69 650 Размер конструкции в собранном виде: Высота - 2,23 м., Длина - 3,40 м.

Размер изображения: Высота - 2,23 м., Длина - 4,038 м.

Размер изображения для бокс трибуны: Высота - 0,80 м., Длина - 1,75 м. POP UP 4x3

с бокс

трибуной 1 Конструкция 4x3 1 23 950 23 950 2 Галогеновый светильник 200 вт. 2 2 550 5 100 3 Бокс трибуна (цвет черный) 1 16 800 16 800 4 Фото панель 6+1 5 135 35 945 ИТОГО 81 795



Дополнительное оборудование*

- столешница для бокс трибуны – 3850 руб.

- печать панели на бокс трибуну – 3800 руб.

Стенд от производителя

Мы предлагаем Вам выставочную конструкцию – купить мобильный стенд Pop-up, заказать изготовление рекламных панелей (широкоформатная печать 1440 dpi) на выгодных условиях в Москве!

Дизайн макет – цена за разработку 5 000 - 10 000 руб. | сроки 2-6 рабочих дня | формат файла tif 120 точек.

Изготовление стенда Up – 2-4 рабочих дня, с момента оплаты и утвержденного дизайн макета.

Срочное изготовление стендов up в Москве!

Cоздаем свой объем

Более продвинутый уровень в сегменте мобильных конструкций - выставочные системы ап. Плоское изображение нам демонстрируют баннерные и роллерные стенды. Вогнутый и выгнутый каркас такой системы, за счет своей оригинальной формы, создает визуальный объем, вызывая иллюзию 3D изображения, тем самым уверенно привлекает внимание и отрабатывает свое предназначение.

Мобильные стенды бывают нескольких типов – прямые, вогнутые, выпуклые и составные – комбинированные. У нас можно изготовить рекламные стенды любого типа и заказать оформление выставочной площадки!

Конструкция и мобильность

Выставочная система up уверенно стоит в категории мобильных стендов. Однако по своим габаритам он значительно больше, роллерных ролл ап и баннерных стендов, внешний вид и форма на много презентабельнее. Каркас-основание у него служит раскладывающаяся конструкция по типу зонтика из алюминиевого или пластикового материала, на котором закрепляется с помощью гибкой магнитной ленты большая фото панель. Сохранять нужную форму и придавать устойчивость стендам обеспечивают ребра жесткости с магнитными плашками. Они надежно фиксируют решетку и закрепляют рекламные фото панели с изображением. В сложенном виде стенд комфортно складируется в бокс на колесах, который несет двойную функцию – жесткий кофр для перевозки, а так же может выполнять функцию трибуны или презентационного стола при собранном стенде.

Бокс-трибуна может декорироваться дополнительной фото панелью, по желанию имеется возможность установить съемную столешницу.

Стенды pop up для выставок уверенно относятся к оборудованию «бизнес-класса». Они хорошо вписываются в выставочную концепцию, при этом обладают отличным сочетанием «цена-качество».

Формат и размер

Мобильные стенды pop up имеют различные размеры, а так же разнообразные формы. Хочется повториться, что можно получить прямую, вогнутую, выпуклую и волнообразную форму. Фото панель общего баннера поп ап можно изготовить глянцевую или матовую, для транспортировки ее необходимо свернуть в рулон. Габаритный размер его, как правило, обозначается по количеству секций, 1х3 или 2х3. Востребованным, широко распространенным является стенд 3x3, где одна секция равна 750х750 мм., но бывает комплектация и значительно больших размеров. В нашем каталоге вы найдете основные размеры. Самые популярные Pop-Up стенды данного типа – односторонние.

Хит продаж – конструкция 3х3!

Но бывает, панели размещают по "кругу" конструкции стенда поп ап. В таком исполнении выставочная конструкция является двухсторонняя. Очень эффектно смотрятся отдельно стоящие конструкции с фризом, трех или четырех сторонние вогнутые up стенды витрины с подсветкой. Такая композиция из нескольких конструкций, в виде острова, обеспечивает обзор с любого ракурса.

Stend Up баннер – уверенное преимущество!

1. Простота сборки за минимальное время. Покупая конструкцию вы получаете современное техническое решение по оформлению выставки, которая легко и быстро собирается из комплектующих элементов. Общий рекламный баннер изготавливаем из бумаги с двойной ламинацией. Ламинирующая пленка позволяет получить глянцевую или матовую поверхность на выбор. Для получения изображения применяем фото принтер с разрешением печати 1440 dpi. Общий баннер pop up по технологии режется на определенное количество частей. Одну часть будем называть фото панелью. На каждую фото панель крепятся магнитные ленты, с помощью которых происходит фиксация панели на решетку конструкции. Время, потраченное на фиксацию всех панелей минимальное, не более десяти минут. Главное следить за последовательностью фото панелей, чтоб общий баннер с изображением был собран правильно. Такой мобильный выставочный стенд поп ап собирается, разбирается быстро вручную без специальной подготовки, навыка и инструментов.

2. Мобильность и компактность. Рекламный Stend Up без всяких сомнений и преувеличений, мобилен и универсален. Транспортировочный бокс или спецсумка оснащаются роликовыми колесиками. соответственно достигнуто свободное, без всяких усилий, перемещение всего комплекта стенда. Пластиковый бокс может быть не только надежным хранилищем конструктива, но и выполнять ответственную функцию презентационной трибуны для участника выставки. Такая конструкция стандартизирована и багажируется без всяких проблем, любым видом транспорта.

3. Баннер конструкции создает объемный вид. Вогнутый стенд 3х3 уверенный лидер - хит продаж. Почему? Данный тип стендов изготавливается с радиусным изгибом. Баннер, с изображением располагаясь согласно этого радиуса и загибам, по левому и правому краям, формирует своеобразный объемный вид. В сочетании нескольких типов конструкций можно получить разные формы и виды.

4. Фото панель. Для изготовления панелей с изображением необходимы опытный персонал, конкретное оборудование – фото принтер, ламинатор, линейка отрезная, монтажный стол. Точность и ровность линий краев изготавливаемых фото панелей, получение единой монолитной поверхности общего баннера без швов в местах соединений, все это залог презентабельного вида вашей выставки или павильона. Наше производство оснащено таким оборудованием и обученным персоналом, что позволяет качественно, в короткие сроки выполнить любой сложности заказ.

5. Регулировка на устойчивость. Нижняя часть основания конструкции (решетке) устанавливаются регулировочные винты-барашки. Поверхность пола или места, где планируется монтаж стенда, не идеальная. Регулировочные винты позволят найти устойчивое положение, провести регулировку по совместимости панелей общего баннера с изображением.

Дополнительные возможности

Практически все стенды комплектуются дополнительным оборудованием - компактными светильниками, мощностью 150 вт., на дистанционном держателе. При необходимости можно комплектовать стенд небольшим TV экраном, для демонстрации видео роликов рекламируемой продукции или технологии. Интересным техническим решением будет изображение с проектора на баннер, например – в обозначенное, отведенное для этого место. А так же может послужить проекционным экраном, заменяя тяжелую плазменную панель.

Модернизация и обслуживание стендов up

Имеется возможность модернизировать стандартную комплектацию мобильного стенда up. Для получения полок во внутренней части стенда, организовать нишу для демонстрации товара у нас в продаже имеются “шоукейсы”. Заказать дополнительное выставочное оборудование необходимо просто позвонить на указанные телефоны.

Длительная эксплуатация общего выставочного комплекта требует и технического обслуживания – замена сломанных узлов решетки, приобретение недостающих утерянных частей. Мы выполняем техническое обслуживание и ремонт стендов поп ап.

Красивый стенд не только украсит вашу выставку или экспозицию, но и станет маяком притяжения внимания посетителей выставки!

Мобильный конструктор, рекламный баннер с эффектом 3D объема для любой рекламной акции – это Стенд трансформер, предлагаем купить по достойной цене в производственной компании Creative Park!