Промо стойки рекламные - оперативное изготовление

Рекламные стойки мобильные

Очень часто мы видим в больших Торговых центрах демонстрацию новых товаров. Рекламные представители проводят показ новых товаров и основным оборудованием, для таких акций, являются мобильные демонстрационные стойки.

Мобильная промо стойка – выполняет функцию рабочего места агента, неким мини прилавком для товара, носителем рекламной информации, универсальным оборудованием для привлечения внимания современного покупателя. Рекламные стойки имеют не высокую стоимость, что позволяет экономить средства на рекламу. Отличительная особенность такого промо оборудования – мобильность (сборная и разборная), что позволяет легко переносить или перевозить с места на место. Часто используют такие промо стенды для дегустации вин, соков, новых мясных продуктов. Парфюмерия – демонстрация новых духов, дезодорантов, лаков, крема самый распространенный способ продемонстрировать новый продукт – оформить промо стойку с новым брендом или товаром.

Мы представляем Вам современное производство различных рекламных стоек и стендов в городе Москва на базе компании "Креатив Парк".

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Заказать промо стойку из пластика

На нашей производственной базе, можно изготовить рекламные стойки, из разных материалов – самый бюджетный вариант, из пластика ПВХ. Очень хорошо себя зарекомендовало рекламное оборудование из пластика – долговечность, экономичность, мобильность, соответствие нормам эксплуатации в общественных помещениях.

Состоит рекламная промостойка из основных двух частей - тумба стол и рекламный фриз.

Тумба-стол выполняет роль в основном столешницы для размещения продукта демонстрации. Может иметь под столешницей внутренние полки и дверки.

Фриз крепиться вверху к примеру на хромированные трубки и несет функцию носителя логотипа или фирменного стиля.

Заказать промостойку из ЛДСП

Можно изготовить промостойки из популярного материала ЛДСП. Такого рода конструкция отличаются уже повышенным весом. Тумба из ЛДСП выполняет такие же функции что и из пластика. Но уже приобретает более солидный внешний вид – присутствует презентабельность в такой конструкции, глянцевые поверхности придают строгость и изысканность всей акции и товару. Цена на промо стойку из ЛДСП будет значительно выше, чем из пластика.

Креативный дизайн в разработке нестандартной стойки главный и важный момент. Разработать неповторимый и броский образ всей конструкции помогут наши креативные дизайнеры

Стойки – мобильное выставочное оборудование

Демонстрация нового продукта с предоставлением его на пробу, необходимо организовать акцию на маленькой площадке в один метр квадратный – все это возможно с помощью современной мобильной промо-стойки! Смело можно сказать, выставочный мобильный стенд за очень маленькие финансовые затраты. Cобирать на производстве можно и небольшими партиями в короткие сроки. Изготовление не сложное и не несет за собой сверхсложные операции по обработке материалов. Хочется все же упомянуть не стандартные конструкции лучше делать за раннее. Необходимо разработать дизайн и только потом запустить в серийное производство. Красивая и качественная рекламная стойка за день не делается!

Цена на стойку "Стандарт":