Banner Up - мобильные баннерные стенды (X, Y, L-banner)

Предлагаем у нас заказать баннерные стенды, а так же купить баннер рекламный Л-баннер, X-баннер в городе Москва. Производство мобильных стендов различной модификации.

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L-banner - простой напольный мобильный стенд

Наимен. Размер Стоимость Итог Конст. Фотоп. Конст. Фотоп. L-баннер 0,9x2,10 0,9x2,10 3000р. 2320р. 5320р. L-баннер 1,0х2,10 1,0х2,10 4900р. 2800р. 7700р. L-баннер 1,2x2,10 1,2x2,10 5800р. 3300р. 9100р. L-banner комплектуется: конструкция Л-баннер и сумка-тубус.

Вес конструкции: 3-4 кг. в зависимости от размера.

Фото панель: баннер синтетический (720dpi).

Х-баннер - бюджетный мобильный x стенд:

Наимен. Размер Стоимость Итог Конст. Фотоп. Конст. Фотоп. Х-баннер 0,60x1,60 0,60x1,60 2000р. 2100р. 4100р. Х-баннер 1,0х2,00 1,0х2,00 2200р. 2250р. 4450р. X-banner комплектуется: конструкция x-баннер и сумка-тубус.

Вес конструкции: 3-4 кг. в зависимости от размера.

Фото панель: баннер синтетический (720dpi).

Дизайн макет - цена за разработку 1500 - 2500 руб. | сроки 2-3 рабочих дня | формат файла tif

Изготовление рекламной панели и монтаж - 2-3 рабочих дня с момента оплаты и утвержденного дизайн макета.

Баннерные стенды - классическая мобильность, надежность каркаса-корпуса, минимальная стоимость.

Информационный Л-стенд баннер - надежный инструмент современной рекламы.

Л стенд – распространенная выставочная конструкция для быстрого размещения рекламы. Стенды такого типа имеют презентабельный вид, формируют яркую, броскую рекламу, которую просто не возможно заметить. Цена для покупки или изготовления мобильного баннера очень минимальная. Используйте различные баннерные конструкции для Вашей рекламы!

Рекламные информационные конструкции – напольный баннер up



Напольный баннер – это стоящая на полу вертикальная конструкция с рекламой. Фото панель, с напечатанной на ней красочной рекламы, надежно закреплена в алюминенвый, чаще всего телескопический каркас-корпус.

Корпуса стендов делятся на несколько типов:

- Х образный – крепление винилового плаката с изображением по углам на скрещенные стойки;

- Y образный – имеет несущее основание и две стойки опоры для плаката;

- L образный – облегченное основание с тремя точками опоры и одна стойка-упор для плаката.

Каркасные основания очень часто комплектуют механизм подмотки и натяжения рекламного полотна. Изготовление фото панели не сложное, печатаем на широкоформатном принтере и материал применяем бумагу с последующей двухсторонней ламинацией или виниловый баннер. На бумаге можно использовать экологичные водные краски, на виниле экосольвентные. Печать на бумаге более дорогое техническое решение, но тоже имеет свои плюсы – презентабельный вид.

Если надо сделать бюджетно, печатаем на виниловом баннере. Виниловая синтетическая ткань имеет свои достоинства, высокая устойчивость к внешним воздействиям. Отличие же ламинированной ткани – низкая цена. Для удобства транспортировки стенд помещается в матерчатую сумку-тубус, повредить стенд во время перевозки почти невозможно. Итак, весь стенд L-баннер по существу это тонкий и легкий каркас, ткань с напечатанным изображением и сумка для транспортировки – проще не бывает.

Особенности – мобильного баннера



Компактное техническое решение. Мобильный баннер, имеющий вес 3-4 килограмма легко транспортируется в руках любого человека, не говоря про автомобиль или другие средства передвижения. Еще одно приемущество напольного баннера – секундное приведение в рабочее действие, установка стенда для организации рекламы в любом нужном месте, в том числе и на выставке.



Современный внешний вид, яркий большой плакат с креативным полноцветным изображением будет без условно являться центром внимания любого посетиделя.

Если использовать стенды в количестве два или более штук вы получаете реальные преимущества в оформлении выставки. Можно полностью оформить свою выставочную или рекламную экспозицию – заменяя дорогостоящий выставочный стенд.

Размер.

Размеры стендов варьируются от 80х210 см до 300х200 см. Современные стенды с баннером могут быть практически любой ширины, если установить стенды соответствующей конструкции в ряд. Несколько стендов, на пример L-stend, могут сформировать большое рекламное пространство. Воспользуйтесь новинкой – современным стендом увеличенной ширины с зажимным алюминиевым профилем.

Гибкость конструкции.

Большое количество разновидностей стендов. Фото панель на всех баннерных стендах можно менять, что позволяет использовать один каркас. Мобильный стенд можно оснастить дополнительными карманами для листовок или другой печатной продукции и подсветкой.

Экономичность.

Этот мобильный стенд весьма экономичен и быстро окупит затраты. Привлекательный и стильный, тем не менее, он впишется в любой выставочный бюджет - ведь цена баннерного стенда, самой распространенной конструкции X баннер (x-banner) начинается от 1500 рублей.

Долговечность.

Чем проще конструкция, тем надежней. Срок службы баннер-стенда при нормальной эксплуатации доходит до 3 лет и больше. Сменные панели увеличивают долговечность этой мобильной конструкции.

Применение

Сфера применений баннерных стендов чрезвычайно широка: витрины, торговые павильоны, большие выставочные стенды, деловые мероприятия, конференции, реклама в торговых павильонах, реклама в помещениях и на улице, выездные мероприятия и презентации, PR-акции.

Предложение

Мы изготовим для вас любое количество баннер-стендов самых разнообразных конструкций и размеров, в том числе по индивидуальному проекту. Разработаем дизайн этого мобильного стенда, сделаем полноцветную широкоформатную печать на фото панелях, изготовим конструктивные элементы и осуществим ремонт, а также оперативно заменим полотно.

Баннерные стенды - максимум эффективности за минимум средств.

Представляем новинку из серии баннерных стендов - L-баннер Double 1800x2100 мм. ! см. ниже.

Данная конструкция собирается из двух и более одинаковых стендов размером 900х2100 мм - получаем красивое и устойчивое вертикальное изображение нужного размера, увеличивая кратно на количество стендов.