Стойка для диспенсера - изготовление

Стойка с диспенсером – новый продукт для дезинфекции рук разработан для использования в магазинах, аптеках, отделениях банков, офисах, медицинских и образовательных учреждениях.

Стойка с дозатором для антисептика может быть напольная и настенная.

Как выглядят представленные мобильные стойки (стенды) можно посмотреть на фото примерах. Укомплектовать стойку можно различного типа дозатором – диспенсер локтевой, сенсорный, стандартный.

Изготовление стоек для антисептика производим в Москве на своем производстве. Изготовить стойки можно с учетом фирменного стиля организации, компактно разместить рекламную или необходимую информацию.

По всем вопросам изготовления и приобретения стоек для дозатора обращаться

по телефону 8 499 394 06 35 или на нашу почту info|creativepark.ru

Стоимость штучного изделия:

- Напольная стойка А1 – 9500 руб.

материал ЛДСП, пластик

габаритные размеры 1700х350 мм.

- Напольная стойка А2 – 10 250 руб.

материал ПВХ, пластик

габаритные размеры 1700х350 мм.

- Напольная стойка А3 – 11 000 руб.

материал пластик

габаритные размеры 1700х350 мм.

- Настенная стойка В1 – 6350 руб.

материал ПВХ, пластик

габаритные размеры 700х350 мм.

Дозаторы (диспенсеры) комплектуются на выбор заказчика и в стоимость стойки не входит. Ориентировочная стоимость дозаторов от 2000 рублей и более.

Размер стойки, материал можно корректировать!

Итоговая цена изделия будет зависеть от утвержденного технического задания и количества штук.

Фото примеры образцов изделия.