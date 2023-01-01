Стойка для диспенсера

*Стойка для диспенсера

Изготавливаем стойки с диспенсером для дезинфекции рук. Стойки с дозатором напольные и настенные с элементами фирменного стиля. Мобильный стенд с антисептиком для магазина и офиса!

 » Мобильные стенды » Стойка для диспенсера

On-line заказ

Стойка для дозатора - тип стойки А1,А2,А3
Стойка для дозатора - тип стойки А1,А2,А3
Стойка с диспенсером - тип стойки А1,А2,А3
Стойка с диспенсером - тип стойки А1,А2,А3
Стойка для антисептика настенная - В1
Стойка для антисептика настенная - В1


Стойка для санитайзера на витрину
Стойка для санитайзера на витрину

 

 

 

 

Стенд-стойка изготовление на заказ
Стенд-стойка изготовление на заказ

 

 

 

 

Дозатор сенсорный - белый
Дозатор сенсорный - белый

 

 

Фото стойки с дозатором
Фото стойки с дозатором

Стойка для диспенсера - изготовление

Стойка с диспенсером – новый продукт для дезинфекции рук разработан для использования в магазинах, аптеках, отделениях банков, офисах, медицинских и образовательных учреждениях.

Стойка с дозатором для антисептика может быть напольная и настенная.

Как выглядят представленные мобильные стойки (стенды) можно посмотреть на фото примерах. Укомплектовать стойку можно различного типа дозатором – диспенсер локтевой, сенсорный, стандартный.

Изготовление стоек для антисептика производим в Москве на своем производстве. Изготовить стойки можно с учетом фирменного стиля организации, компактно разместить рекламную или необходимую информацию.

По всем вопросам изготовления и приобретения стоек для дозатора обращаться

по телефону 8 499 394 06 35 или на нашу почту  info|creativepark.ru

 

Стоимость штучного изделия:

- Напольная стойка А1 – 9500 руб.

  материал ЛДСП, пластик

  габаритные размеры 1700х350 мм.

 

- Напольная стойка А2 – 10 250 руб.

  материал ПВХ, пластик

  габаритные размеры 1700х350 мм.

 

- Напольная стойка А3 – 11 000 руб.

  материал пластик

  габаритные размеры 1700х350 мм.

 

- Настенная стойка В1 6350 руб.

   материал ПВХ, пластик

   габаритные размеры 700х350 мм.

 

Дозаторы (диспенсеры) комплектуются на выбор заказчика и в стоимость стойки не входит. Ориентировочная стоимость дозаторов от 2000 рублей и более.

Размер стойки, материал можно корректировать!

Итоговая цена изделия будет зависеть от утвержденного технического задания и количества штук.

 Фото примеры образцов изделия.

Изготовление стоек с дозатором
Изготовление стоек с дозатором
Стойка для дезинфекции рук
Стойка для дезинфекции рук
Стойка для санитайзера
Стойка для санитайзера

Стойка санитайзер на витрину

Стойка санитайзер для дезинфекции рук в предкассовой зоне на витрину.

Корпус стойки изготавливается из пластика, композитного материала и является основанием для крепления диспенсера. На верхней лицевой части стойки можно разместить рекламную информацию или логотип с названием организации. Размеры стойки, цветовую гамму можно корректировать.

Диспенсер можно установить бесконтактный – сенсорный или контактный, с объемом бачка 0,5 – 1,0 литр.

Наилучшая дезинфекция осуществляется с использованием бесконтактного диспенсера. Устанавливается стойка на витрину около кассы или в местах где требуется провести дезинфекцию.

Стоимость стойки для дозатора - 4350 руб.

Стоимость дозатора в стоимость стойки не входит и комплектуется на выбор заказчика.

 

Стойка - санитайзер бесконтактный
Стойка - санитайзер бесконтактный
Стойка для дезинфекции
Стойка для дезинфекции
Стойка с контактным дозатором
Стойка с контактным дозатором

Стенд-стойка для средств индивидуальной защиты

Стенд-стойка для офисного помещения – в комплекте санитайзер для перчаток, масок, бахил, сенсорный санитайзер для дезинфекции рук, трех секционный контейнер для использованных средств защиты, индивидуальное изготовление на заказ.

 

Стенд для средств индивидуальной защиты
Стенд-стойка для средств защиты
Универсальный стенд-санитайзер
Универсальный стенд-санитайзер
Офисный стенд для дезинфекции
Офисный стенд для дезинфекции

Стойки для сенсорных диспенсеров

У нас можно приобрести стойки для проведения дезинфекции рук на металлическом основании или заказать изготовление стоек для дозаторов, с размещением вашей рекламы из пластика или ЛДСП по индивидуально разработанному дизайну.

Стойки для диспенсеров
Стойки для диспенсеров
Подставка для диспенсеров
Подставка для диспенсеров
Диспенсер на стойке
Диспенсер на стойке
Производим стойки с дозатором
Производим стойки с дозатором
Стойка для дозатора и рекламы
Стойка для дозатора и рекламы
Стойка с дозатором - вид сзади
Стойка с дозатором - вид сзади