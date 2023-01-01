Стойка для диспенсера - изготовление

Изготавливаем стойки с диспенсером для дезинфекции рук. Стойки с дозатором напольные и настенные с элементами фирменного стиля. Мобильный стенд с антисептиком для магазина и офиса!
Стойка с диспенсером – новый продукт для дезинфекции рук разработан для использования в магазинах, аптеках, отделениях банков, офисах, медицинских и образовательных учреждениях.
Стойка с дозатором для антисептика может быть напольная и настенная.
Как выглядят представленные мобильные стойки (стенды) можно посмотреть на фото примерах. Укомплектовать стойку можно различного типа дозатором – диспенсер локтевой, сенсорный, стандартный.
Изготовление стоек для антисептика производим в Москве на своем производстве. Изготовить стойки можно с учетом фирменного стиля организации, компактно разместить рекламную или необходимую информацию.
По всем вопросам изготовления и приобретения стоек для дозатора обращаться
по телефону 8 499 394 06 35 или на нашу почту info|creativepark.ru
Стоимость штучного изделия:
- Напольная стойка А1 – 9500 руб.
материал ЛДСП, пластик
габаритные размеры 1700х350 мм.
- Напольная стойка А2 – 10 250 руб.
материал ПВХ, пластик
габаритные размеры 1700х350 мм.
- Напольная стойка А3 – 11 000 руб.
материал пластик
габаритные размеры 1700х350 мм.
- Настенная стойка В1 – 6350 руб.
материал ПВХ, пластик
габаритные размеры 700х350 мм.
Дозаторы (диспенсеры) комплектуются на выбор заказчика и в стоимость стойки не входит. Ориентировочная стоимость дозаторов от 2000 рублей и более.
Размер стойки, материал можно корректировать!
Итоговая цена изделия будет зависеть от утвержденного технического задания и количества штук.
Фото примеры образцов изделия.
Стойка санитайзер для дезинфекции рук в предкассовой зоне на витрину.
Корпус стойки изготавливается из пластика, композитного материала и является основанием для крепления диспенсера. На верхней лицевой части стойки можно разместить рекламную информацию или логотип с названием организации. Размеры стойки, цветовую гамму можно корректировать.
Диспенсер можно установить бесконтактный – сенсорный или контактный, с объемом бачка 0,5 – 1,0 литр.
Наилучшая дезинфекция осуществляется с использованием бесконтактного диспенсера. Устанавливается стойка на витрину около кассы или в местах где требуется провести дезинфекцию.
Стоимость стойки для дозатора - 4350 руб.
Стоимость дозатора в стоимость стойки не входит и комплектуется на выбор заказчика.
Стенд-стойка для офисного помещения – в комплекте санитайзер для перчаток, масок, бахил, сенсорный санитайзер для дезинфекции рук, трех секционный контейнер для использованных средств защиты, индивидуальное изготовление на заказ.