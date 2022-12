Преимущества мобильного стенда

Заявите о себе с помощью рекламного стенда.

Мобильные выставочные стенды идеальный способ заявить о себе - на выставке да и где-либо ещё. Работа с ними легка и быстра — и это самое главное. Работая над обычной экспозицией на выставочной площадке, рабочие и служащие испытывают большие сложности, если не сказать страдания, чтобы доставить на место вещи, экспонаты, и часто требуются большие тележки.

А мобильные стенды в отличии требуют минимум времени и сил для переноски и установки.

Самая главная задача для компании — это выделиться. Особенно это актуально, когда на выставке участвуют несколько компаний одного профиля. В конце концов основная задача работы на выставке или в торговом зале — заставить человека вспомнить именно ваш бизнес, те товары и услуги, которые вы предлагаете.

Поэтому стенды должны быть запоминающимися.

Если у вас есть специально разработанный именно для вас выставочный стенд, то скорее всего вы прибудете задолго до начала выставки, чтобы убедиться, что стенд сделан и построен хорошо и отлично выглядит. Как сторонний наблюдатель, придя на выставку, первое, что вы заметите, насколько хорошо были построены стенды.

Мобильный стенд — экономия средств.

Скорее вы будете выбирать между разными типами статичных сложных конструкций, но если у вас ограниченный бюджет, то лучший выбор - это разнообразные типы мобильных стендов, которые можно будет легко унести и принести. После установки останется только убедиться, что стенд готов. Что ещё характерно — легкость перемещения мобильных стендов позволит создавать и организовывать пространство на большом выставочном стенде. Это действительно очень удобно, так как можно использовать одни и те же стенды на нескольких выставках.

Так как мобильные стенды в своей основе состоят из каркаса на алюминиевых сплавах, то они достаточно крепкие, чтобы разместить на них рекламный баннер и освещение. А кроме того, сама их конструкция такова, что легко позволяет изменять при выборе стенда его размер и конфигурацию, сочетать и дополнять разные стенды.

Не считая универсальности, мобильные стенды действительно могут привлечь внимание — продуманный дизайн, хорошее расположение - и можно дать посетителям все, что требуется от вашего стенда, и самое главное без особого ущерба для вашего кармана.

Мобильные стенды стоит выбрать ещё и потому, что решение задач перед компаниями рекламирующие свои товары или услуги усложнились.

Мероприятия не ограничиваются только выставками — это могут быть и промо-акции, проводимые в разных местах, видеоконференции или пресс-конференции. Вот тут-то и помогут мобильные конструкции самых разных типов — стационарные или напольные, подвесные, подвижные, с осветительным оборудованием и без него.

Мобильные стенды могут быть разными по размерам и стоимости (banner up, roll up, pop up, press wall), что дает большую гибкость применения. В настоящее время мобильные стенды все больше проникают в разные сферы бизнеса, позволяют проводить, как небольшие выездные акции, так и глобальные рекламные и даже политические акции.

Делаем вывод - мобильный стенд это современный, эффективный и практически необходимый атрибут любого участника рекламной выставки или промо акции.

Более подробная информация о мобильных стендах размещается на страницах нашего сайта.