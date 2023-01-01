Press wall стенд - основные размеры | пресс волл - цена

Компания Креатив Парк представляет комплексное предложение по изготовлению баннерных стендов Press Wall (пресс волл - мобильная рекламно-выставочная конструкция).

Что мы конкретно предлагаем:

- выполнение заказов по изготовлению мобильной рекламы в кротчайшие сроки,

- различный модельный ряд – стоимость зависит от типа модели стенда пресс волл,

- разрабатываем дизайн макеты рекламного баннера,

- производим широкоформатную печать баннера на press wall стенд,

- дополнительно можем изготовить мобильные рекламные стенды Roll up и Pop up.

Использование стендов Press Wall

Как видно из названия, основное предназначение таких пресс волл конструкций мобильной рекламы - "служить и привлекать внимание" на различных выставках, презентациях, форумах, симпозиумах, концертах, фестивалях. На фоне этого стенда, состоящего из каркаса хромированных труб или ферм, закрепленного на нем большого рекламного плаката - винилового баннера, удобно проводить фото-сессии и пресс конференции. Огромное рекламное изображение, закрепленное на раме стенда пресс волл, всегда попадет в кадр видеокамеры, как ни снимай мероприятие, формируя отличный рекламный эффект.

Стенд мобильной рекламы хорош еще тем, что его легко перевозить – конструкция каркаса сборно-разборная, а информационный носитель – баннер с люверсами, просто можно свернуть в обычный удобный рулон.

При всех своих размерах этот популярный, современный, рекламный мобильный стенд легко монтируется - установить его может один человек за небольшое время. Однако, только задачей обеспечить качественный фон для конференций и симпозиумов, мероприятиями связанными с фото съемкой, сфера эксплуатации этого типа пресс волл баннера не ограничивается.

Цена - изготовление стандартного одно трубного стенда пресс волл:

Пресс волл - размеры Стоимость конструкции Стоимость фото полотна 510 гр/м2 Цена за пресс волл 1,5×2 Конструктив в одну трубу 4350 2850 7200 2×2 Конструктив в одну трубу 4950 3600 8550 2×3 Конструктив в одну трубу 5955 4855 10810 2,5×3 Конструктив в одну трубу 6350 6450 12800 2×4 / 2,5×4 Конструктив в одну трубу 7550 6950 14500 3×3 Конструктив в одну трубу 7950 7200 15150 3×5 Конструктив в одну трубу 12900 11950 24850

Цена - изготовление стандартного двух трубного стенда пресс волл :

Пресс волл - размеры Стоимость конструкции Стоимость фото полотна 510 гр/м2 Цена за пресс волл 2×3 Конструктив в две трубы 13350 4855 18205 2,5×3 Конструктив в две трубы 14850 6450 21300 2×4 Конструктив в две трубы 16950 6950 23900 3×3 Конструктив в две трубы 16950 7200 24150 3×4 Конструктив в две трубы 18550 9850 28400 3×5 Конструктив в две трубы 20955 11950 32905

Стенды Press Wall (пресс волл) сравнительно большого размера – высотой до 3 метров, а длиной они могут быть до 6 и более метров. Поэтому их можно использовать для выделения функционального пространства в каком-нибудь большом помещении. Это может быть пространство для переговоров на выставочном стенде или небольшое кафе в помещении торгового центра.

Стенды Press Wall – разновидность формы чаще всего прямые, реже используют вогнутые или S образные. Хорошо использовать такой стенд как основной задник сцены, только сравнительно небольшой, так как Press Wall имеет ограничение по высоте, рекомендовано не более 3 метров. Этим типом рекламных стендов можно и задекорировать изъяны помещения, где будет проводиться мероприятие. Хорошо использовать мобильный стенд пресс волл для направления потока людей в торговых комплексах и бизнес центрах.

Применять стенд пресс волл можно как в помещении, так и на улице. Уличное использование учитывает наиболее жесткие конструктивные решения – рама должна быть усиленная, дополнительные точки крепления или растяжки. Главное учесть ветровые нагрузки или избежать, обеспечить уменьшение риска ветровых нагрузок, чтоб избежать падения всей пресс волл конструкции.

Так же при выборе материала для изготовления рекламного носителя, при использовании внутри зданий и помещений, обратите внимание на качество баннерного полотна - некоторые недорогие китайские материалы имеют специфический не выветриваемый со временем запах. Изображение на баннер наносится методом полноцветной широкоформатной печати на цельном полотне, что дает яркое и красивое изображение.

Для получения качественных изображений рекомендуем фото печать, с разрешением 1440 dpi или как минимум интерьерную печать 720 dpi. В арсенале нашего парка оборудования широкоформатной печати, имеются все необходимые принтеры, с применением сольвентных красок и водных экочернил. Файлы для печати необходимо выполнять в форматах tif 120 точек или в векторных программах. По всем интересующим Вас вопросам можно позвонить нашим специалистам или отправить электронное письмо на нашу почту.

Заказать мобильный стенд Press Wall изготовление, дизайн и печать рекламного баннера можно по телефону 8 (499) 394-06-35 | почта info@creativepark.ru