Press wall

*Press wall

Осуществляем изготовление пресс воллов различных размеров. Press wall стенды от Creative Park - печать рекламного баннера, монтаж конструкции крепления и удержания баннера. Заказать Пресс волл срочно!

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Пресс волл ЭКОНОМ
Пресс волл ЭКОНОМ
Стенд Press wall СТАНДАРТ
Стенд Press wall СТАНДАРТ
Стенд пресс волл МАКСИ
Стенд пресс волл МАКСИ

 

 

Общий вид конструкции пресс волл
Общий вид конструкции пресс волл

 

 

Оформление выставки конструкцией пресс волл
Оформление выставки конструкцией пресс волл

 

 

Однотрубный мобильный press wall стенд 2х3
Однотрубный мобильный press wall стенд 2х3

 

 

Каркас стенда пресс волл - вогнутый
Каркас стенда пресс волл - вогнутый

Press wall стенд - основные размеры | пресс волл - цена

Компания Креатив Парк представляет комплексное предложение по изготовлению баннерных стендов Press Wall (пресс волл - мобильная рекламно-выставочная конструкция).

Что  мы конкретно предлагаем:

 - выполнение заказов по изготовлению мобильной рекламы в кротчайшие сроки,

- различный модельный ряд – стоимость зависит от типа модели стенда пресс волл,

- разрабатываем дизайн макеты рекламного баннера,

- производим широкоформатную печать баннера на press wall стенд,

- дополнительно можем изготовить мобильные рекламные стенды Roll up и Pop up.

 Использование стендов Press Wall

Как видно из названия, основное предназначение таких пресс волл конструкций мобильной рекламы - "служить и привлекать внимание" на различных выставках, презентациях, форумах, симпозиумах, концертах, фестивалях. На фоне этого стенда, состоящего из каркаса хромированных труб или ферм, закрепленного на нем большого рекламного плаката - винилового баннера, удобно проводить фото-сессии и пресс конференции. Огромное рекламное изображение, закрепленное на раме стенда пресс волл, всегда попадет в кадр видеокамеры, как ни снимай мероприятие, формируя отличный рекламный эффект.

Стенд мобильной рекламы хорош еще тем, что его легко перевозить – конструкция каркаса сборно-разборная, а информационный носитель – баннер с люверсами, просто можно свернуть в обычный удобный рулон.

При всех своих размерах этот популярный, современный, рекламный мобильный стенд легко монтируется - установить его может один человек за небольшое время. Однако, только задачей обеспечить качественный фон для конференций и симпозиумов, мероприятиями связанными с фото съемкой, сфера эксплуатации этого типа пресс волл баннера не ограничивается.

Цена - изготовление стандартного одно трубного стенда пресс волл:

          Пресс волл - размеры

   Стоимость конструкции

  Стоимость фото полотна  510 гр/м2

          Цена

    за пресс волл

  1,5×2  Конструктив в одну трубу

  4350

  2850

  7200

  2×2  Конструктив в одну трубу

   4950

  3600

  8550

  2×3  Конструктив в одну трубу

  5955

  4855

  10810

  2,5×3 Конструктив в одну трубу

  6350

  6450

  12800

  2×4 / 2,5×4 

  Конструктив в одну трубу

  7550

  6950

  14500

  3×3  Конструктив в одну трубу

  7950

  7200

  15150

  3×5  Конструктив в одну трубу

  12900

  11950

  24850

 

Цена - изготовление стандартного двух трубного стенда пресс волл :

          Пресс волл -   размеры

  Стоимость конструкции

  Стоимость фото полотна  510 гр/м2

          Цена

    за пресс волл

  2×3 Конструктив в две трубы

  13350

  4855

  18205

  2,5×3 Конструктив в две трубы

  14850

  6450

  21300

  2×4  Конструктив в две трубы

  16950

  6950

  23900

  3×3  Конструктив в две трубы

  16950

  7200

  24150

  3×4  Конструктив в две трубы

  18550

  9850

  28400

  3×5  Конструктив в две трубы

  20955

  11950

  32905

Стенды Press Wall (пресс волл) сравнительно большого размера – высотой до 3 метров, а длиной они могут быть до 6 и более метров. Поэтому их можно использовать для выделения функционального пространства в каком-нибудь большом помещении. Это может быть пространство для переговоров на выставочном стенде или небольшое кафе в помещении торгового центра.

Стенды Press Wall –  разновидность формы чаще всего прямые, реже используют вогнутые или S образные. Хорошо использовать такой стенд как основной задник сцены, только сравнительно небольшой, так как Press Wall имеет ограничение по высоте, рекомендовано не более 3 метров. Этим типом рекламных стендов можно и задекорировать изъяны помещения, где будет проводиться мероприятие. Хорошо использовать мобильный стенд пресс волл для направления потока людей в торговых комплексах и бизнес центрах.

Применять стенд пресс волл можно как в помещении, так и на улице. Уличное использование учитывает наиболее жесткие конструктивные решения – рама должна быть усиленная, дополнительные точки крепления или растяжки. Главное учесть ветровые нагрузки или избежать, обеспечить уменьшение риска ветровых нагрузок, чтоб избежать падения всей пресс волл конструкции.

Так же при выборе материала для изготовления рекламного носителя, при использовании внутри зданий и помещений, обратите внимание на качество баннерного полотна - некоторые недорогие китайские материалы имеют специфический не выветриваемый со временем запах. Изображение на баннер наносится методом полноцветной широкоформатной печати на цельном полотне, что дает яркое и красивое изображение.

Для получения качественных изображений рекомендуем фото печать, с разрешением 1440 dpi или как минимум интерьерную печать 720 dpi. В арсенале нашего парка оборудования широкоформатной печати, имеются все необходимые принтеры, с применением сольвентных красок и водных экочернил. Файлы для печати необходимо выполнять в форматах tif 120 точек или в векторных программах. По всем интересующим Вас вопросам можно позвонить нашим специалистам или отправить электронное письмо на нашу почту.   

Заказать мобильный стенд Press Wall изготовление, дизайн и печать рекламного баннера можно по телефону 8 (499) 394-06-35 | почта info@creativepark.ru

 

Конструкция с баннером от пола
Конструкция с баннером от пола
Профиль для рамы пресс волл
Профиль для рамы пресс волл
Пример Press wall конструкции
Пример Press wall конструкции
Конструкция Press wall
Конструкция Press wall - 49850 р.
Сумка для хранения стенда
Сумка для хранения стенда
Press wall вогнутый 3050х2300 мм
Press wall вогнутый 3050х2300 мм