Выставочные мобильные стенды: изготовить и купить

Разновидности стендов

Еще одним неоспоримым преимуществом является возможность выбора универсальных стендов разнообразных типов. Например, в компании «Креатив Парк» вы можете заказать конструкции up следующих видов:

· X-стенд;

· L и Y стенды;

· Стойки Roll Up;

· Мобильные конструкции Pop Up;

· Изделия формата Fold Up;

· Рекламное оборудование Press Wall.

Мы занимаемся не только изготовлением стендов в Москве, но и предлагаем другие решения для общения с клиентами: стойки и столы Reception, Promo стойки.

X-стенды

X-стенд – это самый бюджетный вариант стенда. Особенности его использования определяются максимально простой и удобной конструкцией:

· X стенд (паук) обладают 3-мя точками опоры;

· Рекламные панели изготавливают из синтетического материала на основе винила с металлическими кольцами-люверсами в углах;

· Через люверсы пропускаются пружины-пруты из металла и пластика, которые натягивают баннер и служат несущей конструкцией;

· У всех пяти прутов одно единое место фиксации;

· Четыре опоры удерживают рекламное панно, пятый прут конструкции Up выполняет функцию опоры.

Ключевым преимуществом мобильных конструкций данного типа является легкость замены панели. Для этого не потребуются ни особые навыки, ни специальный инструмент.

L и Y конструкции

Стоимость баннерных стендов L и Y конструкций, также весьма доступна. Носитель рекламы изготавливается из материала на основе винила или фото бумаги с ламинацией. Имеется 3-хточечная опора, баннер располагается практически перпендикулярно по отношению к плоскости пола.

Мобильные L и Y стенды такого типа отличаются устойчивостью, простотой монтажа, а также универсальностью: несколько конструкций можно собрать воедино, организовав рекламную стену значительной площади. Это оптимальный вариант для проведения конференций, спортивных мероприятий, выставок и даже для создания сценических декораций.

Roll Up

Мобильные конструкции Roll Up – это модели, оснащенные механизмом роллерного типа.

Выбирая мобильную конструкцию Roll Up, стоит обратить внимание на несколько особенностей:

· Общий вес изделия составляет порядка 3 кг;

· Есть возможность купить мобильный стенд шириной от 850 мм и до 3000 мм, высотой в 2000 мм;

· Стоимость определяется габаритами и разновидностью баннера;

· Для заказа доступны одно и двусторонние варианты;

· Из-за высокой парусности таких мобильных стендов их рекомендуется использовать в закрытых помещениях, защищенных от ветра и атмосферных осадков;

· Сборка стенда занимает около минуты;

· Полотно можно заменять неограниченное число раз.

Акция продаж 2022 - мобильный баннер Roll up (ролл ап) 0,85х2,0 - 2990 руб. при покупке от 3 х штук.

- постоянным клиентам скидки 10%.

Pop Up

Мобильные Pop up стенды – это настоящий хит в сфере маркетингового и выставочного оборудования. Во многом это связано с удачным конструктивным решением:

· Мобильная конструкция относится к зонтичному типу, поскольку несущая решетка имеет форму зонта;

· Основа состоит из металлических трубок небольшого диаметра и представляет собой складную часть;

· В систему включены ребра с магнитными элементами и гибкие фото панели;

· По периметру каждой из панелей проходит магнитная полоса, которая фиксируется на решетке мобильного стенда.

В результате такой технологии собирается плакат-баннер, в которых стыки практически незаметны.

Cтенд формата Pop Up можно укомплектовать светильниками на не большой штанге, позволяющие сделать рекламную панель еще более заметной. Объемный вид подачи информации всегда впечатляет окружающих, причем панели могут размещаться не только на лицевой стороне стенда, но по кругу.

У нас вы можете заказать Pop up стенд c различной опорной конструкцией: прямой или вогнутый, выгнутый или сложносоставной с фризом. Для удобства транспортировки мобильных конструкций up предоставляются специальные боксы и легкие сумки в форме тубусов.

Акция продаж 2022 - мобильный стенд Pop up (Поп ап) 3х3 секции - 49 900 рублей.

Fold Up

Fold Up – это разновидность презентационных стендов в форме панелей квадратного исполнения из пластика. Для крепления предусмотрены коннекторы. Габариты базовых панелей, из которых состоит конструкция up, определяются общим дизайном стенда.

Системы такого типа отличаются высокой функциональностью. Их можно:

· Сдвигать;

· Ставить под разным углом;

· Использовать в качестве ширмы;

· Компоновать между собой в виде многогранных мобильных конструкций, башни и т.п.;

· Адаптировать под необходимые размеры.

Применение стендов Fold Up типа не ограничивается выставочными мероприятиями. Они незаменимы в музеях, залах славы, демонстрационных помещениях.

Press Wall

Такая разновидность стендов многоразового использования, как Press Wall, позволяют создавать нужный фон и в самом помещении, и на открытой площадке. Конструктивно модель представляет собой несущую раму на ножках, к которой фиксируется панель с нужными информационными данными, в основном – с яркими изображениями

Купить мобильный стенд данного формата возможно в различных размерах, формах, комплектации. Возможно изготовление Press Wall стендов в усиленном варианте.

