Выставочные мобильные стенды: изготовить и купить

Для любой современной компании важно активное развитие, продвижение своего продукта или услуги, привлечение клиентов. Для решения таких задач эффективнее всего участие в выставках. Для выставок и конференций у нас имеются интересные и качественные мобильные стенды.

Мы специализируемся на изготовление мобильных стендов для выставок в городе Москва. Представляем на Ваш выбор различные виды стендов и вспомогательного оборудования.

Конструкция стенда с уникальной мобильностью

Стенды с многоразовым использованием – это легкая алюминиевая конструкция с небольшой массой и рекламным носителем по типу баннера. Такие конструкции собираются и разбираются за пару минут, при этом прекрасно справляются со своими функциями.

Баннеры для стендов обычно изготавливаются из бумаги и для прочности ламинируются с обеих сторон. Но можно сделать рекламный баннер из тонкого пластика или синтетической виниловой ткани. На нем размещается любая информация, картинки, товарный знак, текстовая информация – никаких ограничений по дизайну универсального стенда нет.

Выгоды и преимущества

Мобильные стенды стали самым востребованным вариантом оформления экспозиции на выставках. И в этом нет ничего удивительного, если учесть все преимущества таких конструкций:

· На сборку и демонтаж стенда уходит всего несколько минут;

· При наличии стенда с рекламой, компания может подготовиться к выставке любого масштаба максимально быстро;

· В сложенном виде конструкция не только очень легкая, но и занимает минимум места, что существенно упрощает транспортировку такого стенда, вне зависимости от расстояния. Для защиты от повреждений предусмотрен бокс или тубус с чехлом;

· Для установки стенда не требуется привлечение целой бригады рабочий и использование специального инструмента;

· Модульная конструкция с одинаковыми комплектующими позволяет расширять стенд, добавлять элементы, компоновать их между собой по мере необходимости, чтобы разнообразить презентацию;

· Красочные баннеры на стенде неизменно притягивают внимание окружающих;

· Благодаря особенностям устройства, такие стенды весьма устойчивы, их рекомендовано использовать внутри помещения, есть усиленные варианты для применения на открытых площадках;

· Заказать мобильные стенды можно в наиболее подходящем исполнении, на изготовление уходит минимум времени 2-4 рабочих дня.

В отличие от многих других рекламных конструкций, мобильные разборные стенды обеспечивают заметную экономию сразу в нескольких направлениях. Это касается и простоты установки (экономия на трудозатратах), и компактности (отсутствие необходимости в аренде спецтранспорта), и универсальности (ну нужно каждый раз заказывать новое изделие).

Использование такого стенда возможно на самых разнообразных мероприятиях. Это не одноразовые конструкции: после выставки их можно собрать и хранить до следующего аналогичного события. А можно установить их в офисе или шоу-руме, и тогда стенд будет демонстрировать выгодные стороны компании даже в перерывах между выставками. Затраты на разборный стенд окупаются в среднем после третьей выставки и дают реальную возможность экономии рекламного бюджета.

Таким образом, мобильный выставочный стенд – это удобный, недорогой и очень практичный способ улучшить имидж компании, нарастить объемы продаж, эффективно донести информацию до всех групп потребителей.