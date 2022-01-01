Выставочные мобильные стенды: изготовить и купить

Мобильные стенды для выставок и конференций. Изготовление мобильных стендов под ключ в Москве – дизайн, доставка, установка. Представляем основные разновидности конструкции up стенда многоразового использования.
Для любой современной компании важно активное развитие, продвижение своего продукта или услуги, привлечение клиентов. Для решения таких задач эффективнее всего участие в выставках. Для выставок и конференций у нас имеются интересные и качественные мобильные стенды.
Мы специализируемся на изготовление мобильных стендов для выставок в городе Москва. Представляем на Ваш выбор различные виды стендов и вспомогательного оборудования.
Конструкция стенда с уникальной мобильностью
Стенды с многоразовым использованием – это легкая алюминиевая конструкция с небольшой массой и рекламным носителем по типу баннера. Такие конструкции собираются и разбираются за пару минут, при этом прекрасно справляются со своими функциями.
Баннеры для стендов обычно изготавливаются из бумаги и для прочности ламинируются с обеих сторон. Но можно сделать рекламный баннер из тонкого пластика или синтетической виниловой ткани. На нем размещается любая информация, картинки, товарный знак, текстовая информация – никаких ограничений по дизайну универсального стенда нет.
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Выгоды и преимущества
Мобильные стенды стали самым востребованным вариантом оформления экспозиции на выставках. И в этом нет ничего удивительного, если учесть все преимущества таких конструкций:
· На сборку и демонтаж стенда уходит всего несколько минут;
· При наличии стенда с рекламой, компания может подготовиться к выставке любого масштаба максимально быстро;
· В сложенном виде конструкция не только очень легкая, но и занимает минимум места, что существенно упрощает транспортировку такого стенда, вне зависимости от расстояния. Для защиты от повреждений предусмотрен бокс или тубус с чехлом;
· Для установки стенда не требуется привлечение целой бригады рабочий и использование специального инструмента;
· Модульная конструкция с одинаковыми комплектующими позволяет расширять стенд, добавлять элементы, компоновать их между собой по мере необходимости, чтобы разнообразить презентацию;
· Красочные баннеры на стенде неизменно притягивают внимание окружающих;
· Благодаря особенностям устройства, такие стенды весьма устойчивы, их рекомендовано использовать внутри помещения, есть усиленные варианты для применения на открытых площадках;
· Заказать мобильные стенды можно в наиболее подходящем исполнении, на изготовление уходит минимум времени 2-4 рабочих дня.
В отличие от многих других рекламных конструкций, мобильные разборные стенды обеспечивают заметную экономию сразу в нескольких направлениях. Это касается и простоты установки (экономия на трудозатратах), и компактности (отсутствие необходимости в аренде спецтранспорта), и универсальности (ну нужно каждый раз заказывать новое изделие).
Использование такого стенда возможно на самых разнообразных мероприятиях. Это не одноразовые конструкции: после выставки их можно собрать и хранить до следующего аналогичного события. А можно установить их в офисе или шоу-руме, и тогда стенд будет демонстрировать выгодные стороны компании даже в перерывах между выставками. Затраты на разборный стенд окупаются в среднем после третьей выставки и дают реальную возможность экономии рекламного бюджета.
Таким образом, мобильный выставочный стенд – это удобный, недорогой и очень практичный способ улучшить имидж компании, нарастить объемы продаж, эффективно донести информацию до всех групп потребителей.
Еще одним неоспоримым преимуществом является возможность выбора универсальных стендов разнообразных типов. Например, в компании «Креатив Парк» вы можете заказать конструкции up следующих видов:
· X-стенд;
· L и Y стенды;
· Стойки Roll Up;
· Мобильные конструкции Pop Up;
· Изделия формата Fold Up;
· Рекламное оборудование Press Wall.
Наши контактные данные | телефон 8 499 394 06 35. Отправить сообщение info@creativepark.ru
Мы занимаемся не только изготовлением стендов в Москве, но и предлагаем другие решения для общения с клиентами: стойки и столы Reception, Promo стойки.
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X-стенды
X-стенд – это самый бюджетный вариант стенда. Особенности его использования определяются максимально простой и удобной конструкцией:
· X стенд (паук) обладают 3-мя точками опоры;
· Рекламные панели изготавливают из синтетического материала на основе винила с металлическими кольцами-люверсами в углах;
· Через люверсы пропускаются пружины-пруты из металла и пластика, которые натягивают баннер и служат несущей конструкцией;
· У всех пяти прутов одно единое место фиксации;
· Четыре опоры удерживают рекламное панно, пятый прут конструкции Up выполняет функцию опоры.
Ключевым преимуществом мобильных конструкций данного типа является легкость замены панели. Для этого не потребуются ни особые навыки, ни специальный инструмент.
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L и Y конструкции
Стоимость баннерных стендов L и Y конструкций, также весьма доступна. Носитель рекламы изготавливается из материала на основе винила или фото бумаги с ламинацией. Имеется 3-хточечная опора, баннер располагается практически перпендикулярно по отношению к плоскости пола.
Мобильные L и Y стенды такого типа отличаются устойчивостью, простотой монтажа, а также универсальностью: несколько конструкций можно собрать воедино, организовав рекламную стену значительной площади. Это оптимальный вариант для проведения конференций, спортивных мероприятий, выставок и даже для создания сценических декораций.
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Roll Up
Мобильные конструкции Roll Up – это модели, оснащенные механизмом роллерного типа.
Выбирая мобильную конструкцию Roll Up, стоит обратить внимание на несколько особенностей:
· Общий вес изделия составляет порядка 3 кг;
· Есть возможность купить мобильный стенд шириной от 850 мм и до 3000 мм, высотой в 2000 мм;
· Стоимость определяется габаритами и разновидностью баннера;
· Для заказа доступны одно и двусторонние варианты;
· Из-за высокой парусности таких мобильных стендов их рекомендуется использовать в закрытых помещениях, защищенных от ветра и атмосферных осадков;
· Сборка стенда занимает около минуты;
· Полотно можно заменять неограниченное число раз.
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Pop Up
Мобильные Pop up стенды – это настоящий хит в сфере маркетингового и выставочного оборудования. Во многом это связано с удачным конструктивным решением:
· Мобильная конструкция относится к зонтичному типу, поскольку несущая решетка имеет форму зонта;
· Основа состоит из металлических трубок небольшого диаметра и представляет собой складную часть;
· В систему включены ребра с магнитными элементами и гибкие фото панели;
· По периметру каждой из панелей проходит магнитная полоса, которая фиксируется на решетке мобильного стенда.
В результате такой технологии собирается плакат-баннер, в которых стыки практически незаметны.
Cтенд формата Pop Up можно укомплектовать светильниками на не большой штанге, позволяющие сделать рекламную панель еще более заметной. Объемный вид подачи информации всегда впечатляет окружающих, причем панели могут размещаться не только на лицевой стороне стенда, но по кругу.
У нас вы можете заказать Pop up стенд c различной опорной конструкцией: прямой или вогнутый, выгнутый или сложносоставной с фризом. Для удобства транспортировки мобильных конструкций up предоставляются специальные боксы и легкие сумки в форме тубусов.
Акция продаж 2022 - мобильный стенд Pop up (Поп ап) 3х3 секции - 49 900 рублей.
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Fold Up
Fold Up – это разновидность презентационных стендов в форме панелей квадратного исполнения из пластика. Для крепления предусмотрены коннекторы. Габариты базовых панелей, из которых состоит конструкция up, определяются общим дизайном стенда.
Системы такого типа отличаются высокой функциональностью. Их можно:
· Сдвигать;
· Ставить под разным углом;
· Использовать в качестве ширмы;
· Компоновать между собой в виде многогранных мобильных конструкций, башни и т.п.;
· Адаптировать под необходимые размеры.
Применение стендов Fold Up типа не ограничивается выставочными мероприятиями. Они незаменимы в музеях, залах славы, демонстрационных помещениях.
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Press Wall
Такая разновидность стендов многоразового использования, как Press Wall, позволяют создавать нужный фон и в самом помещении, и на открытой площадке. Конструктивно модель представляет собой несущую раму на ножках, к которой фиксируется панель с нужными информационными данными, в основном – с яркими изображениями
Купить мобильный стенд данного формата возможно в различных размерах, формах, комплектации. Возможно изготовление Press Wall стендов в усиленном варианте.
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Reception
Для организации общения с посетителями и гостями и в офисе, и на выставке или презентации используются специальные мобильные конструкции в виде столов и стоек ресепшн. Это разборные изделия с жесткой поверхностью столешницы и возможностью декоративной подсветки. У нас вы можете заказать комплект мобильных стендов в Москве в едином стиле со стойками и столами
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Promo стойки
Промо стойки – это особая разновидность стендов с уникальной мобильностью для маркетинговых акций и презентаций товаров, услуг, самой компании, проведения маркетинговых мероприятий. Подобные мобильные конструкции можно использовать для демонстрации товаров, организации дегустаций, лотерей с розыгрышем призов, размещения пробных упаковок продукции, листовок, рекламных сувениров.
Транспортировка универсального стенда в виде разборной промо стойки не создает никаких сложностей, поэтому его можно использовать на выездных мероприятиях. Такой вариант мобильной конструкции подойдет для регистрации участников презентации, конференции, семинара, тренинга.
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Чем привлекательны наши услуги?
Наша компания специализируется на изготовлении стендов всех перечисленных типов с учетом любых пожеланий заказчика. У нас вы можете приобрести любую нужную конструкцию up и получить множество приятных бонусов:
· Огромный выбор стендов для рекламных акций;
· Гарантийный срок на все изделия – 1 год;
· Бюджетные баннерные стенды и премиум-конструкции;
· Индивидуальные решения с учетом специфики вашего бизнеса;
· Доступные цены на все виды стендов с уникальной мобильностью;
· Консультации квалифицированных специалистов;
· Срочная печать рекламных панелей высокого качества для установки на мобильные стенды;
. Имеется в наличии дополнительное выставочное оборудование.
Мы оперативно выполняем даже самые сложные заказы на компактные разборные выставочные стенды.