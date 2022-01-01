Популярное выставочное оборудование

Предлагаем купить современное выставочное оборудование – выставочный стол, стул для выставки, барный стул, ресепшен, стеклянные витрины, буклетницы, выставочные стойки для размещения рекламной полиграфии, рекламные стойки.

Оформление выставок, аренда сопутствующего оборудования.

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Основная функция выставочного оборудования – развить основную идею стенда, подчеркнуть достоинства экспозиции, выделить необходимые элементы, сделать стенд по-настоящему уникальным.

Мебель для выставки на заказ. Столы и стулья.

К дополнительному оборудованию относят мебель, которая должна соотноситься с тематикой выставочного стенда. Это столы различной формы, стулья, диваны, кресла, шкафы, стеллажи. Дизайнер при проектировании обязательно укажет необходимый тип мебели и её расцветку. Не следует размещать на эксклюзивном выставочном стенде простую мебель, если это не обоснованное дизайном решение, она все таки больше подходит для стандартного стенда.

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