Оборудование для выставок

*Оборудование для выставок

Популярное выставочное оборудование – рекламные стойки и стенды, промо стойки с нанесением фирменного стиля. Предлагаем купить выставочный стол, витрины с подсветкой, стол тумбу на заказ в Москве.

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On-line заказ

Столы и стулья для выставки
Столы и стулья для выставки
Стол для выставки - 10550 руб.
Стол для выставки - 10550 руб.
Выставочное оборудование - ресепшен
Ресепшен для выставки
Прожектора на подвесах
Прожектора на подвесах
Буклетницы
Буклетницы Парус и Раздвижная
Витрина выставочная - оборудование с подсветкой
Витрина выставочная - оборудование с подсветкой
Модульная стойка - Новинка
Модульная стойка - Новинка
Светильники для выставок
Светильники для выставок
Светодиодный прожектор 4115 р.
Светодиодный прожектор 4115 р.
Буквы для оформления стендов
Буквы для оформления стендов
Стол Expo разборный с сумкой
Стол Expo разборный - 22 500 р
Ресепшен сборно-разборный
Ресепшен сборно-разборный
Выставочные рекламные конструкции
Выставочные рекламные конструкции
Тумба для выставок Expo 2 - 14 500 р.
Тумба для выставок Expo 2 - 14 500 р.
Стойка выставочная - оборудование с TV
Стойка выставочная - оборудование с TV
Рекламные флаги заказать изготовление
Рекламные флаги заказать изготовление
Рекламные стойки - витрины
Рекламные стойки - витрины
Подиум выставочный - оборудование на заказ
Подиум выставочный - оборудование на заказ

Популярное выставочное оборудование

 Предлагаем купить современное выставочное оборудование выставочный стол, стул для выставки, барный стул, ресепшен, стеклянные витрины, буклетницы, выставочные стойки для размещения рекламной полиграфии, рекламные стойки.

 Оформление выставок, аренда сопутствующего оборудования.

 Телефон 8 499 394 06 35.

 Основная функция выставочного оборудования развить основную идею стенда, подчеркнуть достоинства экспозиции, выделить необходимые элементы, сделать стенд по-настоящему уникальным.

 Мебель для выставки на заказ. Столы и стулья.

 К дополнительному оборудованию относят мебель, которая должна соотноситься с тематикой выставочного стенда. Это столы различной формы, стулья, диваны, кресла, шкафы, стеллажи. Дизайнер при проектировании обязательно укажет необходимый тип мебели и её расцветку. Не следует размещать на эксклюзивном выставочном стенде простую мебель, если это не обоснованное дизайном решение, она все таки больше подходит для стандартного стенда.  

 Купить барный стул для выставки вы можете в нашей компании. Цена и название указана под изображением (смотреть ниже).

 

Cpark-Jola 2520 руб. за 1 шт.
Cpark-Jola 2520 руб. за 1 шт.
Cpark-Zeta 2950 руб. за 1 шт.
Cpark-Zeta 2950 руб. за 1 шт.
Cpark-Bomba 3740 руб. за 1 шт.
Cpark-Bomba 3740 руб. за 1 шт.
Cpark-Angi 3990 руб. за 1 шт.
Cpark-Angi 3990 руб. за 1 шт.
Cpark-Michigan 4390 руб за 1шт.
Cpark-Michigan 4390 руб за 1шт.
Cpark-Ciao 4500 руб. за 1 шт.
Cpark-Ciao 4500 руб. за 1 шт.

Архитектурные композиции

 Арочные и подиумные конструкции. Оформление отдельных зон, подвесные потолки или подвесы с различными элементами композиции. На подвесе практически всегда размещают линейку современного осветительного оборудования (прожектора, различные светильники).

 Клиентская зона или зона коммуникации

 В этой зоне происходит непосредственный контакт между заинтересовавшимся посетителем и сотрудников вашей компании. Будет ли эта зона оснащена витриной, где сотрудник расскажет и покажет преимущества вашей продукции, услуги, или это будет ноутбук, плазменная панель, на которой будет показано ярко и доходчиво – вам решать, но подойти к выбору этого типа дополнительного оборудования нужно тщательно. Также на стенде часто применяют аудиовизуальное оборудование, в том числе проектор и плазменные панели. Помните, что только комплексное решение стенда и его «наполнение», даст желаемый результат и привлечет новых клиентов вашей компании.

Буклетницы, выставочные стойки

 В качестве дополнительного оборудования на стенд, у нас можно купить различные буклетницы и проспекто-держатели, выставочные стойки, рекламные стойки. В составе большого выставочного стенда они помогают разграничить внимание посетителей, акцентировать его в установленное место и быстро донести информацию о вашей компании. Также на эксклюзивных стендах, в дополнение и усиление рекламного эффекта, размещают мобильные стенды (роллерные стенды Roll up, баннерные стенды l-banner, стенд Pop up), складные колонны, рекламные или промо стойки. Промо стойки из раздела мобильного выставочного оборудования можно посмотреть на отдельной странице нашего сайта.

 

Стойка для рекламной продукции
Стойка для рекламной продукции
Рекламная стойка - Зиг-заг с кейсом
Буклетница "Зиг-заг'' - 10 500 р.
Выставочные стойки - Парус
Выставочные стойки Парус 2 875 р.
Планшет С-1 формат А4 - А3 - А2
Планшет С-1 формат А4 - А3 - А2
Планшет С-2 формат А4 - А3 - А2
Планшет С-2 формат А4 - А3 - А2
Стойка пюпитр С-3 формат А3 - 3 900 р.
Пюпитр С-3 формат А3 - 3 900 р.
Инфостенд - формат А3 - А2 - А1,5
Инфостенд - формат А3 - А2 - А1,5
Вертикаль А4, 4 кармана из акрила + хром
Вертикаль А4, 4 кармана - 9 100 р.
Парус + планшет А3 - A2
Парус + планшет А3 - A2
"Метал-1" буклетница - 8 400 р.
"Метал-1" буклетница - 8 400 р.
"Метал-2" модуль А4 - 10 100 р.
"Метал-2" модуль А4 - 10 100 р.
"Метал-3" модуль А4+А4 - 9 600 р.
"Метал-3" модуль А4+А4 - 9 600 р.

Световые приборы – светильники и прожектора.

  Светильники и прожектора, световые короба, осветительные системы на светодиодах или неоновые вывески относятся к основным элементам выставочных инсталляций. Очень часто застройщики выставочных стендов говорят:"Света много не бывает, его всегда не хватает". Верный расчет количества приборов освещения, типов светильников, правильное размещение и эксплуатация залог успешного проведения вашей выставочной компании.

 Самые распространенные прожектора и светильники вы можете заказать у нас...

 

Cpark-Power_70_TD - 9500 руб.
Cpark-Power_70_TD - 9500 руб.
Прожектор на штанге - 2900 руб.
Прожектор на штанге - 2900 руб.
Cpark-Euro 600 - 5200 руб.
Cpark-Euro 600 - 5200 руб.
LED White - 450 р./Warm - 465 р.
LED White - 450 р./Warm - 465 р.
LED White - 855 р./Warm - 935 р.
LED White - 855 р./Warm - 935 р.
LED White - 1190 р./Warm - 1355 р.
LED White - 1190 р./Warm - 1355 р.
Светильник LED на штанге 490 мм
Светильник LED на штанге 490 мм
LED 21W 5000K одиночный 4400 р.
LED 21W 5000K одиночный 4400 р.
Каскадный с допоборудов. 4700 р.
Каскадный с допоборудов. 4700 р.
Прожектор Led 70 вт - 4950 руб.
Прожектор Led 70 вт - 4950 руб.
Прожектор на штанге 605х205 мм.
Прожектор на штанге 605х205 мм.
Темп. свеч. 6500 холодный белый
Темп. свеч. 6500 холодный белый

Мобильная стойка ресепшн Каунтр

 Предлагаем купить стойку ресепшн Каунтер 1х2 или 2х2 для выставок.

 Мобильные стойки ресепшн Каунтер очень удобны в эксплуатации. Легкая складывающаяся решетка Каунтера 1x2 и 2х2 является главным несущим всю нагрузку основанием. Презентабельная столешница накрывает решетку сверху. Столешница складывается пополам, уменьшая размер для транспортировки. Передняя часть стойки – рекламная панель с изображением и информацией изготавливается из тонкого пластика. Крепится рекламная панель с помощью магнитной ленты. Для транспортировки в комплекте имеется сумка – чехол. На фото ниже, наглядные примеры стойки ресепшн Каунтер.

 Заказать стойку ресепшн можно на нашем сайте в разделе On line-заказ.

 Для изготовления рекламной панели необходимо подготовить дизайн макет в формате Tif 120 точек.

Для подготовка макета самостоятельно просим запрашивать у нас технические условия к дизайн макету.

Сроки изготовления стойки ориентировочно 2-4 рабочих дня.

 

Сумка-чехол для стойки ресепшн
Сумка-чехол для стойки ресепшн
Стойка ресепшн pop up 1х2
Стойка ресепшн pop up 1х2
Мобильная стойка ресепшн
Мобильная стойка ресепшн
Каркас стойки Каунтер pop up 2х2
Каркас стойки Каунтер pop up 2х2
Стойка ресепшн pop uo 2х2
Стойка ресепшн pop uo 2х2
Фото пример стойки pop up 2x2
Фото пример стойки pop up 2x2

Рекламные конструкции

 На стенде всегда присутствуют яркие рекламные конструкции баннеры с изображениями или необходимой информацией. Световой объемный логотип, объемные буквы с подсветкой, слоган или ключевые фразы выполненные из различных материалов придают особенный эксклюзивный вид вашей выставочной экспозиции. На фотографиях размещенных ниже, наглядно показаны различные типы рекламного оборудования, его функциональное назначение и применение для оформления демонстрационного пространства.

 При необходимости у нас можно заказать изготовление объемных букв с подсветкой, объемный логотип и оформление выставочного пространства по индивидуально разработанному дизайн проекту с применением рекламного оборудования. 

Купить или взять в аренду выставочное оборудование для рекламного мероприятия вы можете позвонив на наш контактный

телефон 8 499 394 06 35.   Почта info@creativepark.ru

Витрина с подсветкой фото пример
Витрина с подсветкой фото пример
Оборудование оформления стенда
Оборудование оформления стенда
Буклетница и логотип с подсветкой
Буклетница и логотип с подсветкой
Объемные буквы для выставки
Объемные буквы для выставки
Световая реклама на стенде
Световая реклама на стенде
Рекламный логотип с подсветкой
Рекламный логотип с подсветкой
Витрина прямоугольная
Витрина прямоугольная
Витрины из конструктора
Витрины из конструктора
Радиусная витрина
Радиусная витрина
Витрина подиум на заказ
Витрина подиум на заказ
Витрина купол изготовление
Витрина купол изготовление
Подмакетник 60х1200х1800 мм
Подмакетник 60х1200х1800 мм