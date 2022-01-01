Популярное выставочное оборудование – рекламные стойки и стенды, промо стойки с нанесением фирменного стиля. Предлагаем купить выставочный стол, витрины с подсветкой, стол тумбу на заказ в Москве.
Предлагаем купить современное выставочное оборудование – выставочный стол, стул для выставки, барный стул, ресепшен, стеклянные витрины, буклетницы, выставочные стойки для размещения рекламной полиграфии, рекламные стойки.
Оформление выставок, аренда сопутствующего оборудования.
Телефон 8 499 394 06 35.
Основная функция выставочного оборудования – развить основную идею стенда, подчеркнуть достоинства экспозиции, выделить необходимые элементы, сделать стенд по-настоящему уникальным.
Мебель для выставки на заказ. Столы и стулья.
К дополнительному оборудованию относят мебель, которая должна соотноситься с тематикой выставочного стенда. Это столы различной формы, стулья, диваны, кресла, шкафы, стеллажи. Дизайнер при проектировании обязательно укажет необходимый тип мебели и её расцветку. Не следует размещать на эксклюзивном выставочном стенде простую мебель, если это не обоснованное дизайном решение, она все таки больше подходит для стандартного стенда.
Купить барный стул для выставки вы можете в нашей компании. Цена и название указана под изображением (смотреть ниже).
Арочные и подиумные конструкции. Оформление отдельных зон, подвесные потолки или подвесы с различными элементами композиции. На подвесе практически всегда размещают линейку современного осветительного оборудования (прожектора, различные светильники).
Клиентская зона или зона коммуникации
В этой зоне происходит непосредственный контакт между заинтересовавшимся посетителем и сотрудников вашей компании. Будет ли эта зона оснащена витриной, где сотрудник расскажет и покажет преимущества вашей продукции, услуги, или это будет ноутбук, плазменная панель, на которой будет показано ярко и доходчиво – вам решать, но подойти к выбору этого типа дополнительного оборудования нужно тщательно. Также на стенде часто применяют аудиовизуальное оборудование, в том числе проектор и плазменные панели. Помните, что только комплексное решение стенда и его «наполнение», даст желаемый результат и привлечет новых клиентов вашей компании.
В качестве дополнительного оборудования на стенд, у нас можно купить различные буклетницы и проспекто-держатели, выставочные стойки, рекламные стойки. В составе большого выставочного стенда они помогают разграничить внимание посетителей, акцентировать его в установленное место и быстро донести информацию о вашей компании. Также на эксклюзивных стендах, в дополнение и усиление рекламного эффекта, размещают мобильные стенды (роллерные стенды Roll up, баннерные стенды l-banner, стенд Pop up), складные колонны, рекламные или промо стойки. Промо стойки из раздела мобильного выставочного оборудования можно посмотреть на отдельной странице нашего сайта.
Светильники и прожектора, световые короба, осветительные системы на светодиодах или неоновые вывески относятся к основным элементам выставочных инсталляций. Очень часто застройщики выставочных стендов говорят:"Света много не бывает, его всегда не хватает". Верный расчет количества приборов освещения, типов светильников, правильное размещение и эксплуатация залог успешного проведения вашей выставочной компании.
Самые распространенные прожектора и светильники вы можете заказать у нас...
Предлагаем купить стойку ресепшн Каунтер 1х2 или 2х2 для выставок.
Мобильные стойки ресепшн Каунтер очень удобны в эксплуатации. Легкая складывающаяся решетка Каунтера 1x2 и 2х2 является главным несущим всю нагрузку основанием. Презентабельная столешница накрывает решетку сверху. Столешница складывается пополам, уменьшая размер для транспортировки. Передняя часть стойки – рекламная панель с изображением и информацией изготавливается из тонкого пластика. Крепится рекламная панель с помощью магнитной ленты. Для транспортировки в комплекте имеется сумка – чехол. На фото ниже, наглядные примеры стойки ресепшн Каунтер.
Заказать стойку ресепшн можно на нашем сайте в разделе On line-заказ.
Для изготовления рекламной панели необходимо подготовить дизайн макет в формате Tif 120 точек.
Для подготовка макета самостоятельно просим запрашивать у нас технические условия к дизайн макету.
Сроки изготовления стойки ориентировочно 2-4 рабочих дня.
На стенде всегда присутствуют яркие рекламные конструкции – баннеры с изображениями или необходимой информацией. Световой объемный логотип, объемные буквы с подсветкой, слоган или ключевые фразы выполненные из различных материалов придают особенный эксклюзивный вид вашей выставочной экспозиции. На фотографиях размещенных ниже, наглядно показаны различные типы рекламного оборудования, его функциональное назначение и применение для оформления демонстрационного пространства.
При необходимости у нас можно заказать изготовление объемных букв с подсветкой, объемный логотип и оформление выставочного пространства по индивидуально разработанному дизайн проекту с применением рекламного оборудования.
Купить или взять в аренду выставочное оборудование для рекламного мероприятия вы можете позвонив на наш контактный
телефон 8 499 394 06 35. Почта info@creativepark.ru