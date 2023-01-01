Методы привлечения посетителей на выставочный стенд

Разрабатываем креативные идеи и способы привлечения посетителей на выставочный стенд.

Заинтересовать, привлечь посетителя на выставочный стенд применяются различные стандартные, оригинальные способы и средства. Сосредоточить внимание человека в определенное место необходимо использовать его инстинкты, слух, зрение, обоняние, осязание, вкус.

Конструкция эксклюзивного стенда

1. Общий вид эксклюзивного стенда

Внешний вид стенда, креативный дизайн, “внешняя обертка”, современное выставочное оборудование способны удивить, заманить посетителя. Нестандартные дизайнерские и технические решения в виде огромного куба, шара или сложносоставной фигуры, демонстрируя основной продукт или услугу, побудит посетителей в итоге подойти к стенду. Далее подключаются информационное и рекламное наполнение выставочной экспозиции и умение в общении с посетителями персонала на стенде.

2. Освещение стенда и световые эффекты

Основной метод привлечения – грамотно организованное освещение и хорошо подсвеченный выставочный стенд, как снаружи, так и внутри него.

Способы освещения выставочного пространства:

– выделить отдельные места подсветкой с рекламируемым продуктом,

– объемные надписи со светодиодной подсветкой,

– объемные линии и колонны с оригинальным освещением,

– подвесы с эффективными светильниками и прожекторами.

Различные световые эффекты такие, как бегущие огни, стробоскопы, лазерные лучи, нестандартная игра света влияет на инстинкты человека и притягивает людей посмотреть.

Для информационной эффективности активно используются телевизоры последнего поколения с объемным изображением и проекторы с экранами.

3. Визуальные эффекты с применением спецоборудования

Движение рекламируемых объектов. Вращающийся подиум, подставка или тумбы, оборудованные поворотным механизмом. Аэроконструкции – в список входят воздушные шары, двигающиеся ростовые фигуры, летающие объекты на радиоуправлении. Фонтаны и разнообразные водные инсталляции, дополняют эффект привлечения внимания посетителей.

4. Звуковое воздействие

Простой метод привлечения – звуковое информационное объявления о месте расположения стенда на выставке. Качественное оформление выставочного стенда звуковым сопровождением, музыкальными номерами или акциями всегда дает колоссальный успех собрать большое количество посетителей на ваш эксклюзивный стенд. Беспроигрышный вариант – пригласить известных исполнителей или музыкантов, артистов танцевального жанра.

5. Персонал на выставочном стенде

Успешно спроектированный, смонтированный, оформленный и привлекающий внимание стенд может быть неэффективен, если персонал не сумеет грамотно расположить и увлечь посетителя. Для выполнения такой работы необходим профессионализм персонала, безупречное знание рекламируемого продукта или услуги, увлеченность, умение преподнести посетителям или потенциальным партнерам нужную информацию о преимуществах вашей компании. Очень важен внешний вид персонала на стенде. Если предположительное большинство потенциальных клиентов мужчины, то красивые девушки работающие на вашем выставочном пространстве, значительно успешнее справятся с поставленными задачами. Однако, это не должны быть модели, которые умеют лишь улыбаться. Все же, самое главное, осуществить профессиональное консультирование, увлечь и донести нужную информацию о вашей компании.

6. Акции

1. Проведение дегустации и специальные акций – Определенно имеется посетитель обладающий желанием бесплатно попробовать образец продукцию. На непрофильный выставке с удовольствием разберут как сувенир конфеты, леденцы в обертке, тем самым сформировав положительную взаимосвязь между вашей компанией и приятными вкусовыми ощущениями. Еда - одна из древнейших связей взаимодействия. Определенно имеется посетитель обладающий желанием бесплатно попробовать

2. Рекламные сувениры – бесплатное получение полезной недорогой вещи с логотипом вашей компании. Привлечь внимание к стенду, поможет проведение розыгрыша или презентации с публичным вручением сувенирных подарков. В момент получения подарка организованно заполнение анкеты, тем самым вы пополняете свою базу данных клиентов. Эффективно проведение акции со скидками на вашу продукцию.

Привлечение потенциальных клиентов – хорошо продуманное, сложно организованная цепочка мероприятий и составляющих! Оригинальная, привлекающая внимание рациональная, в функциональном отношении, конструкция стенда, грамотное позиционирование вашей компании, профессионализм персонала – залог уверенного успеха, как участника выставки!