Моделируем и монтируем эксклюзивные выставочные стенды

Выполняем комплексное обслуживание по подготовке к выставке: разработка дизайн проекта эксклюзивного выставочного пространства, монтаж и застройка ркламно-выставочной экспозиции в Москве.

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Выставка - это нечто большее, чем просто рекламное представление. Она должна быть больше, чем просто антураж для презентации продуктов и услуг. Дизайн стенда должен представлять имя компании, бренд, стиль, продвигать товары или услуги.

Эксклюзивный стенд – это неповторимый, выгодно отличающийся от остальных выставочных композиций, оригинальный по стилю, выдающийся по своему дизайну.

Эксклюзивный выставочный стенд с современным дизайном и оформлением помогает представить потенциальным покупателям даже простую услугу или товар в самом выгодном свете. При строительстве экспозиций используются современные материалы, такие как поликарбонат, сложные алюминиевые конструкции, широко применяется стекло, камень, возможно даже ткань. Правильно оформленный, качественно построенный выставочный проект, несомненно окажется в центре внимания, привлечет массу посетителей и деловых партнеров. Продуманный профессионалами нашей компании до мелочей, выставочная экспозиция поможет создать особенную атмосферу выставке, выгодно выделит вас среди остальных участников.

Общая задача выставочного стенда кажется простой – привлечь как можно больше посетителей. Однако сразу возникает несколько вопросов, от решения которых зависит, как итоговый дизайн эксклюзивного стенда, так и успешность компании на выставке. Для начала нужно решить, хотите ли вы привлечь как можно больше посетителей, чтобы они узнали о вашей компании или хотите продемонстрировать, удачно рассказать о направлении вашей работы, а может ваша задача – профессиональные встречи и заключение новых контрактов с партнерами?

При проектировании выставочного стенда в любом случае нужно учитывать - как подать свой товар или услугу наилучшим образом, но при этом не отступить от фирменного стиля компании, выделиться из массы остальных стендов. При этом также следует учитывать тот факт, что стенд одновременно должен являться активной рабочей площадкой. Помимо пространства «привлечения внимания», должна быть область, где удобно поговорить, обменяться контактами, заключить контракты.

При решении этих задач дизайнерам приходится обращаться даже к психологии, одновременно решать массу сложных задач.

Общий дизайн и креативные решения

Эксклюзивный стенд на заказ может воплотить в реальность ваши самые смелые задумки, для этого используются необычные формы и концепции. Практически все, даже самые смелые проекты в настоящее время могут быть воплощены в реальность. Единственным ограничением на этом этапе может быть лишь предполагаемая стоимость данного проекта. Общий дизайн выставочной экспозиции несомненно будет учитывать особенности вашей компании.

Световые решения

Яркие выставочные стенды – главная составляющая такого эффекта является освещение, правильное размещение прожекторов и декоративной подсветки. Свет поможет сделать акцент на выделенной области, свет по сути, может являться самостоятельным «игроком» и воплотить в реальность задуманное. Вспомним, что человек склонен доверять глазам, ведь почти 90% информации поступает к нам именно таким образом. Игра света, ярких красок привлечет посетителей на вашу рекламную площадку. Яркие, меняющиеся картинки на больших, плазменных панелях вашего уникального стенда - заставят посетителя выставки остановиться и сделать акцент именно на ваш выставочный стенд, конкретно на вашу компанию. А спокойные тона, мягкий свет, простые, но тщательно выверенные детали элементов композиции заставят посетителя отнестись с уважением к вашей компании, сделают акцент надежности и солидности. Свет – важная составляющая, о ней мы поговорим в отдельной статье – о том, какие современные технические решения могут использоваться в конструкции современной, креативной застройки экспозиции.

Звуковые решения

Приятная музыка или резкие звуки, тоже привлекут внимание, главное - чтобы звуковое решение на вашей площадке не выбивалось из общей концепции. Однако помните, что громкая музыка или даже шумные танцы, которые часто используют к примеру туристические компании, могут быть не совсем к месту на стендах другой тематики.

Быстрота и легкость возведения

Тоже важная характеристика эксклюзивной конструкции. Выставочные компании выделяют все-таки не так много времени для монтажа. Следует также учитывать, насколько мобильным будет ваш стенд, можно ли его будет достаточно быстро разобрать, своевременно перевезти в другое место, например на другую выставку? Мы подберем для вас такое решение, при котором уникальный дизайн стенда будет реализован не в ущерб его мобильности.

Коммуникации

При создании концепции стенда, точнее его проектировании нужно также позаботиться о коммуникациях. Проектировщик должен учесть ваши пожелания и рассчитать, какая мощность электрического тока потребуется для данного проекта, нужен ли интернет, требуется ли водопровод или канализация.

Как создать самый лучший эксклюзивный проект

На первом этапе, ваша задача - изложить ваше видение стенда в техническом задании, а наша – воплотить его в реальность. Сначала наши специалисты будут так работать над вашим заданием, чтобы дизайн стенда выгодно отличался от остальных. Затем наступает этап проектирования, здесь все смелые задумки будут уже рассчитаны в материале, подобран сам материал, реализованы на стадии проекта световые и звуковые решения. Рассчитаны все необходимые коммуникации. Затем идет уже застройка, активный монтаж рекламных конструкций экспозиции.

Высокий класс наших специалистов, выдающиеся реализованные дизайнерские решения, дадут возможность выполнить проекты почти любой сложности, с учетом ваших пожеланий и требований. Ваша рекламная площадка несомненно станет настоящим украшением выставки.

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