Проектирование эксклюзивных выставочных стендов

Предлагаем услуги индивидуального проектирования стендов, креативный дизайн стендов для выставки, торговли и рекламных акций. Креативные идеи в дизайне стендов, наработанный опыт строительства выставочных экспозиций и знания выставочных технологий позволяет нам быстро создавать, успешно реализовывать проекты различной сложности.

Чтобы успешно представить вашу компанию на выставке, нужно подойти к проектированию стенда со всей серьезностью. Хоть и ваша экспозиция будет существовать всего несколько дней, но процесс, предшествующий этому сложен и трудоемок. Успешная экспозиция вашей компании начинается с обращения в нашу фирму.

1. Знакомство. Сначала мы ознакомимся в общих чертах с вашим проектом и видением будущей экспозиции. К вам будет прикреплен менеджер, который будет курировать именно вашу компанию от стадии дизайна, вплоть до строительства, монтажа и до демонтажа стенда.

2. Этап технического задания. Здесь вы должны как можно более полно представить нам техническое задание на разработку эксклюзивного стенда. На этом этапе мы определим общий бюджет строительства вашего стенда, основные материалы, которые мы будем использовать при строительстве стенда. Также важный момент на этом этапе – определение сроков проектирования и создания стенда.

3. Дизайн проект стенда для выставки. На этой стадии квалифицированные дизайнеры создадут трехмерную модель стенда. Также на этом этапе происходит, если это требуется, доработка дизайн-проекта выставочного стенда и его утверждение.

4. Проектирование и конструирование выставочной экспозиции. На этом этапе идет окончательный выбор материала, изготовление стенда и его предварительная сборка.

5. Монтаж выставочной конструкции. Квалифицированная бригада в краткие сроки возведет конструкции и художественно оформит стенд. Декораторы сделают итоговое оформление стенда и создадут необходимую атмосферу стенда.

6. Сопровождение. Вы всегда можете позвонить закрепленному за вами менеджеру во время проведения выставки – чтобы осуществить срочный ремонт конструкций, добавить необходимые по вашему мнению элементы на стенд.

7. Демонтаж. Бригада в краткие сроки разберет выставочную конструкцию и осуществит её вывоз в указанное место, до новой выставки.

Выставочный стенд - это лицо вашей компании, именно по стенду будут судить о вас и вашей продукции или услугах на выставке. Поэтому создание 3D проекта стенда нужно поручить профессионалам. Наши специалисты имеют многолетний опыт работы в области проектирования и выставочных технологий. Комплексный подход к оформлению современной рекламной экспозиции от творческой задумки, до монтажно-строительных работ и набора необходимой рекламной продукции - наше преимущество в сфере выставочных технологий.

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