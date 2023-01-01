Конструктор и профиль для выставочных стендов

Главная особенность выставочных стендов – это возможность их быстрого размещения в помещении, где будет проходить выставка или иное массовое мероприятие, и соответственно быстро собрать, а также привезти и увезти. Поэтому сложился такой тип подходящего под эти требования оборудования, как каркасный стенд. Конструктор каркас из легких, но прочных материалов сверху покрыт или обтянут специальной баннерной тканью или иным покрытием. Также закрывают каркас панелями из пластика ПВХ, стекла, с помощью специального крепежа (зажимов, замков-крабов, паза в профиле). Конструктор каркас разборный и состоит из алюминиевого профиля разного вида. Заводы выпускают разнообразный профиль, но часто он оснащен одинаковыми замками и каркасные элементы могут стыковаться между собой. Профиль выставочный делают как прямой, так и гнутый, что позволяет дизайнерам воплощать самые смелые идеи. Профили и переходники с замками образуют конструктор, из которого можно «ваять» самые разные стенды. Дизайнер должен хорошо знать особенности конструктора и его отдельных элементов, чтобы хорошо представлять себе желаемый результат.

Простой профиль

Широко распространен восьмигранный профиль, который позволяет создавать самые разные конфигурации стендов. Восьмигранный профиль используется для стоек и имеет 8 замков и 4 возможных угла крепления. В настоящее время разработано большое количество крепежа к ним – для закрытия стендов пластиком, стеклом, ДСП. Для перекрытия используется прямоугольный профиль. Такой профиль называют Octanorm или Октанорм и его используют для возведения стандартных стендов – (стандартная застройка). Стенды на основе Эктанорм строятся достаточно быстро. Можно использовать этот конструктор для эксклюзивных стендов. Внутри каркаса Эктанорм можно скрыть электропроводку, а на стендах применить подвесные потолки. Стены стендов получаются без просветов благодаря конструкции крепежа и самого профиля.

Прямоугольный профиль выглядит солидней и может нести большую нагрузку. Прямоугольные трубки сечением от 40 до 120 мм используют для вертикальных и горизонтальных стоек. Иногда делают и гнутый, радиусный профиль, который используют для стоек ресепшн. Этот профиль называется Maxima, MX или Максима. На его основе делают стенды больших размеров и высоты, уличные и эксклюзивные стенды. Имеется также большой ассортимент разнообразного крепежа. Также есть возможность скрытия проводки и организации подвесных потолков на стенде.

Фермы

Фермы Imlight или Имлайт треугольного сечения имеют повышенную прочность, могут использоваться в качестве стоек и подвесных конструкций. Отдельные стоки соединяются между собой при помощи болтов и вся конструкция выдерживает большие нагрузки. Оснащаются большим количеством переходников – Г, Т образных, на четыре фермы, что позволяет создавать пространственно-разнообразные стенды и к тому же большой величины. Есть также и гнутые фермы Имлайт. Обычно их используют при строительстве больших выставочных стендов и павильонов на открытом воздухе.

Фермы Tritix или Тритикс. Тритикс это целая система разнообразных ферм, которые могут быть соединены между собой. Представляют собой связки труб разного диаметра, и в комплексе позволяют быстро создать любую пространственную конфигурацию. Благодаря хромированным трубам, система смотрится очень презентабельно и используется для создания интерьеров в стиле хайтек, в сложных конструкциях выставочных стендов, торгового оборудования. Универсальность и разнообразие форм, которые можно создать с помощью системы Tritix выводят её на лидирующие позиции.

Также при производстве каркаса в некоторых видах стендов используют стеклопластик.

Стенды на основе ДСП

Эти стенды относят уже к «премиум» сегменту, к индивидуальным и относятся к разделу эксклюзивные стенды из ДСП, поскольку из этого материала можно сделать красивый стенд такой конструкции, которую не удастся реализовать с помощью каркасной конструкции. Соответственно и выглядит такой стенд очень презентабельно. Стенды на основе ДСП использует внутри помещений на выставках.

Помимо каркаса в строительстве выставочных стендов используется пластик, стекло, панели ДСП, ЛДСП, МДФ, баннерная ткань различных производителей (мы советуем приобретать ткань европейского производства), осветительное оборудование разных типов – галагеновые прожектора, cвето-диодные ленты, декоративные светильники, неон.