На многих рекламных мероприятиях, пресс-конференциях отводится место для фотозоны. В таком месте проводится фото и видео съемка и для этого необходимо создать необходимый интерьер или “фон”.
Как это сделать и с помощью чего?
Фон можно создать с помощью графического изображения специально разработанного дизайнерами и впоследствии напечатанного на баннере для фотозоны.
предлагает готовые технические решения, как быстро оформить фотозону, любого размера и формата - изготовить баннер для фотозоны, смонтировать конструкцию в месте проведения мероприятия и закрепить баннер на нее.
Форму баннера для фотозоны можно cоздать разного вида:
- угловой - в виде угла, как показано на фото примерах,
- усеченной трапеции,
- прямого или радиусного вида.
В основном выбор, какой будет баннер, зависит от места отведенного под фотозону.
Для небольшой зоны фото активности изготавливаем и применяем мобильные стенды Поп ап.
Pop up стенд вогнутый отлично выполняет функцию радиусного баннера для фотозоны и имеет минимальное время на сборку в рабочее состояние.
