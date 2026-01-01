На многих рекламных мероприятиях, пресс-конференциях отводится место для фотозоны. В таком месте проводится фото и видео съемка и для этого необходимо создать необходимый интерьер или “фон”.

Как это сделать и с помощью чего?

Фон можно создать с помощью графического изображения специально разработанного дизайнерами и впоследствии напечатанного на баннере для фотозоны.

"Creative Park" предлагает готовые технические решения, как быстро оформить фотозону, любого размера и формата - изготовить баннер для фотозоны, смонтировать конструкцию в месте проведения мероприятия и закрепить баннер на нее.

Форму баннера для фотозоны можно cоздать разного вида:

- угловой - в виде угла, как показано на фото примерах,

- усеченной трапеции,

- прямого или радиусного вида.

В основном выбор, какой будет баннер, зависит от места отведенного под фотозону.

Для небольшой зоны фото активности изготавливаем и применяем мобильные стенды Поп ап.

Pop up стенд вогнутый отлично выполняет функцию радиусного баннера для фотозоны и имеет минимальное время на сборку в рабочее состояние.

Почему выгодно работать с нами:

- наработан большой опыт в оформлении выставочного пространства и фотозон;

- отлаженное производство баннерных конструкций;

- изготовление баннера и конструкции фотозоны с последующей установкой на месте запланированного мероприятия – все под ключ;

- небольшие сроки на изготовление баннера.