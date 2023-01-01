Широкоформатная печать баннеров

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Печать на бумаге Blueback (Блюбек) - от 120 руб./м2

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Все отлично представляют уличную рекламу современного города – красочные, зазывающие посмотреть на них, информационные или имиджевые баннеры и перетяжки. Все наши передвижения по городу на современном автомобиле, просто совершая прогулку пешим ходом, любопытный глаз человека привлекают рекламные поверхности, с разнообразной графической, информационной рекламой на баннерах, яркие броские объявления на больших плакатах. Современные технологии получения ярких, качественных картинок позволяет наносить изображение (печатать) на бумаге, на виниловой ткани (баннере), пленке (бэклите).

Широкоформатная печать – всем известная и распространенная технология получения больших изображений и изготовления рекламных плакатов бюджетным способом.

Изготовить информационный баннер на виниле или бумаге блюбек, рекламное сообщение с графическим изображением большого размера, чаще всего заказывают на биллборды 3х6 или 4х12 (уличные рекламные конструкции) уверенно стоящие у проезжей части тротуары городов или населенных пунктов.

Рекламные баннеры, производятся на больших, широкоформатных принтерах путем нанесения краски на виниловую синтетическую ткань, при этом обладают большим сроком службы, высокой устойчивостью к влаге (дождь, снег), высокая устойчивость к воздействию солнца (практически не выгорает и не выцветает на солнце). Конечно хочется отметить самый важный критерий – низкая себестоимость такого рекламного плаката. Рекламный сервис – активно использует в своем производстве различные материалы для печати больших изображений.

Изготовление световых вывесок больших размеров потребовало применение нового материала, такого как транслюцентный баннер. Такой материал хорошо пропускает свет, c нанесением задуманного дизайнером изображения и обеспечивает великолепную читабельность рисунка, как в дневное время, так и в ночное с подсветкой. Применение технологий печати больших форматов активно практикуется и в выставочном бизнесе.

Для экономии сроков на застройку выставочного стенда, эксклюзивной выставочной экспозиции используют баннерные ткани, с нанесением графических изображений используя интерьерную печать. Декорируются открытые стены выставочной экспозиции, выполняя функцию основного цветового материала и рекламного носителя. Это удобно, экономно и простота при монтаже.

Рекламные плакаты находят активное использование и в быту и играют не маловажную роль. Любой праздник, торжественное мероприятие, юбилеи и свадьбы отлично украсят красочные тематические изображения. Как это сделать? С помощью современных технологий печати больших форматов.

Да просто создать свое объявление на фасаде здания, ''Продается’’ или ‘’Сдается в аренду’’ – печатаем на виниле, полотно с информацией размещая в нужном месте и уже ваш рекламный баннер приносит пользу.



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