Реклама на Билборд 3х6 метра

*Реклама на Билборд 3х6 метра

Билборд – рекламный носитель больших форматов. Реклама на билборды требует грамотный подход. Правильное создание рекламы – залог успешной рекламной акции! Зафиксируй внимание Вашего клиента!

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Разработка дизайн макета, печать рекламного билборда
Разработка дизайн макета
Реклама на билборды
Реклама на билборды
Креативный билборд, дизайн и изготовление
Креативный билборд, дизайн
Баннеры на билборды
Баннеры на билборды
Уличные рекламные баннеры
Уличные рекламные баннеры
Дизайн макет баннера
Дизайн макет баннера
Креативный, яркий рекламный плакат
Креативный, яркий плакат
Заказать рекламный плакат 3х6, дизайн и изготовление
Заказать рекламный плакат 3х6

Реклама на билборды | создание рекламы - цена

Делать деньги без рекламы может только монетный двор!

Представляем креативные услуги - графическое оформление плаката на рекламные билборды. Опытные графические дизайнеры смогут разработать дизайн макет баннера больших размеров 3х6 метра и более, в короткие сроки с наивысшей отдачей Вашей рекламы.

Производство рекламы, это наша повседневная работа, выполняем поставленные задачи комплексно - создание дизайн макета плаката большого формата, широкоформатная печать баннера 3х6 и возможен подбор места размещения рекламного носителя на билборд. Все три задачи можно решить одновременно у нас.

Можно сделать заказ на печать баннера, дизайн плаката на нашем сайте Creative Park.

Оперативно можно получить интересующую Вас информацию по контактному телефону:

8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru – отправить заявку в электронном виде.

Заказать баннер рекламный 3х6 метров, напечатать плакат большого формата в Москве в производственной компании “Креатив Парк”.

При необходимости у нас можно заказать любой напольный баннер – баннерный стенд. Такая мобильная реклама будет являться хорошим дополнением в основной пиар акции, выполнит роль навигатора в любом офисном здании или торговом центре. Мобильные баннеры представлены на нашем сайте на странице мобильные стенды.

Стоимость и сроки работ

Билбордыреклама больших форматов, эффективный и надежный инструмент современного маркетинга!

Создать дизайн макет плаката для билборда 3Х6 – цена, сроки.

 

Основные составляющие дизайна рекламного баннера:

 -  макет ''Эконом'' - от 1000 - 2500 руб.  (размещение текста, выбор фона)

 -  макет "Стандартный" - от 2500 - 5000 руб.  (размещение текста, выбор фона, разработка не сложного графического оформления)

 -  макет ''Художественный'' - от 5000 - 15000 руб. (разработка общей идеи, креативное графические оформление, выбор и обработка фото большого разрешения, размещение текстовой информации)

 - макет  ''Комбинированный 3D баннер'' - от 15000 руб. (разработка общей идеи рекламного носителя, креативное графическое оформление, выбор и обработка фотоизображений большого разрешения, разработка объемных элементов, визуализация)

 

От сложности и объема работ цена за дизайн рекламного плаката-баннера может меняться. Объем работ и задачи определяются после составления брифа - технического задания от заказчика. Бриф для заполнения предоставляется нашим менеджером.

Средние сроки на выполнение дизайнерских разработок, составляет от трех - пяти рабочих дня с момента оплаты. На разработку макетов больших форматов сроки определяются индивидуально, учитывая полный объем работ и время на согласование.

После завершения креативных работ дизайнера и утвержения макета переходим к производственным работам печати – изготовлению рекламного полотна.

Технические требования на материал, габаритные размеры, необходимые условия указывает арендодатель рекламного места. Согласно полученной информации изготавливаем нужный плакат на широкоформатном принтере с заданным разрешением от 360 до 1440 dpi. Остается в назначенное время и день разместить Вашу рекламу. Креативная реклама в нужном месте, всегда гарантирует успех Вашей рекламной компании!

Наши работы под ключ: 

Разработка дизайна баннера
Разработка дизайна баннера
Баннер для рекламного билборда, дизайн и изготовление
Билборды большого формата
Билборды 3х6, разработка макета
Билборды 3х6, разработка макета
Плакаты 6х3, дизайн и печать
Плакаты 6х3, дизайн и печать
Создание дизайн макета баннера
Создание дизайн макета баннера
Разработка макета баннера 3х6 под печать
Разработка макета под печать
Баннер 3х6 - Поселок Авиаторов
Баннер 3х6 - Поселок Авиаторов
Дизайн макет баннера 3х6
Дизайн макет баннера 3х6
Изготовление плакатов 3х6
Изготовление плакатов 3х6
Уличная реклама - билборды 3х6
Уличная реклама - билборды 3х6
Разработка рекламы размер 3х6
Разработка рекламы размер 3х6
Дизайн макет плаката 3х6
Дизайн макет плаката 3х6