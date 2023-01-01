Билборд – рекламный носитель больших форматов. Реклама на билборды требует грамотный подход. Правильное создание рекламы – залог успешной рекламной акции! Зафиксируй внимание Вашего клиента!
Делать деньги без рекламы может только монетный двор!
Представляем креативные услуги - графическое оформление плаката на рекламные билборды. Опытные графические дизайнеры смогут разработать дизайн макет баннера больших размеров 3х6 метра и более, в короткие сроки с наивысшей отдачей Вашей рекламы.
Производство рекламы, это наша повседневная работа, выполняем поставленные задачи комплексно - создание дизайн макета плаката большого формата, широкоформатная печать баннера 3х6 и возможен подбор места размещения рекламного носителя на билборд. Все три задачи можно решить одновременно у нас.
Можно сделать заказ на печать баннера, дизайн плаката на нашем сайте Creative Park.
Оперативно можно получить интересующую Вас информацию по контактному телефону:
8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru – отправить заявку в электронном виде.
Заказать баннер рекламный 3х6 метров, напечатать плакат большого формата в Москве в производственной компании “Креатив Парк”.
При необходимости у нас можно заказать любой напольный баннер – баннерный стенд. Такая мобильная реклама будет являться хорошим дополнением в основной пиар акции, выполнит роль навигатора в любом офисном здании или торговом центре. Мобильные баннеры представлены на нашем сайте на странице мобильные стенды.
Билборды – реклама больших форматов, эффективный и надежный инструмент современного маркетинга!
Создать дизайн макет плаката для билборда 3Х6 – цена, сроки.
Основные составляющие дизайна рекламного баннера:
- макет ''Эконом'' - от 1000 - 2500 руб. (размещение текста, выбор фона)
- макет "Стандартный" - от 2500 - 5000 руб. (размещение текста, выбор фона, разработка не сложного графического оформления)
- макет ''Художественный'' - от 5000 - 15000 руб. (разработка общей идеи, креативное графические оформление, выбор и обработка фото большого разрешения, размещение текстовой информации)
- макет ''Комбинированный 3D баннер'' - от 15000 руб. (разработка общей идеи рекламного носителя, креативное графическое оформление, выбор и обработка фотоизображений большого разрешения, разработка объемных элементов, визуализация)
От сложности и объема работ цена за дизайн рекламного плаката-баннера может меняться. Объем работ и задачи определяются после составления брифа - технического задания от заказчика. Бриф для заполнения предоставляется нашим менеджером.
Средние сроки на выполнение дизайнерских разработок, составляет от трех - пяти рабочих дня с момента оплаты. На разработку макетов больших форматов сроки определяются индивидуально, учитывая полный объем работ и время на согласование.
После завершения креативных работ дизайнера и утвержения макета переходим к производственным работам печати – изготовлению рекламного полотна.
Технические требования на материал, габаритные размеры, необходимые условия указывает арендодатель рекламного места. Согласно полученной информации изготавливаем нужный плакат на широкоформатном принтере с заданным разрешением от 360 до 1440 dpi. Остается в назначенное время и день разместить Вашу рекламу. Креативная реклама в нужном месте, всегда гарантирует успех Вашей рекламной компании!
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