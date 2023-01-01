Реклама на билборды | создание рекламы - цена

Делать деньги без рекламы может только монетный двор!

Представляем креативные услуги - графическое оформление плаката на рекламные билборды. Опытные графические дизайнеры смогут разработать дизайн макет баннера больших размеров 3х6 метра и более, в короткие сроки с наивысшей отдачей Вашей рекламы.

Производство рекламы, это наша повседневная работа, выполняем поставленные задачи комплексно - создание дизайн макета плаката большого формата, широкоформатная печать баннера 3х6 и возможен подбор места размещения рекламного носителя на билборд. Все три задачи можно решить одновременно у нас.

Можно сделать заказ на печать баннера, дизайн плаката на нашем сайте Creative Park.

Оперативно можно получить интересующую Вас информацию по контактному телефону:

8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru – отправить заявку в электронном виде.

Заказать баннер рекламный 3х6 метров, напечатать плакат большого формата в Москве в производственной компании “Креатив Парк”.

При необходимости у нас можно заказать любой напольный баннер – баннерный стенд. Такая мобильная реклама будет являться хорошим дополнением в основной пиар акции, выполнит роль навигатора в любом офисном здании или торговом центре. Мобильные баннеры представлены на нашем сайте на странице мобильные стенды.

Стоимость и сроки работ