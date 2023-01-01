Полезная информация

Выставки Что такое выставка? Выставка это показ каких-либо продуктов или представление услуг в общественно-доступном месте, что позволяет демонстрировать их возможно большему числу людей. Это общение и возможность для конкурентов изучить новинки и нарождающиеся тенденции в какой-либо отрасли.... Читать подробнее...

История выставок. С древних времен выставки использовали ещё египтяне, римляне и финикийцы, греки и китайцы. Выставки проводились на рынках, на открытых и доступных площадях и базарах. Торговцы совершали поездки, чтобы встретиться с производителями различных товаров — серебра, ткани, красителей, ремесленных изделий. Предполагают, что первый выставочный центр существовал более 2500 лет назад на восточном побережье Средиземного моря. Читать подробнее...

Выставочные стенды баннерные Баннерные стенды выставочные просты в эксплуатации и мобильны при сборке разборке. Предлагаем вам рассмотреть два типа конструкции стенд Press wall 2х2 и стенд Roll up 2x2, выделить нужные положительные качества каждой, взять на заметку отрицательные стороны. Читать подробнее...