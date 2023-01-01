Полезная информация

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Выставки
Что такое выставка? Выставка это показ каких-либо продуктов или представление услуг в общественно-доступном месте, что позволяет демонстрировать их возможно большему числу людей. Это общение и возможность для конкурентов изучить новинки и нарождающиеся тенденции в какой-либо отрасли....
История выставок.
С древних времен выставки использовали ещё египтяне, римляне и финикийцы, греки и китайцы. Выставки проводились на рынках, на открытых и доступных площадях и базарах. Торговцы совершали поездки, чтобы встретиться с производителями различных товаров — серебра, ткани, красителей, ремесленных изделий. Предполагают, что первый выставочный центр существовал более 2500 лет назад на восточном побережье Средиземного моря.
Выставочные стенды баннерные
Баннерные стенды выставочные просты в эксплуатации и мобильны при сборке разборке. Предлагаем вам рассмотреть два типа конструкции стенд Press wall 2х2 и стенд Roll up 2x2, выделить нужные положительные качества каждой, взять на заметку отрицательные стороны.
Дизайн интерьеров общественных помещений.
Дизайн в первую очередь связан с созданием функционального и привлекательного внутреннего пространства всевозможных мест: общественных зданий, коммерческой недвижимости — магазинов, ресторанов, развлекательных заведений и офисов. Дизайн интерьеров может быть реализован для временных конструкций — торговых павильонов, сезонных магазинов, точек распродаж или это будет дизайн выставочного стенда, что существуют только во время выставок. В общем, все, имеющее интерьер, выполнено с тем или иным дизайном.