Интересные статьи

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Полезная информация

Выставки

 Что такое выставка? Выставка это показ каких-либо продуктов или представление услуг в общественно-доступном месте, что позволяет демонстрировать их возможно большему числу людей. Это общение и возможность для конкурентов изучить новинки и нарождающиеся тенденции в какой-либо отрасли....

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История выставок.

 С древних времен выставки использовали ещё египтяне, римляне и финикийцы, греки и китайцы. Выставки проводились на рынках, на открытых и доступных площадях и базарах. Торговцы совершали поездки, чтобы встретиться с производителями различных товаров — серебра, ткани, красителей, ремесленных изделий. Предполагают, что первый выставочный центр существовал более 2500 лет назад на восточном побережье Средиземного моря.

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Выставочные стенды баннерные

 Баннерные стенды выставочные просты в эксплуатации и мобильны при сборке разборке. Предлагаем вам рассмотреть два типа конструкции стенд Press wall 2х2 и стенд Roll up 2x2, выделить нужные положительные качества каждой, взять на заметку отрицательные стороны.

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Дизайн интерьеров общественных помещений.

 Дизайн в первую очередь связан с созданием функционального и привлекательного внутреннего пространства всевозможных мест: общественных зданий, коммерческой недвижимости — магазинов, ресторанов, развлекательных заведений и офисов. Дизайн интерьеров может быть реализован для временных конструкций — торговых павильонов, сезонных магазинов, точек распродаж или это будет дизайн выставочного стенда, что существуют только во время выставок. В общем, все, имеющее интерьер, выполнено с тем или иным дизайном. 

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