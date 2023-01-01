История зарождения выставок | выставочный павильон

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Выставки зарождались еще в древние времена, организовывались массовые зрелища и продажи китайцами, римлянами, греками, египтянами, финикийцами. В те времена базары и рынки, многолюдные площади являлись основными местами для проведения выставок или ярмарок. Ремесленники по изготовлению разнообразной утвари, различные производители товаров из шелков, драгоценных металлов и камней были основными участниками ярмарок, а купцы или скупщики товаров из разных городов и даже стран, приезжали для встречи с производителем, производили закупки новых образцов, налаживали связи, договаривались о ценах.

Считается, что восточное побережье Средиземного моря было одно из самых благоприятных мест для таких больших базаров и рынков. С большой уверенностью можно считать, что именно в этих местах зарождались первые выставочные центры. Подтверждение этому археологами были найдены множество разных монет, в том числе монеты из разных государств древнего мира. Возраст древних монет более 2500 лет. Это является подтверждением, что торговый обмен, деньги - товар, захватывал все новые территории, способствуя развитию выставок и выставочных центров. С развитием различных выставок зарождались выставочные услуги.

Со временем обмен товарами и пришел в западную Европу. Происходило развитие новых рынков и рыночных отношений, рос спрос на различные товары, его объем, количество. Повышался спрос на новый товар и его качество.

На Руси тоже активно развивалась торговля. Ярмарки являлись основной формой товара оборота, обмена технологий и информации. Большие ярмарки на Руси обычно проводились в дни великих традиционных праздников, собирая большое количество людей делающих покупки. Такое сочетание интересов и традиций неизбежно привело к зарождению выставок на Руси. Формировались новые торговые пути, купцы налаживали новые торговые отношения, поступали новые товары, технологии и оборудование. На Руси развивалась промышленность, увеличивалось количество новой продукции, росла потребность, где сбывать этот товар.

Выставки успешно смогли добраться и до окраин Северной Европы, приобретая новые форматы, демонстрируя новые выставочные услуги. К примеру, в Англии в 1851 году состоялась первая выставка конкретно с одной определенной тематикой. Местом проведения был город Лондон. Выставка имела конкретное название «Великая выставка промышленных работ всех народов». Тема выставки позиционировала технические достижения, демонстрирующие изделия и товар представителями разных стран. Хочется отметить, что проходила выставка в Хрустальном дворце “Crystal Palace” вместимостью более 14 000 человек. “Великая выставка” послужила началу тематического, индивидуального оформления выставочного павильона, в наши дни мы называем выставочный стенд участника выставки.

Лидером этой технической выставки конечно являлась сама Англия, демонстрируя наилучшими способами Британскую Империю, показав всем участникам промышленное, военное превосходство перед другими. Для демонстрации технического превосходства и мощи Англии королева Виктория, правящая в то время, являлась организатором Великой выставки. Ее цели были достигнуты, выставка прошла с большим успехом для Англии. Посетители выставки были в высочайшем восторге.

На выставке были представлены станки и оборудование, новые машины, оружие, эксклюзивные образцы драгоценных камней на пример алмаз “Кохинур”, изделия из золота и серебра. Изобилия товаров, изготовленных с особым мастерством, представленных другими странами участниками этой выставки не было границ. Были также представлены различные инструменты, ткацкие станки, жатки, оборудование сельскохозяйственного назначения. Практически все страны участники Великой выставки достойно продемонстрировали свои товары, оформили выставочные павильоны. За период работы выставки Хрустальный дворец посетило более 6 миллионов желающих увидеть и познать новинки разных стран. Для того времени это колоссально огромное число посетителей! Отмечено было более 40 участников из разных государств.

Выставочные павильоны стран участниц возводились всего за десять дней. Выставочный сервис, его начало развития было заложено в Англии, необходимо отметить действует практически во многих развитых странах и сегодня.

Россия была участником этой выставки и представила вниманию посетителей более 365 экспонатов. Уникальные изделия с украшением драгоценными камнями, мраморная мозаика с драгоценными камнями серебром и золотом, большие малахитовые чаши и вазы, уникальные двери украшенные множеством кусочков малахита фабрики Демидова. Изделия российских производителей и мастеров завораживали посетителей и приводили в восторг. Многими было отмечено, что успеху Великой выставки посодействовала Российская выставочная экспозиция, оставив после себя незабываемые впечатления от увиденного.

Проведение ярмарки, организация и проведение выставки, в итоге приводит не только к демонстрации и продажи товаров, но и приносит большую прибыль. Например, принц Альберт получил такой доход от выставки, что смог открыть на средства от полученной прибыли несколько музеев. По окончании работы “Великой выставки” королева Виктория продолжила свое начало в выставочной деятельности. В Южном Лондоне в 1854 году она открывает “Тематический пар”, туда же перенесли красивейший выставочный павильон из металла и стекла – Хрустальный дворец. Площадь парка составила более 80 га земли.

Великая выставка зафиксировала дату 1851 год как дату начала проведения больших международных выставок. Основные элементы и выставочные услуги оформления выставки, организация и проведение понравились посетителям и участникам, были взяты за основу, используются даже в наши дни.

Размещение всей тематической выставки в одном выставочном павильоне, разграничение на национальные площадки, зонирование и застройка выставочных стендов участников выставки, премирование наградами по решению выставочного жюри.

Очередная «Всемирная выставка» проходила в 1855 году и проводилась на юге Европы во Франции. Подготовка проводилась с грандиозным размахом, строились даже эксклюзивные сооружения – Эйфелевая башня, которая стала являться символом Парижа. Эта башня изначально выполняла функцию арки главного входа Международной выставки 1889 года.

История выставок продолжается, оставляя много новых отзывов и впечатлений.