Торговые павильоны | Разработка торгового проекта

Торговые павильоны в крупных бизнес-центрах в последние годы стали одним из самых популярных форматов точек продаж. Но эффективность их работы напрямую зависит от качества проектирования. Грамотно составленный проект торгового павильона – важный шаг к привлечению покупателей, формированию лояльной целевой аудитории.

Наши услуги

Наша компания предлагает полный спектр услуг по созданию оригинальных, современных, удобных торговых павильонов.

Мы занимаемся:



· Проектированием торговых павильонов и островков, офисов продаж;

· Застройкой, монтажом торговых павильонов в бизнес-центрах;

· Разработкой проектов отдельно стоящих уличных павильонов, палаток, киосков, мини-магазинов;

· Разработкой и установкой рекламы на таких объектах, оформлением фасадов;

· Ремонтными, монтажными работами в павильонах, салонах, бутиках.

У нас вы можете заказать проектирование павильона или полное оформление пространства для торговли под ключ, разработку торгового дизайна любой сложности и специфики.

Особенности проектирования

Одна из ключевых особенностей монтажа современных торговых павильонов заключается в оперативности проведения всех необходимых работ. Этот фактор играет важную роль с точки зрения экономии средств, если магазин располагается на арендованных площадях торгового центра.

При разработке проекта павильона учитываются:



· Внешние характеристики;

· Габариты;

· Соответствие окружающему интерьеру;

· Специфика деятельности торгового павильона;

· Уровень комфорта покупателей, персонала;

· Фирменная и корпоративная стилистика;

· Надежность;

· Финансовые возможности, пожелания, предпочтения заказчика.

Мы реализуем типовые решения и предлагаем индивидуальные дизайн-проекты торговых павильонов. В первом случае расходы будут ниже, к тому же появляется возможность выбрать проверенные проекты, которые уже реализованы на торговых площадях. По нашим проектам созданы павильоны во многих московских торговых центрах: Твой Дом, Гранд, Вегас, Рио, Парус и других. Среди них есть эксклюзивные салоны, киоски с креативным оформлением, обычные магазины, бутики. Увидеть наши работы можно также на страницах нашего интернет-сайта.

Индивидуальное проектирование заинтересует тех владельцев бизнеса, которые хотят создать особый дизайн, воплотить собственные решения, ценят эксклюзивность. Это может проявляться в подборе материалов для оформления, видах оборудования, цветовых решениях.

В любом случае, основная задача заключается в создании такого торгового павильона, в котором посетителям будет комфортно. При соблюдении данного условия велика вероятность, что человек вернется, станет постоянным покупателем. В этом вопросе внешнее оформление играет значимую роль.

Мы проектируем павильоны таким образом, чтобы посетители могли свободно перемещаться по ним, товары были хорошо видны с различных ракурсов, а система освещения была качественной и продуктивной. Именно поэтому в нашем штате есть специалисты по обустройству электрических коммуникаций, которым можно доверить расчет всех параметров, выбор осветительных приборов, их установку.

Одновременно вырабатывается четкая, понятная окружающим концепция стиля компании, создается ее позитивный образ. Можно продумать интерьер так, чтобы по мере необходимости его можно было несколько видоизменить без существенных усилий.

Преимущества 3D-визуализации

В рамках проектирования торгового павильона наши специалисты создают трехмерную 3D-визуализацию. Это позволяет оценить, как будет выглядеть объект еще до начала монтажных и других работ. На данном этапе заказчик может внести желаемые корректировки, убедиться в том, что будущий павильон соответствует ожиданиям, увидеть, за что именно он платит деньги. Одновременно можно выбрать расположение наружной рекламы. Кроме того, наличие 3D-проекта упрощает процесс регистрации уличного павильона в соответствующих госорганах.