Ремонт нежилых помещений и торговых точек в Москве

Производим ремонт нежилых помещений в городе Москва:

- Косметический ремонт торговых помещений – от 2000 руб.

- Ремонт помещений офисов, торговых помещений – от 3800 руб.

- Ремонтные работы не жилых помещений

по индивидуальному дизайн проекту от 5500 руб.

Современный ремонт нежилого помещения начнем с разработки эскизного дизайн проекта...

Просчитываем смету разработанного проекта, утверждаем ее, закупаем необходимые материалы и приступам непосредственно к ремонтным работам.

Главным вопросом являются сроки и качество работ.. Часто сроки очень сильно ограничены из-за арендной платы коммерческого помещения. Любой сбой в работе влечет за собой потери средств и запуск рабочего процесса заказчика на данном объекте..

Наша команда специалистов быстро подготовит, сможет разработать дизайн проект различной стилистики и произведет в кратчайшие сроки ремонтно-отделочные работы торгового помещения или офиса, учитывая все нюансы заказа или заказчика.

Одновременно изготовим необходимые элементы фирменного стиля, выполним производство световых фасадных вывесок или объемных букв, всех необходимых элементов наружной рекламы.

Главное отличие ремонта торговых и офисных помещений от обычного жилого – в каждом случаи присутствие корпоративного стиля, определенной индивидуальности и элементов фирменного стиля. Сетевые бренды имеют уже сложившиеся интерьеры и определенный торгво-офисный дизайн. Тиражируются определенный ряд материалов и цветовых гамм, индивидуальное оформление потолка и пола, применяется конкретный тип освещения.

Такие виды работ обязывает выполнение работ только высоко квалифицированных специалистов.

Наши преимущества

- большой опыт выполненных работ

- знание и применение различных технологий

- комплексный подход для выполнения ремонтных работ

- производственная база

- разноплановые квалифицированные специалисты (опытные маляры штукатуры, плотники по установке дверей и укладке полов из различного типа ламината и пробки, электрики, плиточники, прорабы, дизайнеры и архитекторы)

- знание специфики работ и умение работать в сжатые сроки..

Всегда рады быть полезны для Вашего бизнеса!

Ответы на все вопросы по проектно ремонтным работам можно получить,

позвонив нам по телефону 8 499 394 06 35 | почта info@creativepark.ru.

Примеры наших выполненных работ.