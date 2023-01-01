Торговые стойки и оборудование | выставочные тумбы на заказ

Торговые стойки можно смело определять, как эксклюзивное торговое оборудование. Основную функцию они выполняют для максимального привлечения внимания покупателя торгового пространства или демонстрационной площадки.

Красивые эксклюзивные стойки торговые, подиумы для товара, тумбы под оборудование являются и элементами внутреннего интерьера любой торговой точки, создавая основу фирменного стиля. Оригинальные технические решения, применяемые при изготовлении такого оборудования, усиливает зрительное внимание посетителя на демонстрируемую продукцию. Торговые стойки с подсветкой светодиодными лентами или светильниками, значительно ярче и результативнее презентуют любой товар.

Используя современные материалы для отделки внешних лицевых сторон торгового оборудования, дает возможность создавать свой оригинальный вид, получать без шовные глянцевые поверхности, разрабатывать оборудование в своем фирменном стиле и образе.

Наша компания демонстрирует свои возможности разработать дизайн торговой стойки, демонстрационного подиума, выставочной тумбы.

При необходимости у нас можно оперативно заказать выставочное оборудование.

Наше производство поможет изготовить торговые стойки на заказ из ДСП с облицовкой полистиролом или композитного материала. Полистирол – пластик, имеет большую палитру цветовых оттенков, придает отличный, презентабельный вид, сохраняет долговечность конструкции. На него отлично можно разместить любую рекламную информацию – логотип, объемные буквы, фотоизображение. Торговая стойка с отделкой полистиролом очень презентабельно выглядит! Смотрите фото ниже.

Процесс изготовления таких стоек имеет два этапа

- разработка дизайна торговой стойки (разработка эскизного дизайн проекта)

- производственный процесс (изготовление торговой стойки под ключ, по утвержденному дизайн проекту).

Если заказ размещен на изготовление с тиражом в несколько штук, то выполняется пилотный (опытный) вариант, после утверждения первого образца учитывая все недостатки, выполняется вся остальная серия заказа.

Необходимо отметить – единичные, по количеству изделия получаются значительно дороже, чем в тиражном изготовлении.

И самое главное – красивое и качественное за день не изготавливается!

Разработка дизайна и последующее изготовление торговых тумб и стоек, выставочных тумб требует достаточное количество времени для качественного выполнения заказа. Осуществляем изготовление торгового оборудования на заказ.

Все ваши вопросы отправляйте на нашу почту info@creativepark.ru

Звоните нам в офис на указанный номер 8 499 394 06 35.

Торговая стойка под оборудование, в виде прямоугольных тумб нашего производства, показаны на фото ниже.

Всегда рады быть полезны для Вашего бизнеса!

Примеры наших выполненных работ: