Торговые стойки

*Торговые стойки

Презентуем наши услуги - разработка дизайна торговых стоек, изготовление торговых стоек. Выставочные тумбы с подсветкой - дизайн и изготовление. Заказать не стандартное торговое оборудование в Москве.

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On-line заказ

Торговые стойки с подсветкой
Торговые стойки с подсветкой
Выставочная тумба с покрытием из полистирола на заказ
Выставочная тумба на заказ
Презентация товара на стойке
Презентация товара на стойке
Заказать изготовление тумбы
Заказать изготовление тумбы
Стойка ресепшен изготовление
Стойка ресепшен изготовление
Стойка ресепшн для выставки
Стойка ресепшн для выставки
Сборная разборная конструкция с сумкой
Сборная разборная конструкция
Мобильный стенд с телевизором
Мобильный стенд с телевизором
Тумба подиум с подсветкой
Тумба подиум с подсветкой
Изделия из ЛДСП
Изделия из ЛДСП
Изделие для выставки
Изделие для выставки

Торговые стойки и оборудование | выставочные тумбы на заказ

 Торговые стойки можно смело определять, как эксклюзивное торговое оборудование. Основную функцию они выполняют для максимального привлечения внимания покупателя торгового пространства или демонстрационной площадки.

 Красивые эксклюзивные стойки торговые, подиумы для товара, тумбы под оборудование являются и элементами внутреннего интерьера любой торговой точки, создавая основу фирменного стиля. Оригинальные технические решения, применяемые при  изготовлении такого оборудования, усиливает зрительное внимание посетителя на демонстрируемую продукцию. Торговые стойки с подсветкой светодиодными лентами или светильниками, значительно ярче и результативнее презентуют любой товар.

 Используя современные материалы для отделки внешних лицевых сторон торгового оборудования, дает возможность создавать свой оригинальный вид, получать без шовные глянцевые поверхности, разрабатывать оборудование в своем фирменном стиле и образе.

 Наша компания демонстрирует свои возможности разработать дизайн торговой стойки, демонстрационного подиума, выставочной тумбы.

 При необходимости у нас можно оперативно заказать выставочное оборудование.

 Наше производство поможет изготовить торговые стойки на заказ из ДСП с облицовкой полистиролом или композитного материала. Полистирол – пластик, имеет большую палитру цветовых оттенков, придает отличный, презентабельный вид, сохраняет долговечность конструкции. На него отлично можно разместить любую рекламную информацию – логотип, объемные буквы, фотоизображение. Торговая стойка с отделкой полистиролом очень презентабельно выглядит! Смотрите фото ниже.

Процесс изготовления таких стоек имеет два этапа

- разработка дизайна торговой стойки (разработка эскизного дизайн проекта)

- производственный процесс (изготовление торговой стойки под ключ, по утвержденному дизайн проекту).

 Если заказ размещен на изготовление с тиражом в несколько штук, то выполняется пилотный (опытный) вариант, после утверждения первого образца учитывая все недостатки, выполняется вся остальная серия заказа. 

 Необходимо отметить – единичные, по количеству изделия получаются значительно дороже, чем в тиражном изготовлении. 

 И самое главное – красивое и качественное за день не изготавливается!

 Разработка дизайна и последующее изготовление торговых тумб и стоек, выставочных тумб требует достаточное количество времени для качественного выполнения заказа. Осуществляем изготовление торгового оборудования на заказ.

 Все ваши вопросы отправляйте на нашу почту info@creativepark.ru

 Звоните нам в офис на указанный номер 8 499 394 06 35.

 Торговая стойка под оборудование, в виде прямоугольных тумб нашего производства, показаны на фото ниже. 

 Всегда рады быть полезны для Вашего бизнеса!

 

 Примеры наших выполненных работ:

 

Заказать дизайн стойки
Заказать дизайн стойки
Торговая стойка визуализация 3D
Торговая стойка
Оригинальный стелаж
Оригинальный стелаж
Эксклюзивная стойка
Эксклюзивная стойка
Тумба-ресепшен
Тумба-ресепшен
Тумбы для выставки
Тумбы для выставки
Презентационная тумба
Презентационная тумба
Изготовление тумб
Изготовление тумб
Кассовая тумба
Кассовая тумба
Торговое оборудование
Торговое оборудование
Тумба торговая
Тумба торговая
Торговые стойки на заказ
Торговые стойки на заказ
Тумба выставочная
Тумба выставочная
Тумба подиум глянцевая
Тумба подиум глянцевая
Тумба стойка изготовление
Тумба стойка изготовление
Торговая стойка глянцевая
Торговая стойка глянцевая
Бокс трибуна и стенд up
Бокс трибуна и стенд up
Ресепшн витрина на заказ
Ресепшн витрина на заказ
Производство тумб
Производство тумб
Промо стойка рекламная
Промо стойка рекламная
Образец покраски
Образец покраски
Тумба под оборудование
Тумба под оборудование
Фото пример тумбы
Фото пример тумбы
Торговая стойка - покраска
Торговая стойка - покраска
Ресепшн изготовление
Ресепшн изготовление
Производство стоек
Производство стоек
Ресепшн стойка
Ресепшн стойка
Информационная стойка
Информационная стойка
Подставка из ЛДСП
Подставка из ЛДСП
Подиум из ЛДСП
Подиум из ЛДСП
Ножки для подиума
Ножки для подиума
Изготовление мебели
Изготовление мебели
Изготовление тумб
Изготовление тумб
Подиум выставочный
Подиум выставочный
Подиум тумба
Подиум тумба
Изделия из ЛДСП на заказ
Изделия из ЛДСП на заказ
Выставочный подиум
Выставочный подиум
Изготовление подиумов
Изготовление подиумов
Мы делаем подиумы
Мы делаем подиумы
Упаковка изделия
Упаковка изделия
Подсветка стойки
Подсветка стойки
Проектирование стоек
Проектирование стоек
Мы делаем подиумы!
Мы делаем подиумы!
Логотип на тумбу
Логотип на тумбу
Тумба Амплитек
Тумба Амплитек
Тумба с дверцей+замок
Тумба с дверцей+замок
Чертеж-проект тумбы
Чертеж-проект тумбы
Тумба из ЛДСП с лого
Тумба из ЛДСП с лого