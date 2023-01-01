Наши преимущества

*Наши преимущества

Концепция компании "Креатив Парк" — команда сплоченных профессионалов, оперативность, качество, креативность, учет и продвижение индивидуальных особенностей, приоритеты пожеланий и интересов клиентов, обоснованность предлагаемых решений, предоставление широкого спектра услуг с дальнейшим сопровождением, ответственность на всех этапах.

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Фрезерный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ

 

 

Оборудование для тиснения и нанесения логотипов
Оборудование для тиснения

 

 

Цех сборки металлоконструкций
Цех сборки металлоконструкций

Преимущества компании "Creative Park"

Преимущества компании Creative Park заключается в комплексном обслуживании своих клиентов.

Первым пунктом работ идет разработка дизайна графических рекламных изображений, проектирование выставочных стендов, торговых точек и павильонов, торговых стоек и нестандартного оборудования, рекламной продукции.

Вторым пунктом работ – производственные процессы, позволяющие оперативно выполнять поступающие заказы, под четким контролем и в одном месте.

Подробно укажем их:

  • огромный багаж опыта, работаем с 2007 года
  • команда сплоченных профессионалов
  • оперативность, качество, креативность
  • учет и продвижение индивидуальных особенностей, приоритеты пожеланий и интересов клиентов
  • полный цикл работ: от креативных идей, до эффективного результата
  • обоснованность предлагаемых решений
  • предоставление широкого спектра услуг с дальнейшим сопровождением
  • ответственность на всех этапах
  • производственная база.

Высокая ответственность и профессионализм главные инструменты в нашей работе!

Линейка отрезная
Линейка отрезная
Принтер фото печати
Принтер фото печати
Плоттер резки Oracal
Плоттер резки Oracal
Ламинатор
Ламинатор
Сборочный цех
Сборочный цех
Ламинатор формат А3
Ламинатор формат А3
Цифровая печать А3
Цифровая печать А3
Оборудование печати
Оборудование печати
Распилочный станок
Распилочный станок
Интерьерная печать
Интерьерная печать
Широкоформатка 3,5 м
Широкоформатка 3,5 м
Станок Anapurna M2050I
Станок Anapurna M2050I