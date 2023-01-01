Слоган компании "Creative Park"

Мы создаем красивое законченное решение начиная от области дизайна, до воплощения, создания объекта практически для любой из сторон нашей повседневной жизни.

Слоган нашей компании — "Стиль. Бизнес. Дизайн."

Три слова, которые в целом определяют направления нашей работы.

Слоган - это концентрированное выражение идеологии и направленности компании, составляющий элемент фирменного стиля компании. Кстати, одна из форм нашей деятельности - это разработка фирменного стиля.