Рекламные баннеры и плакаты создание изготовление

Компания "Креатив Парк" ориентирована на производство изделий наружной рекламы и выставочных мобильных стендов. В комплекс наших услуг входит установка рекламных вывесок и монтаж выставочных стендов. Мы так же изготавливаем плакаты и баннеры на собственном оборудовании в городе Москва. Виниловое полотно это не только носитель информации наружной рекламы, но и отличный экономичный строительный материал с рекламным изображением для строительства выставочного стенда. Баннеры применяют для обтяжки стен выставочных экспозиций, что значительно сокращает время на общий монтаж и снижает затраты застройки стенда для выставки.

Еще одно не заменимое назначение баннера, это главный рекламный носитель, комплектующее изделие в современные мобильные стенды. Наша компания активно продвигает современную линейку мобильных баннерных стендов Pop up и Roll up. Такие стенды комплектуются баннером из винила или бумажным фотополотном с двух сторонней ламинацией. У нас можно заказать фотополотно для Roll up стенда в срочном изготовлении!

Купить плакат или панели для стенда Поп ап, заказать баннер для мобильного стенда Ролл ап, напечатать фотополотно для рекламного стенда Press wall можно в нашей компании, позвонив по указанным телефонам или сделать заявку на сайте. Баннеры используются и в выставочном оборудовании. Напечатаем баннер для выставки в срочном порядке! Мы сможем изготовить рекламную панель для мобильной стойки ресепшн, выполнить печать плаката сборноразборного стола “Каунтер” из линейки мобильных конструкций up.

Почему выгодно работать с нами:

- Команда опытных специалистов;

- Собственный производственный цех;

- Умеренная цена на рекламный плакат за отличное качество;

- Используем современные технологии и оборудование;

- Применяем качественные материалы от европейских производителей;

- Комплексный подход и многоуровневый контроль на всех этапах работы.

Наш парк оборудования широкоформатной печати имеет возможность нанести на баннеры изображения различными способами. Используя в работе качественные материалы (виниловый баннер и сетку, бэклит, холст) плакаты с рекламой будут выполнять свою функцию длительное время, с максимальной эффективностью. Заказать плакаты от производителя в Москве!