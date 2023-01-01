Рекламные баннеры и плакаты создание изготовление

Предлагаем создание плакатов и изготовление баннеров для наружной рекламы различных форматов!

Опытный дизайнер маркетолог подготовит креативный дизайн макет плаката или баннера нужного размера с эффективно действующим контентом!

Наше отлаженное производство рекламы позволяет быстро напечатать баннер для билборда, изготовить плакаты в большом количестве, за минимальное время.

Вероятно, вам будет выгодно разработать дизайн баннера наружной рекламы и напечатать плакаты, сделать все это комплексно в нашей компании.

Телефон 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

Рекламно-производственная компания "Creative Park" г. Москва выполняет качественно и в минимальные сроки разработку дизайна макетов баннеров с рекламой для выставки, изготовление плакатов для билбордов, широкоформатную печать баннеров на виниле, постпечатную обработку, установку люверсов, проклейку подворотов, технологических карманов, швов.

Разработать дизайн макет баннера и изготовить баннер (напечатать плакат) в одном месте - это всегда выгодно и удобно!...

Заказать рекламный баннер 3х6 в Москве под ключ

Производственная компания ''Креатив Парк'' представляет рекламный набор услуг, где Вы можете заказать:

- графический дизайн плакатов для билбордов 3х6, рекламных щитов,

- разработку графических макетов баннеров для мобильных стендов,

- креативный выставочный дизайн баннерного оформления стендов,

- широкоформатную печать на виниловом баннере с разрешением 360 -720 dpi,

- печать плакатов большого формата на бумаге “Блюбек”,

- качественную фото печать 1440 dpi панелей для напольных баннерных систем Up.

Печать изображений на баннерную ткань из винила, производство плакатов размером 3х6 и более активно используется в индустрии современной наружной рекламы.

Уличный билборд, большого формата бигборд – это основа уличной рекламы большого города и центральных магистралей. Плакаты с изображением Вашей рекламы, на таких носителях, быстро разнесут информацию по городу о предстоящем событии или акции, новом товаре.

Современный билборд 3х6 – эффективный рекламный носитель большого размера. Местом расположения его является чаще всего обочина дороги или большой автомобильной магистрали, улицы городов. Хочется отметить, такие рекламные конструкции с плакатом 3х6 метров очень эффективны в своем назначении, имеют большую популярность у маркетологов малого и среднего бизнеса. Все кто увидел такой рекламный носитель, водитель автомобиля, пассажир автобуса, спешащие по улицам города пешеходы ознакомятся и запомнят рекламную информацию. А это означает, что скоро у Вас появятся новые клиенты. Можете в этом даже не сомневаться, уличные плакаты эффективно работают на Вас!

Ваше рекламное полотно на бигборде - работает только на Вас!

Изготовить баннер на выставку, печать плакатов на стенд

Красивый плакат на стену выставочного стенда с рекламой убедительно подчеркивает статус вашей компании! Но не только реклама печатается на таких изделиях. Полотно с привлекательным пейзажем отлично сможет вписаться в интерьер любого офисного помещения, рабочего кабинета, в холле гостиницы, салона красоты, любой торговой точки и даже на окнах вашего офиса. Наш производственный цех поможет вам выбрать тип печати, плотность материала для изготовления, как правильно закрепить полотно, и каким способом.

У нас вы также можете заказать баннер из винила, печать плакатов для выставки, корпоративного мероприятия, конференции. Очень часто применяется декорирование стен стандартной застройки на выставках. Безликие перегородки выставочного стенда отлично оформляются плакатами с нужной информацией, баннером с логотипом и изображением с цветовыми гаммами фирменного стиля.

Стоимость изготовления баннеров и плакатов состоит из нескольких частей – первая часть дизайн, вторая часть изготовление, третья монтаж если необходимо. Просчет индивидуальный, зависит от сложности, материала и времени на все процессы.

Купить баннер рекламный в нашей компании очень просто - мы работаем для Вас!

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Примеры работ показаны ниже.