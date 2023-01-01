Рекламные баннеры и плакаты создание изготовление

Рекламные плакаты на уличные билборды. Рекламные баннеры под ключ – графический креативный дизайн, печать плакатов большого формата для наружной рекламы. Изготовление баннеров из винила и фотобумаги для выставки.
Предлагаем создание плакатов и изготовление баннеров для наружной рекламы различных форматов!
Опытный дизайнер маркетолог подготовит креативный дизайн макет плаката или баннера нужного размера с эффективно действующим контентом!
Наше отлаженное производство рекламы позволяет быстро напечатать баннер для билборда, изготовить плакаты в большом количестве, за минимальное время.
Вероятно, вам будет выгодно разработать дизайн баннера наружной рекламы и напечатать плакаты, сделать все это комплексно в нашей компании.
Телефон 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru
Рекламно-производственная компания "Creative Park" г. Москва выполняет качественно и в минимальные сроки разработку дизайна макетов баннеров с рекламой для выставки, изготовление плакатов для билбордов, широкоформатную печать баннеров на виниле, постпечатную обработку, установку люверсов, проклейку подворотов, технологических карманов, швов.
Разработать дизайн макет баннера и изготовить баннер (напечатать плакат) в одном месте - это всегда выгодно и удобно!...
Заказать рекламный баннер 3х6 в Москве под ключ
Производственная компания ''Креатив Парк'' представляет рекламный набор услуг, где Вы можете заказать:
- графический дизайн плакатов для билбордов 3х6, рекламных щитов,
- разработку графических макетов баннеров для мобильных стендов,
- креативный выставочный дизайн баннерного оформления стендов,
- широкоформатную печать на виниловом баннере с разрешением 360 -720 dpi,
- печать плакатов большого формата на бумаге “Блюбек”,
- качественную фото печать 1440 dpi панелей для напольных баннерных систем Up.
Печать изображений на баннерную ткань из винила, производство плакатов размером 3х6 и более активно используется в индустрии современной наружной рекламы.
Уличный билборд, большого формата бигборд – это основа уличной рекламы большого города и центральных магистралей. Плакаты с изображением Вашей рекламы, на таких носителях, быстро разнесут информацию по городу о предстоящем событии или акции, новом товаре.
Современный билборд 3х6 – эффективный рекламный носитель большого размера. Местом расположения его является чаще всего обочина дороги или большой автомобильной магистрали, улицы городов. Хочется отметить, такие рекламные конструкции с плакатом 3х6 метров очень эффективны в своем назначении, имеют большую популярность у маркетологов малого и среднего бизнеса. Все кто увидел такой рекламный носитель, водитель автомобиля, пассажир автобуса, спешащие по улицам города пешеходы ознакомятся и запомнят рекламную информацию. А это означает, что скоро у Вас появятся новые клиенты. Можете в этом даже не сомневаться, уличные плакаты эффективно работают на Вас!
Ваше рекламное полотно на бигборде - работает только на Вас!
Изготовить баннер на выставку, печать плакатов на стенд
Красивый плакат на стену выставочного стенда с рекламой убедительно подчеркивает статус вашей компании! Но не только реклама печатается на таких изделиях. Полотно с привлекательным пейзажем отлично сможет вписаться в интерьер любого офисного помещения, рабочего кабинета, в холле гостиницы, салона красоты, любой торговой точки и даже на окнах вашего офиса. Наш производственный цех поможет вам выбрать тип печати, плотность материала для изготовления, как правильно закрепить полотно, и каким способом.
У нас вы также можете заказать баннер из винила, печать плакатов для выставки, корпоративного мероприятия, конференции. Очень часто применяется декорирование стен стандартной застройки на выставках. Безликие перегородки выставочного стенда отлично оформляются плакатами с нужной информацией, баннером с логотипом и изображением с цветовыми гаммами фирменного стиля.
Стоимость изготовления баннеров и плакатов состоит из нескольких частей – первая часть дизайн, вторая часть изготовление, третья монтаж если необходимо. Просчет индивидуальный, зависит от сложности, материала и времени на все процессы.
Купить баннер рекламный в нашей компании очень просто - мы работаем для Вас!
Примеры работ показаны ниже.
Компания "Креатив Парк" ориентирована на производство изделий наружной рекламы и выставочных мобильных стендов. В комплекс наших услуг входит установка рекламных вывесок и монтаж выставочных стендов. Мы так же изготавливаем плакаты и баннеры на собственном оборудовании в городе Москва. Виниловое полотно это не только носитель информации наружной рекламы, но и отличный экономичный строительный материал с рекламным изображением для строительства выставочного стенда. Баннеры применяют для обтяжки стен выставочных экспозиций, что значительно сокращает время на общий монтаж и снижает затраты застройки стенда для выставки.
Еще одно не заменимое назначение баннера, это главный рекламный носитель, комплектующее изделие в современные мобильные стенды. Наша компания активно продвигает современную линейку мобильных баннерных стендов Pop up и Roll up. Такие стенды комплектуются баннером из винила или бумажным фотополотном с двух сторонней ламинацией. У нас можно заказать фотополотно для Roll up стенда в срочном изготовлении!
Купить плакат или панели для стенда Поп ап, заказать баннер для мобильного стенда Ролл ап, напечатать фотополотно для рекламного стенда Press wall можно в нашей компании, позвонив по указанным телефонам или сделать заявку на сайте. Баннеры используются и в выставочном оборудовании. Напечатаем баннер для выставки в срочном порядке! Мы сможем изготовить рекламную панель для мобильной стойки ресепшн, выполнить печать плаката сборноразборного стола “Каунтер” из линейки мобильных конструкций up.
Почему выгодно работать с нами:
- Команда опытных специалистов;
- Собственный производственный цех;
- Умеренная цена на рекламный плакат за отличное качество;
- Используем современные технологии и оборудование;
- Применяем качественные материалы от европейских производителей;
- Комплексный подход и многоуровневый контроль на всех этапах работы.
Наш парк оборудования широкоформатной печати имеет возможность нанести на баннеры изображения различными способами. Используя в работе качественные материалы (виниловый баннер и сетку, бэклит, холст) плакаты с рекламой будут выполнять свою функцию длительное время, с максимальной эффективностью. Заказать плакаты от производителя в Москве!