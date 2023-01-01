Эскизный проект - презентация | проектирование и дизайн

Выполним 3D проектирование, разработаем эскизный проект торговых павильонов и офисов продаж. Дизайн проект – презентация идеи точки продаж для получения разрешения на проведение строительных работ в ТЦ, цена, сроки.
Рентабельность и хорошие продажи торгового павильона или магазина напрямую зависят от внешнего оформления и торгового стиля.
Специалисты “Креатив Парк” смогут разработать дизайн проект офиса продаж или павильона в обозначенные сроки. При проектировании торговых помещений требуется выполнить установленные технические условия и нормативы. Правильно установить рекламную вывеску на фасаде, выдержать утвержденные размеры и стиль. Для согласования наружной рекламы достаточно разработать эскизный дизайн проект, выполнить 3D проектирование фасада магазина.
Очень часто заказчики запрашивают спроектировать в кротчайшие сроки эскизный дизайн проект торгового салона или бутика. Наша креативная студия сможет оперативно разработать дизайн проект с индивидуальным оформлением и интерьером!
Наши преимущества:
- креативные специалисты с многолетним опытом работы;
- наличие производства и современного оборудования;
- применение современных материалов и технологий;
- индивидуальное комплексное решение поставленных задач.
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Основной перечень проводимых мероприятий проектирования и аналитических работ входящих в эскизный дизайн проект:
- формируется общая стилистика и концепция дизайна проектируемого объекта;
- выполняется разработка и выбор основных технических решений;
- определяются главные конструктивные элементы;
- прорабатываются структурные планы и функциональные схемы;
- проводится технико-экономическое обоснование;
- делается компьютерное 3D моделирование и визуализация.
Основные проектные документы входящие в дизайн проект показаны и перечислены, которые могут быть разработаны в рамках эскизного проекта:
Предлагаем вам, ознакомится c основными проектными документами, которые могут быть разработаны в рамках эскизного дизайн проекта.
На данной странице нашего сайта в виде примера представлен дизайн проект Торгового павильона и наглядные примеры проектной документации.
Список документации эскизного проекта – описание.
1. Титульный лист
Проектная документация - эскизный дизайн проект павильона, проект презентация магазина или торговой точки начинается с титульного, заглавного листа. Титульный лист имеет общее название документа, содержит информацию о заказчике и исполнителе. Дополнительно на главной странице размещается логотип заказчика, указывается адрес и место проведения запланированных работ.
2. Фото фиксация + трехмерная модель объекта в проекции
Важным разделом дизайн проекта является фотомонтаж места, где будет застраиваться, устанавливаться планируемый объект. На полученную фотографию размещаем разработанную и утвержденную 3D модель павильона в нужной проекции и ракурсе. По полученному общему изображению можно увидеть и оценить, как будет смотреться павильон, в окружающем его пространстве. Моделирование объекта проводится, согласно утвержденных размеров в масштабе 1:1 и фото монтаж является основной визуальной составляющей проектной работы. Изображений с фото монтажом может быть несколько, чтоб показать объект с разных сторон для получения полного понимания и оценки проектирования.
3. 3D модель павильона – виды с разных сторон
3D проектирование - современный инструмент архитектора, позволяющий визуализировать все разработки в трехмерном виде. В этом разделе документации показываются изображения (итоговые 3D модели) проектируемых объектов, в конкретном случаи павильона, продающий межкомнатные двери. Проектируя запланированную точку продаж, учитываются все материалы и текстуры, их типы и цветовые гаммы, оборудование и интерьер, освещение рабочего пространства, рекламные вывески. По окончании 3D проектирования, полученные необходимые виды объекта, вносят в этот раздел документации.
4. План возводимых перегородок
Следующий раздел документации содержит в себе обмерочный план и план возводимых перегородок и стен. Технические условия дизайн проекта обязывают указать точные габаритные размеры площадки застройки, расстояние между стенами и перегородками. На разрезах и разворотах показываются все необходимые высоты стен, витражей, декоративного фриза, запланированных элементов декора.
5. План расстановки торгового оборудования
В состав дизайн проекта входит план расстановки необходимого рабочего оборудования – торговые тубы, витрины, стеллажи и торговые стойки, офисная мебель. Все перечисленные элементы оборудования побираются с определенными габаритными размерами или разрабатываются индивидуально под каждый проект. В этом плане указываются все необходимые размеры оборудования и размеры проходов. По необходимости делается спецификация по наименованию и кратким описанием технических характеристик.
6. План потолка - потолочные перекрытия
Еще один план необходимо разработать и показать в дизайн проекте – план потолка. Современный торговый салон или офис продаж оснащен световыми приборами, вентиляцией, кондиционированием, системой пожаротушения и оповещения. Все это оборудование размещается в потолочной зоне. Соответственно это надо все разместить и не забыть про общий внешний вид, дизайн потолка планируемого объекта, как будет оформлен, какие материалы применяются. Вся эта информацию указывается в этом плане.
7. План покрытия пола
В дизайн проекте показывается, как будет укладываться напольное покрытие, из какого материала - мрамор, камень, керамическая плитка, ламинат, паркет, виниловое напольное покрытие. В кратком описании указывается тип и цвет покрытия пола, производитель, габаритные размеры материала. При использовании подиумов их также отражаются в плане пола с указанием размеров и типа покрытия.
8. Электрооборудование и схемы
Требуется показать где, какое, на каком расстоянии размещается необходимое электрооборудования. Самый главный показатель - мощность электрического оборудования. Все проведенные расчеты, расположение элементов электросети проектируемого объекта указывается в электрических схемах и планах.
Дополнительно указываются слаботочные сети.
9. План распределения линий нагрузки - ШРН
Общей точкой подключения всех электрических цепей разрабатываемого объекта является щит распределения нагрузки, коротко ШРН. На схеме ШРН показано, как организовано распределение по группам линии нагрузок, какого наминала и марки, установлены автоматы включения выключения.
Немного информации о стоимости работ по проектированию.
Стоимость проектных работ будет составлять из расчета указанных сумм:
- 16 500 руб. до 8 м2 "Мини"
- 20-50 000 руб. от 8 м2 - 40 м2 "Стандарт"
- от 50 000 руб. от 45 м2 и более "Макси"
- эксклюзивное проектирование торговых и не жилых коммерческих помещений просчитывается индивидуально.
Дополнительная информация - дизайн проект цена: стоимость проектных работ зависит от их сложности и необходимого объема разработок. Средний расчет стоимости 500 - 900 рублей, за метр квадратный.
Выполняем эскизное проектирование рекламных конструкций*:
· Разработка рекламной стелы с креплением к железобетонной основе;
· Проектные разработки рекламных крышных установок с подсветкой;
· Проектные разработки больших фасадных вывесок.
Данные виды работ просчитываются индивидуально*.
У нас можно заказать широкоформатную печать проектной документации.
Оперативно распечатать проект презентацию и собрать в виде альбома формата А3 или А4 с креплением на пружине.
На странице сайта показаны примеры презентации и дизайн проектов. Рекомендуем подробно ознакомиться с ними.
Конкретно на этом примере, мы постарались продемонстрировать Вам необходимый набор документов в проект для ТВК “Экспострой” город Москва. Количество видов визуализации, планов и схем зависит от конкретного технического задания. Выполняем презентационный набор документов для отдела аренды Торговых Центров – варианты минимальный или подробный. Все это конечно влияет на сроки и стоимость конкретного заказа.
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