Эскизный проект - презентация | проектирование и дизайн

Рентабельность и хорошие продажи торгового павильона или магазина напрямую зависят от внешнего оформления и торгового стиля.

Специалисты “Креатив Парк” смогут разработать дизайн проект офиса продаж или павильона в обозначенные сроки. При проектировании торговых помещений требуется выполнить установленные технические условия и нормативы. Правильно установить рекламную вывеску на фасаде, выдержать утвержденные размеры и стиль. Для согласования наружной рекламы достаточно разработать эскизный дизайн проект, выполнить 3D проектирование фасада магазина.

Очень часто заказчики запрашивают спроектировать в кротчайшие сроки эскизный дизайн проект торгового салона или бутика. Наша креативная студия сможет оперативно разработать дизайн проект с индивидуальным оформлением и интерьером!

Наши преимущества:

- креативные специалисты с многолетним опытом работы;

- наличие производства и современного оборудования;

- применение современных материалов и технологий;

- индивидуальное комплексное решение поставленных задач.

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Основной перечень проводимых мероприятий проектирования и аналитических работ входящих в эскизный дизайн проект:

- формируется общая стилистика и концепция дизайна проектируемого объекта;

- выполняется разработка и выбор основных технических решений;

- определяются главные конструктивные элементы;

- прорабатываются структурные планы и функциональные схемы;

- проводится технико-экономическое обоснование;

- делается компьютерное 3D моделирование и визуализация.

Основные проектные документы входящие в дизайн проект показаны и перечислены, которые могут быть разработаны в рамках эскизного проекта:

Предлагаем вам, ознакомится c основными проектными документами, которые могут быть разработаны в рамках эскизного дизайн проекта.

На данной странице нашего сайта в виде примера представлен дизайн проект Торгового павильона и наглядные примеры проектной документации.

Список документации эскизного проекта – описание.

1. Титульный лист

Проектная документация - эскизный дизайн проект павильона, проект презентация магазина или торговой точки начинается с титульного, заглавного листа. Титульный лист имеет общее название документа, содержит информацию о заказчике и исполнителе. Дополнительно на главной странице размещается логотип заказчика, указывается адрес и место проведения запланированных работ.

2. Фото фиксация + трехмерная модель объекта в проекции

Важным разделом дизайн проекта является фотомонтаж места, где будет застраиваться, устанавливаться планируемый объект. На полученную фотографию размещаем разработанную и утвержденную 3D модель павильона в нужной проекции и ракурсе. По полученному общему изображению можно увидеть и оценить, как будет смотреться павильон, в окружающем его пространстве. Моделирование объекта проводится, согласно утвержденных размеров в масштабе 1:1 и фото монтаж является основной визуальной составляющей проектной работы. Изображений с фото монтажом может быть несколько, чтоб показать объект с разных сторон для получения полного понимания и оценки проектирования.

3. 3D модель павильона – виды с разных сторон

3D проектирование - современный инструмент архитектора, позволяющий визуализировать все разработки в трехмерном виде. В этом разделе документации показываются изображения (итоговые 3D модели) проектируемых объектов, в конкретном случаи павильона, продающий межкомнатные двери. Проектируя запланированную точку продаж, учитываются все материалы и текстуры, их типы и цветовые гаммы, оборудование и интерьер, освещение рабочего пространства, рекламные вывески. По окончании 3D проектирования, полученные необходимые виды объекта, вносят в этот раздел документации.

4. План возводимых перегородок

Следующий раздел документации содержит в себе обмерочный план и план возводимых перегородок и стен. Технические условия дизайн проекта обязывают указать точные габаритные размеры площадки застройки, расстояние между стенами и перегородками. На разрезах и разворотах показываются все необходимые высоты стен, витражей, декоративного фриза, запланированных элементов декора.

5. План расстановки торгового оборудования

В состав дизайн проекта входит план расстановки необходимого рабочего оборудования – торговые тубы, витрины, стеллажи и торговые стойки, офисная мебель. Все перечисленные элементы оборудования побираются с определенными габаритными размерами или разрабатываются индивидуально под каждый проект. В этом плане указываются все необходимые размеры оборудования и размеры проходов. По необходимости делается спецификация по наименованию и кратким описанием технических характеристик.

6. План потолка - потолочные перекрытия

Еще один план необходимо разработать и показать в дизайн проекте – план потолка. Современный торговый салон или офис продаж оснащен световыми приборами, вентиляцией, кондиционированием, системой пожаротушения и оповещения. Все это оборудование размещается в потолочной зоне. Соответственно это надо все разместить и не забыть про общий внешний вид, дизайн потолка планируемого объекта, как будет оформлен, какие материалы применяются. Вся эта информацию указывается в этом плане.

7. План покрытия пола

В дизайн проекте показывается, как будет укладываться напольное покрытие, из какого материала - мрамор, камень, керамическая плитка, ламинат, паркет, виниловое напольное покрытие. В кратком описании указывается тип и цвет покрытия пола, производитель, габаритные размеры материала. При использовании подиумов их также отражаются в плане пола с указанием размеров и типа покрытия.

8. Электрооборудование и схемы

Требуется показать где, какое, на каком расстоянии размещается необходимое электрооборудования. Самый главный показатель - мощность электрического оборудования. Все проведенные расчеты, расположение элементов электросети проектируемого объекта указывается в электрических схемах и планах.

Дополнительно указываются слаботочные сети.

9. План распределения линий нагрузки - ШРН

Общей точкой подключения всех электрических цепей разрабатываемого объекта является щит распределения нагрузки, коротко ШРН. На схеме ШРН показано, как организовано распределение по группам линии нагрузок, какого наминала и марки, установлены автоматы включения выключения.