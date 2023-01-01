Дизайн проект

*Дизайн проект

Выполним 3D проектирование, разработаем эскизный проект торговых павильонов и офисов продаж. Дизайн проект – презентация идеи точки продаж для получения разрешения на проведение строительных работ в ТЦ, цена, сроки.

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Фотопривязка трехмерной модели - эскизный проект
Эскизный проект - "Как будет"
Разработка 3D модели стенда, виды
Разработка 3D модели
Проектные чертежи - план стен
Проектные чертежи - план стен
План разверток - рабочие чертежи
Чертежи - план разверток
План расстановки мебели
План расстановки мебели
План фриза - вид сверху
План фриза - вид сверху
Электрическая схема
Электрическая схема
Электрическая схема - ШРН
Электрическая схема - ШРН
Эскизное проектирование 3D
Эскизное проектирование 3D
Эскиз визуализация места продаж
Эскиз визуализация места продаж
План оборудования офиса
План оборудования офиса
Офис продаж - эскиз визуализация
Офис продаж - эскиз визуализация
Пилон эскизный проект
Пилон эскизный проект
Разработка эскизного проекта - фото и визуализация
Разработать эскизный проект
Дизайн проект - визуализация
Дизайн проект - визуализация
Компьютерное проектирование
Компьютерное проектирование
Визуализация для проекта
Визуализация для проекта

Эскизный проект - презентация | проектирование и дизайн

 Рентабельность и хорошие продажи торгового павильона или магазина напрямую зависят от внешнего оформления и торгового стиля.

 Специалисты “Креатив Парк” смогут разработать дизайн проект офиса продаж или павильона в обозначенные сроки. При проектировании торговых помещений требуется выполнить установленные технические условия и нормативы. Правильно установить рекламную вывеску на фасаде, выдержать утвержденные размеры и стиль. Для согласования наружной рекламы достаточно разработать эскизный дизайн проект, выполнить 3D проектирование фасада магазина.

 Очень часто заказчики запрашивают спроектировать в кротчайшие сроки эскизный дизайн проект торгового салона или бутика. Наша креативная студия сможет оперативно разработать дизайн проект с индивидуальным оформлением и интерьером!

 Наши преимущества:

- креативные специалисты с многолетним опытом работы;

- наличие производства и современного оборудования;

- применение современных материалов и технологий;

- индивидуальное комплексное решение поставленных задач.

 Для получения интересующей Вас информации рекомендуется звонить на указанные телефоны.

 

 Основной перечень проводимых мероприятий проектирования и аналитических работ входящих в эскизный дизайн проект:

- формируется общая стилистика и концепция дизайна проектируемого объекта;

- выполняется разработка и выбор основных технических решений;

- определяются главные конструктивные элементы;

- прорабатываются структурные планы и функциональные схемы;

- проводится технико-экономическое обоснование;

- делается компьютерное 3D моделирование и визуализация.

 

 Основные проектные документы входящие в дизайн проект показаны и перечислены, которые могут быть разработаны в рамках эскизного проекта:

 Предлагаем вам, ознакомится c основными проектными документами, которые могут быть разработаны в рамках эскизного дизайн проекта.

 На данной странице нашего сайта в виде примера представлен дизайн проект Торгового павильона и наглядные примеры проектной документации.

 Список документации эскизного проекта – описание.

 1. Титульный лист

Проектная документация - эскизный дизайн проект павильона, проект презентация магазина или торговой точки начинается с титульного, заглавного листа. Титульный лист имеет общее название документа, содержит информацию о заказчике и исполнителе. Дополнительно на главной странице размещается логотип заказчика, указывается адрес и место проведения запланированных работ.

 2. Фото фиксация + трехмерная модель объекта в проекции

 Важным разделом дизайн проекта является фотомонтаж места, где будет застраиваться, устанавливаться планируемый объект. На полученную фотографию размещаем разработанную и утвержденную 3D модель павильона в нужной проекции и ракурсе. По полученному общему изображению можно увидеть и оценить, как будет смотреться павильон, в окружающем его пространстве. Моделирование объекта проводится, согласно утвержденных размеров в масштабе 1:1 и фото монтаж является основной визуальной составляющей проектной работы. Изображений с фото монтажом может быть несколько, чтоб показать объект с разных сторон для получения полного понимания и оценки проектирования.

 3. 3D модель павильона – виды с разных сторон

 3D проектирование - современный инструмент архитектора, позволяющий визуализировать все разработки в трехмерном виде. В этом разделе документации показываются изображения (итоговые 3D модели) проектируемых объектов, в конкретном случаи павильона, продающий межкомнатные двери. Проектируя запланированную точку продаж, учитываются все материалы и текстуры, их типы и цветовые гаммы, оборудование и интерьер, освещение рабочего пространства, рекламные вывески. По окончании 3D проектирования, полученные необходимые виды объекта, вносят в этот раздел документации.

 4. План возводимых перегородок

 Следующий раздел документации содержит в себе обмерочный план и план возводимых перегородок и стен. Технические условия дизайн проекта обязывают указать точные габаритные размеры площадки застройки, расстояние между стенами и перегородками. На разрезах и разворотах показываются все необходимые высоты стен, витражей, декоративного фриза, запланированных элементов декора.

 5. План расстановки торгового оборудования

 В состав дизайн проекта входит план расстановки необходимого рабочего оборудования – торговые тубы, витрины, стеллажи и торговые стойки, офисная мебель. Все перечисленные элементы оборудования побираются с определенными габаритными размерами или разрабатываются индивидуально под каждый проект. В этом плане указываются все необходимые размеры оборудования и размеры проходов. По необходимости делается спецификация по наименованию и кратким описанием технических характеристик.

 6. План потолка - потолочные перекрытия

 Еще один план необходимо разработать и показать в дизайн проекте – план потолка. Современный торговый салон или офис продаж оснащен световыми приборами, вентиляцией, кондиционированием, системой пожаротушения и оповещения. Все это оборудование размещается в потолочной зоне. Соответственно это надо все разместить и не забыть про общий внешний вид, дизайн потолка планируемого объекта, как будет оформлен, какие материалы применяются. Вся эта информацию указывается в этом плане.

 7. План покрытия пола

 В дизайн проекте показывается, как будет укладываться напольное покрытие, из какого материала - мрамор, камень, керамическая плитка, ламинат, паркет, виниловое напольное покрытие. В кратком описании указывается тип и цвет покрытия пола, производитель, габаритные размеры материала. При использовании подиумов их также отражаются в плане пола с указанием размеров и типа покрытия.

 8. Электрооборудование и схемы

 Требуется показать где, какое, на каком расстоянии размещается необходимое электрооборудования. Самый главный показатель - мощность электрического  оборудования. Все проведенные расчеты, расположение элементов электросети проектируемого объекта указывается в электрических схемах и планах.

 Дополнительно указываются слаботочные сети.

 9. План распределения линий нагрузки - ШРН

 Общей точкой подключения всех электрических цепей разрабатываемого объекта является щит распределения нагрузки, коротко ШРН. На схеме ШРН показано, как организовано распределение по группам линии нагрузок, какого наминала и марки, установлены автоматы включения выключения.

 

Эскизный проект Quantum
Эскизный проект Quantum
Входная группа 3D модель
Входная группа 3D модель
Фото и модель проекта
Фото и модель проекта
Визуализация павильона
Визуализация павильона

Цена за эскизный проект

 Немного информации о стоимости работ по проектированию.

Стоимость проектных работ будет составлять из расчета указанных сумм: 

- 16 500 руб.         до    8 м2                 "Мини"

- 20-50 000 руб.    от    8 м2 - 40 м2     "Стандарт"

-  от 50 000 руб.    от  45 м2 и более    "Макси"

-  эксклюзивное проектирование торговых и не жилых коммерческих помещений просчитывается индивидуально.

Дополнительная информация - дизайн проект цена: стоимость проектных работ зависит от их сложности и необходимого объема разработок. Средний расчет стоимости 500 - 900 рублей, за метр квадратный.

 

Выполняем эскизное проектирование рекламных конструкций*:

· Разработка рекламной стелы с креплением к железобетонной основе;

· Проектные разработки рекламных крышных установок с подсветкой;

· Проектные разработки больших фасадных вывесок.

  Данные виды работ просчитываются индивидуально*.

 

 У нас можно заказать широкоформатную печать проектной документации.

 Оперативно распечатать проект презентацию и собрать в виде альбома формата А3 или А4 с креплением на пружине.

 На странице сайта показаны примеры презентации и дизайн проектов. Рекомендуем подробно ознакомиться с ними.

Минимальный набор документов для проекта

 Конкретно на этом примере, мы постарались продемонстрировать Вам необходимый набор документов в проект для ТВК “Экспострой” город Москва. Количество видов визуализации, планов и схем зависит от конкретного технического задания. Выполняем презентационный набор документов для отдела аренды Торговых Центров – варианты минимальный или подробный. Все это конечно влияет на сроки и стоимость конкретного заказа. 

Получить ответы на интересующие Вас вопросы обращайтесь в офис компании.

Дизайн проект стенда
Дизайн проект стенда
Визуализация стенда
Визуализация стенда
План стен и перегородок
План стен и перегородок
Разрезы и развертки
Разрезы и развертки
Размещение оборудования
Размещение оборудования
Титульник электросхемы
Титульник электросхемы
Ведомость чертежей
Ведомость чертежей
Общие данные (начало)
Общие данные (начало)
Общие данные (окончание)
Общие данные (окончание)
Схема однолинейная
Схема однолинейная
План электрооборудования
План электрооборудования
Условные обозначения
Условные обозначения

Примеры из портфолио

Креативные идеи реализованные в действующий бизнес!

Креативные формы
Креативные формы
Деловой стиль магазина
Деловой стиль магазина
Экспавильон Станция
Экспавильон Станция
Дизайн проект фасада
Дизайн проект фасада
Магазин Игрушки проект
Магазин Игрушки проект
Проектирование магазина
Проектирование магазина
Проект торговой точки
Проект торговой точки
Разрабатываем проекты
Разрабатываем проекты
Ресепшен - Двери Sofia
Ресепшен - Двери Sofia
Интерьер магазина
Интерьер магазина
Дизайн проект офиса
Дизайн проект офиса
Проект рекламной вывески
Проект рекламной вывески
Проекты офисов продаж
Проекты офисов продаж
Интерьер офиса продаж
Интерьер офиса продаж
Фирмстиль в интерьере
Фирмстиль в интерьере
Вывеска ночной вид
Вывеска ночной вид