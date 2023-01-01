Проект торговой точки с 3D моделью от Creative Park

Заказать дизайн проект торговой точки в компании Creative Park для получения разрешения на строительство в Торговых Центрах. Монтаж и оформление торговых точек конструкциями наружной рекламы.
Разработать дизайн торговых точек, выполнить оформление проект торговой точки (проект презентация) для дальнейшей застройки в любом Торговом Центре города Москва.
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Для подписания договора на аренду торговой площади, практически в любом торговом центре города Москва, понадобиться предоставить проект вашей предполагаемой торговой точки – проект презентация.
Как и из каких разделов состоит проект, мы показали на странице нашего сайта дизайн проект.
Расскажем Вам, какие задачи придется решить в данной работе:
– выполнить техусловия Торгового Центра (необходимо получить технические условия от арендодателя)
- утвердить площадь торговой точки и допустимые габариты (производим замеры площадки и фотографируем ее)
- разработать концепцию и зонирование, согласно фирменного стиля вашего бренда или компании.
- определить или разработать торговое оборудование (производим подбор оборудования, мебели и осуществляем расстановку)
- разрабатываем дизайн фасада торговой точки и ее входной группы с элементами наружной рекламы.
- все эти процессы отражаем на чертежах, проставляя необходимые размеры.
- выполняем подбор материалов на пол, стены и тд.
- распределяем элементы дополнительного освещения.
- уточняем все нюансы, производим необходимые правки
- при необходимости делаем фото привязку к месту застройки или монтажа торговой точки
- разрабатываем электрическую схему, согласно выделенной на вашу торговую точку электрической мощности (выбираем места установки светильников, тип светильников, розеток и тд.)
- и оформляем проект презентацию в электронном виде и под распечатку на бумаге в нужном формате.
Некоторые примеры наших работ...