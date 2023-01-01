Представляем вашему вниманию напольные покрытия для вашей застройки или ремонта. Вы можете не только ознакомиться с цветовой гаммой материалов, его размерами, а также купить или заказать нужный для вас материал для пола.
Разрабатывая дизайн проект помещения нам приходится решать такой вопрос – какой будет пол и какое применить напольное покрытие?
Напольные покрытия для различных помещений применяются разные.
Необходимо точно знать:
Мы представляем вашему вниманию современные напольные покрытия 21 века. Для реализации Ваших идей наши дизайнеры разработают визуализацию интерьера помещения, отразят это все в дизайн проекте, порекомендуют нужный тип современного покрытия для пола.
Для застройки выставочных стендов самым экономичным решением, с различными цветовыми оттенками подходит – ковролин.
В жилых интерьерах применяются – ламинат, паркетная доска, пробковое покрытие.
Оформление современных торговых точек, магазинов и торговых помещений используется разнообразная напольная плитка.
Универсальным, современным материалом для пола и создания новых, стильных интерьеров рекомендуем рассматривать виниловое напольное покрытие.