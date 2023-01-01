Напольные покрытия

*Напольные покрытия

Представляем вашему вниманию напольные покрытия для вашей застройки или ремонта. Вы можете не только ознакомиться с цветовой гаммой материалов, его размерами, а также купить или заказать нужный для вас материал для пола.

 » Дизайн проект » Напольные покрытия

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Ковролин
Ковролин
Плитка ПВХ
Плитка ПВХ
Напольная плитка
Напольная плитка
Пробка, ламинат, паркет
Пробка, ламинат, паркет

Напольные покрытия для вашей застройки или ремонта

Разрабатывая дизайн проект помещения нам приходится решать такой вопрос – какой будет пол и какое применить напольное покрытие?

Напольные покрытия для различных помещений применяются разные.

Необходимо точно знать:

  • целевое назначение планируемого помещения
  • какие нагрузки будет испытывать поверхность пола
  • общее сочетание напольного покрытия по стилистике помещения
  • устойчивость к воздействию влаги, солнца, изменению  температуры воздуха
  • форма и размер
  • стоимость или порядок цен
  • Условия сборки или монтажа.

Мы представляем вашему вниманию современные напольные покрытия 21 века. Для реализации Ваших идей наши дизайнеры разработают визуализацию интерьера помещения, отразят это все в дизайн проекте, порекомендуют нужный тип современного покрытия для пола.

 Для застройки выставочных стендов самым экономичным решением, с различными цветовыми оттенками подходит – ковролин.

В жилых интерьерах применяютсяламинат, паркетная доска, пробковое покрытие.

Оформление современных торговых точек, магазинов и торговых помещений используется разнообразная напольная плитка.

Универсальным, современным материалом для пола и создания новых, стильных интерьеров рекомендуем рассматривать виниловое напольное покрытие

 