Современное напольное виниловое покрытие - LG Hausys DECOTILE

Предлагаем выбрать, заказать и купить плитку ПВХ LG Hausys DECOTILE (страна производитель Корея)

Виниловые покрытия объединили лучшие качества таких напольных покрытий, как ламинат и линолеум. По своим качествам виниловое покрытие находится где-то между ними, это сравнительно новый, проверенный на практике материал для напольных покрытий, он появился в 80-х годах и сразу стал популярным. Плитка из ПВХ, или иначе виниловая плитка весьма практична — она износостойкая, влагостойкая, её можно мыть, она весьма прочная. Самое интересное, что можно подобрать себе плитку с любым декором, цветом и фактурой. Современные архитекторы активно включают в список материалов, разрабатывая дизайн проект различных интерьеров.

Напольное виниловое покрытие может легко имитировать разные природные покрытия — гранитный или мраморный пол, пол из дерева.

Виниловая дизайн плитка - плитка ПВХ как правило, состоит из четырех слоев. Первые два слоя придают плитке прочность, вес и эластичность. После этого идет декоративный слой, его наносят фотопечатью, подвергают термообработке. Последним идет защитное покрытие, оно имеет толщину 0.5 мм, что обеспечивает высокий класс износостойкости. Благодаря особенностям такой конструкции напольной плитки ПВХ, достигается устойчивость к истиранию, загрязнениям, обладает влагостойкостью, имеет большой срок службы - долговечность.

Виниловое покрытие для пола, монтаж и укладка

По способу крепления всю виниловую плитку можно разделить на две большие группы. Способ крепления плитки ПВХ в первой группе — это приклеивание к основанию. Существует самоклеящаяся виниловая плитка, а так же плитка ПВХ, на основание которой надо нанести клей.

«Плавающие» виниловые покрытия укладываются на основание без крепления к нему. Это может быть свободно лежащая плитка ПВХ. Вы можете просто положить на любое ровное основание плитки ПВХ, и пол — готов. Виниловые плитки с клеевым краем достаточно положить на пол, за тем прижать края с клеевым слоем. Виниловые покрытия, где плитки снабжены своего рода замками, требуют уже внимательности, а также определенных навыком при укладке, но все равно эта процедура достаточно проста.

LG Hausys floors - марка DECOTILE

* DTS 3 мм (Т) X 450 мм X 450 мм (слой износа 0,5 мм)

* DTL 3 мм (Т) X 450 мм х 450 мм (слой износа 0,3 мм)

Плитка ПВХ тип винила - Мрамор

Цена 1500 рублей за м2 - уточнять у наших менеджеров..