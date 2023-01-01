Входные группы - дизайн и проектирование на заказ

Разработка презентации с элиментами компьютерной 3D визуализации для получения согласований или разрешения на застройку планируемых объектов общественного пользования.

Архитектурное 3D моделирование, подготовка презентации в виде альбома формата А4 или А3, разработка презентаций в powerpoint.

Разработка эскизного дизайн-проекта торгового центра, согласно разработанного ранее фирменного стиля - общая концепция фасадов, проектирование входной группы, планирование парковочных мест и прилегающей территории. Действующий объект в городе Москва.