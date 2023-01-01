Входные группы - дизайн и проектирование на заказ

В этом разделе сайта показаны работы - разработка входной группы, дизайн фасада магазина, ресторана, кафе, здания, салона.
Разработка презентации с элиментами компьютерной 3D визуализации для получения согласований или разрешения на застройку планируемых объектов общественного пользования.
Архитектурное 3D моделирование, подготовка презентации в виде альбома формата А4 или А3, разработка презентаций в powerpoint.
Разработка эскизного дизайн-проекта торгового центра, согласно разработанного ранее фирменного стиля - общая концепция фасадов, проектирование входной группы, планирование парковочных мест и прилегающей территории. Действующий объект в городе Москва.
Ресторан быстрого питания, комплексный дизайн проект - разработка фирменного стиля, дизайн фасада, входной группы, интерьера. Разработка презентации на основе выполненного дизайн проекта в графическом виде - альбом формата А3. Разработка презентации в powerpoint - в электронном виде. Действующий проект в городе Москва (западный административный округ).
Входная группа магазина Меховые шедевры г. Москва. Разработан дизайн проект мехового магазина - интерьер магазина, фасад. На данном изображении утвержденный вариант модели торговой зоны.
Входная группа и витрина - дизайн магазина "Италика". Разработано несколько вариантов решений, 3d визуализация, фотопривязка.
Принятый вариант.
Дизайн входной группы магазина "Старый Свет" город Москва. Разработка дизайна рекламных конструкций, изготовление и монтаж рекламных носителей на фасад магазина.
Дизайн фасада здания и выполнена 3d визуализация.
На картинке показан старый фасад здания и новый.