Дизайн входной группы

*Дизайн входной группы

В этом разделе сайта показаны работы - разработка входной группы, дизайн фасада магазина, ресторана, кафе, здания, салона.

 » Дизайн проект » Дизайн входной группы

On-line заказ

Входные группы - дизайн и проектирование на заказ

Разработка презентации с элиментами компьютерной 3D визуализации для получения согласований или разрешения на застройку планируемых объектов общественного пользования.

Архитектурное 3D моделирование, подготовка презентации в виде альбома формата А4 или А3, разработка презентаций в powerpoint.

Разработка эскизного дизайн-проекта торгового центра, согласно разработанного ранее фирменного стиля - общая концепция фасадов, проектирование входной группы, планирование парковочных мест и прилегающей территории. Действующий объект в городе Москва.

 

Входная группа магазина
Входная группа магазина
Дизайн торгового центра
Дизайн торгового центра
Разработка 3D презентации
Разработка 3D презентации
Проект торгового ряда
Проект торгового ряда

Разработка фасада и входной группы ресторана быстрого питания

Ресторан быстрого питания - разработка фирменного стиля, проектирование
Ресторан быстрого питания

Ресторан быстрого питания, комплексный дизайн проект - разработка фирменного стиля, дизайн фасада, входной группы, интерьера. Разработка презентации на основе выполненного дизайн проекта в графическом виде - альбом формата А3. Разработка презентации в powerpoint - в электронном виде. Действующий проект в городе Москва (западный административный округ).

 

  

Дизайн входной группы мехового салона

Входная группа магазина

Входная группа магазина Меховые шедевры г. Москва. Разработан дизайн проект мехового магазина - интерьер магазина, фасад. На данном изображении утвержденный вариант модели торговой зоны. 

 

 

 

 

Магазин "Италика", Москва, Ленинский проспект

Входная группа и витрина - дизайн магазина "Италика". Разработано несколько вариантов решений, 3d визуализация, фотопривязка.

Принятый вариант.

Дизайн входной группы - ресторан "Яръ", Москва

Дизайн проект входной группы ресторана "Яр" г. Москва.

 

Фасад магазина "Старый свет"

Дизайн входной группы
Дизайн входной группы

Дизайн входной группы магазина "Старый Свет" город Москва. Разработка дизайна рекламных конструкций, изготовление и монтаж рекламных носителей на фасад магазина.

Дизайн фасада - бар "Денис Симачев"

Дизайн фасада здания и выполнена 3d визуализация.

На картинке показан старый фасад здания и новый.