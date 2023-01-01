3д моделирование | Компьютерное 3d моделирование.

Креативная студия рекламно-производственной компании "Creative Park" предлагает современные услуги – виртуальное моделирование, компьютерная визуализация, рендеринг по умеренным ценам, в короткие сроки и наилучшего качества.

- Создание 3d модели по фотографии, компьютерное моделирование.

- Виртуальное моделирование детали или агрегата по чертежам.

- Создание демонстрационных видео презентаций с 3d моделями.

- Архитектурное моделирование

- Разработка 3D модели для каталога, сайта, презентации

- Моделирование объекта для 3д печати (прототипирование).

Если вы посетили страницы нашего сайта раздела визуализации и объемного моделирования, надеемся на то, что вас заинтересовали наши услуги или результаты выполненных работ.

Разместить заказ или задать вопросы можно позвонив нам по телефону +7 499 394 06 35 или письменно, воспользовавшись обратной связью.

Опытные специалисты нашей компании, владеющие современными программами и технологиями компьютерного моделирования, качественно и в установленные сроки, выполнят все необходимые работы вашего заказа – 3d моделирование объекта. В итоге вы получаете качественные изображения, необходимого вида, ракурса и формата. Смоделированные фотоизображения используются для технических согласований дизайн проектов, для получения разрешения или необходимых документов на аренду помещения, застройку определенного объекта, например - выставочный стенд, различных по тематике презентаций, рекламных мероприятий и акций, формирование вашего портфолио или каталога продукции на сайте, рекламно-раздаточного полиграфического материала (буклеты, брошюры, лефлеты, разнообразные каталоги, журналы), в проектировании архитектурных объектов и дизайне сложных конструкций наружной рекламы.

Потребность современной технологии компьютерного дизайна, необходимость моделирования и визуализации стремительно повышают свои позиции на рынке услуг. Полезность услуги говорит сама за себя. Абсолютно точно, реалистично демонстрирует, понятно показывает в трехмерной системе координат, с различных сторон в объеме, с существующем или создаваемом окружении, и в разнообразной среде объекты, это факт. Список полезности компьютерного моделинга на этом не заканчивается. Быстро можно изменить форму и размеры модели, проводить подборку цвета, точнее сказать вносить различные дополнения и правки. Рейтинг значений необходимости компьютерного моделирования и визуализации уверенно показывают о росте потребности данной технологии и услуги.

Преимущества виртуального моделирования - эффектно демонстрировать с фото качеством, показывать со всех имеющихся сторон, c различной высоты и расстояния, в реально заданном объеме, с различным окружением и в разнообразной среде. При разработке и проектировании не существующего объекта, опытный дизайнер –“моделлер” сможет воссоздать, получить изображение - трехмерную модель, по чертежам и эскизам, например (летающую лабораторию, межпланетный космический аппарат, современные автомобильные развязки и мосты, эксклюзивные выставочные стенды, конструкции наружной рекламы и так далее)… Благодаря моделингу, наш творческий потенциал не ограничен, создавая новый проект, получив возможность абсолютно точно утвердить нужный, верный вариант.

Широкое применение трехмерного моделлинга находит в рекламной индустрии. Большие, крышные, рекламные конструкции, световые вывески, ночной вид фасада любого ресторана, магазина в разработке таких проектов всегда имеются вопросы для обсуждения. Полезность данной технологии на лицо! Показ модели заказчику, какой вид имеет будущая рекламная конструкция, на том месте, где произойдет монтаж, точно отражает реальность. Активное использование ресурса моделирования находит в различных направлениях науки, а так же современных промышленных сферах. Прогрессивные компьютерные технологии позволяют спроецировать модель движение самолета по определенной траектории, наглядно показать в разрезе работу двигателя автомобиля, проектируемую застройку коттеджного поселка, общей вид создаваемой яхты и так далее.

Объемный моделлинг – современный вид услуги позволяющий увидеть то, чего еще нет или не возможно зафиксировать (сделать фотографию) фотоаппаратом. Примером является создания фото изображения движения струи пузырьков в воде. Очень трудно сделать обычную фотографию такого действия. Воспользуемся технологиями компьютерного моделирования. Создаем модель движущихся пузырьков и воды из форсунки гидромассажной ванны... И смотрим, как у нас это получилось? 3D модели от дизайнеров ''Creative Park”. На странице сайта показаны одни из последних работ - это созданные модели гидромассажных ванн для каталога продукции компании "Акватика". Цена на данный вид работы складывается от объема работ, требований и сложности.

На базе нашей студии проводятся мастер классы компьютерного моделирования объектов. Желающие могут позвонить нам и записаться на участие в ближайших мастер классах.

Примеры работ ...