3D печать пластиком на принтере

Представляем технологию - объемная печать из пластика на современном 3D принтере, получение проектируемого изделия по разработанным чертежам | 8 499 394 06 35 | info@creativepark.

Полный комплекс услуг от 3D моделирования, до получения реалистичного объекта в определенном масштабе с применением 3д принтера в городе Москва.

Разработав объемную 3D модель в электронном виде теперь можно быстро получить в реальном виде с помощью 3д печати пластиком. Главные отличительные особенности данной технологии оперативность, высокая точность и небольшая стоимость на получение опытного образца.

Печать пластиком на принтере уже находит уверенное применение в разных отраслях таких как:

- медицина и научная деятельность

- автомобилестроение и производство летательных аппаратов

- архитектура и строительство зданий

- дизайн, 3D моделирование и 3D визуализация

- серийное производство

- 3d печать пробной - промо модели для выставки.

С помощью технологии 3Д печати можно провести моделирование деталей любой сложности (послойное выращивание из определенного пластика), используя электронные данные CAD программ.

Главное преимущество имеет данная технология, что она выполняется за небольшой промежуток времени, с минимальными приладками. Это позволяет сократить время разработчикам в проектировании задуманных изделий.

Всё очень просто! Начертил на компьютере – распечатал на 3D принтере!

Преимущества 3D печати:

Уменьшение сроков разработки изделия

Небольшие затраты на изготовление опытного образца

Повышение конкурентоспособности производственных процессов

Реальное снижение себестоимости изделия

Уменьшение сроков изготовления готового изделия

Интеграция компьютерных технологий и обработки данных

Широкое использование технологии 3D прототипирования используют в современной медицине. Моделируя изделия частей тела человека, получая в наглядном виде, полученной путем послойного отливания пластиковой фигуры нужных размеров и форм, появилась возможность эффективного обучения персонала при подготовке к сложнейшим операциям.

Конструкторские разработки автомобилей и летательных аппаратов, так же нашли применение технологий 3d моделирования и печати. Выращиваем из пластика нужную деталь двигателя или какого то агрегата – смотрим, проводим исследования, анализируем составляющие, делаем правки или изменения в чертежах.

Возможность изготовить опытную модель самолета или автомобиля в уменьшенном виде, позволяет оценить форму, провести различные исследования, даже испытать в аэродинамической трубе. Себестоимость такой 3D модели значительно отличаются от дорогих опытных образцов.

В серийном производстве 3D принтеры можно использовать для изготовления штампов, пресс форм и форм для отливки серийных изделий.

Архитектурный и строительный бизнес может с большой уверенностью применять технологию выращивания моделей из пластика PLA, ABS по разработанным чертежам. Построить макет будущего здания в небольшой срок и с высокой точностью макетирования позволяет грамотно презентовать объект застройки заказчику, оценить все достоинства или выявить существующие недостатки данного проекта.

На изображении выше показан принтер Replicator 2, позволяющий послойно создавать модель в размерах 280 х 155 х 155 мм. Расходный материал - проволока из пластика в виде намотки на катушку диаметром 1,75 мм.

Для получения модели необходим файл в трехмерном измерении, созданный в любой программе 3д моделирования.

Наши преимущества.

Вы можете всегда заказать у нас услугу 3D моделирования и получить готовую распечатанную модель в одном месте. Это вам позволит уменьшить временные и финансовые затраты. Команда специалистов работающая на результат, динамично развивающееся производственная база.

Комплексные услуги - приоритет нашей работы!