Мастер класс для дизайнера

Основы дизайна полиграфической продукции, 3D визуализация объектов для полиграфии, выездные мастер-классы, Вебинары (онлайн-семинары), профессиональная «реабилитация». Мастер класс для дизайнера. Что такое мастер класс объяснять в наше время не нужно. Разбираться в тонкостях рекламы и дизайна стало модно среди населения. Люди оперируют словечками: 3D визуализация, pdf файл, дизайн-макет, требования к файлу… Бесчисленные курсы работают в режиме конвейера: выдавая «специалистов» как горячие пирожки. Смысл организации мастер классов в том, чтобы люди в профессии почувствовали себя раскованно, легко и свободно. И тогда, за достаточно короткий период времени, практические занятия в нашей компании профессионально «реабилитируют» Вас, как высокооплачиваемого профессионала своего дела.

«Если у вас в детские годы не было машины с педалями, а ты вырос и купил себе Maybach, то все равно у вас в детские годы машины с педалями не было!» О чем это мы?

Шлифуйте полученные знания здесь и сейчас, не откладывайте на «потом». Наш девиз: «Мы умеем то, чему хотят научиться многие!» Если мы будем работать над собой, повышать багаж знаний и опыта, и передавать свои навыки и умение, то у нас появятся единомышленники. Ничего не делать скучно. Мы многое умеем и готовы поделиться своими знаниями.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ пригашаем: СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ, ВЫПУСКНИКОВ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ И ФРИЛАНСЕРОВ. Оригинальная, не имеющая аналога методика обучения, устранит разрыв между теоретическими знаниями и навыками реальной визуализацией.

Взаимоотношения и контакт с профессиональной средой, понимание и самореализация - вот что вам надо! Без набора определенных навыков правильно применить полученные знания в области дизайна просто невозможно. Как будет презентована ваша работа, таков будет и ваш успех. Если Вы часто задавались подобными вопросами:

- Какой угол наклона "камеры" по отношению к карте наиболее оптимален?

- Как отрендерить и получить качественное изображение? – Какие настройки оптимальны и в каком случае, на пример,

для 3D Studio Max, и т.д…. обращайтесь, постараемся развеять ваши сомнения и профессионально скорректировать уже имеющиеся знания.

Готовы сотрудничать СО СПЕЦИАЛИСТАМИ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ, ДИЗАЙН-СТУДИЙ, ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. Примите участие в работе мастер классов, чтобы восполнить дефицит знаний и умений, который осознали, став профессионалом.

Мастер классы проводят: специалисты – имеющие опыт в данной области работ, активно выполняя каждодневную и разноплановую работу в среде дизайна или 3D моделирования.