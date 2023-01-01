О компании Creative Park

"Креатив Парк"– это рекламно-производственная компания полного цикла, современный сервис проектных и дизайнерских услуг, отлаженная производственная база способная изготовить современную интерьерную и наружную рекламу, рекламные конструкции, выполнить строительство торгово-выставочных стендов и торговых точек, изготовить рекламные мобильные стенды и рекламную продукцию!

Вас заинтересовали наши представленные услуги на сайте «Creative Park»? Тогда мы немного расскажем о них, а это означает рассказать о нашей работе, о нас.

Прием заказов и организация всех процессов по выполнению осуществляют опытный коллектив менеджеров. Они ответят на все Ваши вопросы, подскажут, какое выбрать верное направление общих действий, для получения наилучшего результата. Определенный менеджер будет курировать Ваш заказ от начала, до окончания выполнения всех работ.

Всю творческую часть работы выполняют дизайнеры-архитекторы. На их плечи возложены задачи, разработать дизайн макет любой сложности и направленности, выполнить проектирование, дизайн проект, с применением трехмерной визуализации. Разработав креативную идею, переходим к ее воплощению – производству. Производственный цех – это опытные умелые руки монтажником, современное оборудование и специалисты, работающие на нем. Оформление торгового места или магазина, выставочное оборудование продажа и изготовление, строительство торговых выставочных стендов, производство наружной рекламы и монтаж – это наша каждодневная работа.

Выполняем весь перечень указанных услуг с 2007 года, накапливая опыт, изучая и применяя новые современные технологии, материалы. Вам интересно для кого мы работаем? Ответ простой – любому участнику большого или малого бизнеса будут интересны наши услуги. Наша работа заключается, не только в оформлении торгово-выставочного пространства, изготовлении разнообразной рекламы, но и в успешном продвижении Вашей компании, собирая внимание потенциальных клиентов.

Часть наших выполненных работ, можно посмотреть на страницах сайта в разделе портфолио.

Если вы уже на нашем сайте, это значит, Вас интересует то, чем мы занимаемся, производим и предлагаем. Ценность нашей команды – это творчество, полученные знания, наработанный опыт, ежедневно их активно применяем, работая для Вас.

Перед Вами поставлена задача, открыть новую торговую точку, разработать интерьер, подобрать торговое оборудование и правильно его расставить, изготовить наружную рекламу и выполнить общий монтаж? Мы готовы предложить наши услуги – разработать дизайн-проект магазина, выполнить строительство выставочного стенда, выполнить ремонт или застройку магазина.

Нас можно назвать еще и “креативными волшебниками”, потому что мы еще умеем делать красивые, надежные конструкции рекламы!

Для любого участника выставки, потребуется изготовить мобильные стенды Pop up (Поп ап), выполнить печать панелей и установить на стенды Roll up (Рол ап). Для торгового бизнеса активно требуются рекламные промо стойки, напольный баннер. Обратите Ваше внимание – “Креатив Парк” выполняет изготовление напольных баннеров и промо стоек. Выбирайте из стандартного каталога подходящий для вас мобильный стенд или стойку. Не нашли? Всегда найдется решения практически для любой поставленной задачи. Мы подберем и предложим, сделаем необходимую для Вас рекламную мобильную конструкцию. В нашей работе, не существует слово НЕТ!

Мы можем сделать многое, исходя из имеющихся ресурсов нашего производства и вашего желания. Главное получить от заказчика, понятное для нас, подробное техническое задание, желательно в электронном виде, на нашу почту - info@creativepark.ru.

Производственный цех оснащен станками широкоформатной печати, что позволяет нам производить печать баннеров с разрешением до 1440 dpi. Имеется фрезерный станок с программным управлением – способ качественно изготовить объемные буквы из акрила, композита, ПВХ, металла. В парке оборудования используется ламинатор – получение защитного покрытия рекламных панелей. Для изготовления рекламной продукции имеется оборудование цифровой печати формата А3. Естественно, это не весь перечень технического оснащения производственной базы.

Лучшее знакомство с нами – выполнить Ваш заказ!

Комплексное обслуживание клиента – это наше преимущество!