Создать фирменный стиль | креативные услуги на заказ

Наши креативные дизайнеры выполняют графические работы и способны разработать фирменный стиль для Вашей компании. При необходимости изготовим рекламную продукцию, рекламные стенды и конструкции.

Основой и началом любого нового дела – рождения какой то бизнес деятельности новой компании, является фирменный стиль. Логотип или название компании, любой торговой точки стало просто необходимостью, по этому требуется разработка фирменного стиля.

И мы готовы Вам помочь создать фирменный стиль.

Основные составляющие корпоративного стиля

- Главный элемент - логотип,

- Презентационная визитка,

- Персональная визитка с личными контактами,

- Бланк, для деловой переписки,

- Конверты, с фирменной символикой,

- Элементы наружной рекламы (фасадные вывески, таблички),

- Корпоративная одежда сотрудников,

- Концепция рекламной полиграфической продукции,

- Необходимые элементы сувенирной продукции с логотипом.

Сроки и стоимость выполнения работ зависят от количества разрабатываемых составляющих “фирстиля”. Список позиций для разработки указывается в техническом задании. На основании списка выполняемых работ составляется смета и определяется общая стоимость заказа и его сроки выполнения. Мы работаем с разными бюджетами, подходим гибко с формированием цен. От сложности графических работ, более глубокой детализации маркетинговых исследований цена на создание фирменного стиля меняется в сторону увеличения.

Рекомендуем связаться с нашими специалистами "Creative Park" и обсудить все интересующие вопросы по телефону 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru.

Купить фирменный стиль - базовые позиции цен:

- “Класс Эконом” - логотип и визитка - от 15 000 руб.,

- “Класс Стандарт” – логотип + визитка, бланк + конверт для деловой переписки, фасадная вывеска (наружная реклама) – от 35 000 руб.,

- “Класс Премиум” - логотип + визитка, бланк + конверт для деловой переписки, фасадная вывеска (элементы наружной рекламы), корпоративные сувениры и письменные принадлежности, фирменная одежда, реклама на автомобиле – от 85 000 руб.

Создание фирменного стиля современной компании – процесс не простой, кропотливый. Для выполнения поставленной задачи необходим индивидуальный подход. Необходимо провести сбор необходимой информации, выполнить мониторинг и сравнение с компаниями конкурентами, получить соответствующие маркетинговые исследования. На основании полученной информации, формируем фундаментную основу будущего стиля. Разрабатываем эскизы и определяем нужные, наиболее верные концептуальные составляющие общего стиля. В зависимости от технического задания, придется разработать фирменный шрифт и его способы написания, возможные графические элементы, фигурка или персонаж, определенные цветовые оттенки или конкретный цвет по понтону.

Хочется сразу отметить, подобного рода работа имеет творческое начало. Придумать логотип стильный, неповторимый, чтоб увидеть и легко мог запомнить каждый, для этого придется потратить не мало сил. Сегодня очень много подобной информации, как логотипы и фирменный стиль находятся в активном применении, а значит нельзя допустить сходства и плагиата. Логотип фирмы, товарный знак сегодня проходят регистрацию и закрепляют за собой авторские права на использование. Креативные дизайнеры в своей работе всегда учитывают такие условия – общая гармоничная сочетаемость всех элементов, отсутствие похожести исключая плагиат, индивидуальность и способность удерживать внимание. При соблюдении перечисленных условий, можно рассчитывать на успешное выполнение поставленной задачи – разработать свой индивидуальный фирменный стиль.

Для больших организаций, Торговых центров, сетевых магазинов или клиник разрабатывается полный список составляющих “фирстиля”. Затраты на разработку полного пакета будут максимальные. Всегда и во всем мы находим компромиссы и поставленные задачи будут выполнены.

Очень часто приходится выполнять заказы на создание логотипа для не больших компаний, участников малого бизнеса. В данном случаи не требуется полный пакет разработок по стилю. Достаточно упрощенного варианта, малый пакет стиля – логотип, визитная карточка, бланк и при необходимости элемент наружной рекламы. Затраты и сроки разработки будут не большие. Цена и сроки определяются от количества, объема и сложности работ.

Для более полной и точной информации по ценам можно обратиться к нашим креативным специалистам.

В чем преимущество компании с фирменным стилем?

Краткий список достоинств:

- продвижение товара на современном рынке услуг с наименьшими затратами средств и времени;

- наибольшая отдача от проводимой рекламы с наименьшими затратами;

- способствует объединению духа всей команды в единое целое понимание;

- корпоративный стиль способен на протяжении длительного времени удерживать успешность компании без вложения дополнительных средств.



Подводим итог: заказать фирменный стиль, точнее сказать, такую работу надо доверить только креативным дизайнерам с большим опытом работы, с участием опытного маркетолога, понимающего все области Вашего бизнеса или будущего бренда.

Заказать дизайн фирменного стиля | info@creativepark.ru

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