Элементы фирменного стиля

*Элементы фирменного стиля

Вы можете заказать создание элементов фирменного стиля в студии дизайна Creative Park. Наши опытные специалисты найдут для вас самые интересные креативные решения. Элементы фирменного стиля на заказ.

 » Фирменный стиль » Элементы фирменного стиля

On-line заказ

  

Элементы фирменного стиля на заказ | креативные решения

Разработка фирменного стиля
Корпоративный стиль "Феникс"

Кадровое агентство ''Феникс''

Разработан фирменный стиль кадрового агентства ''Феникс''. Выполнена работа - разработка логотипа агентства, дизайн визитки, фирменного бланка, папки, корпоративного конверта, рекламного CD диска и обложки. 

Сеть быстрого питания "Пита"

Разработка фирменного стиля "Пита"
Сеть быстрого питания ''Пита''

Узнаваемость, создать акцент на свои услуги требуется яркий и легко запоминающейся фирменный стиль компании. Сеть быстрого питания делает заказ на создание основных элементов фирменного стиля. Результат творческих решений дизайнеров РПК ''Креатив Парк" в разработке корпоративного стиля показаны в этом разделе. Фирменный дизайн.

Страховой Торговый Центр в ТЦ "Москва"

Корпоративный стиль, дизайн логотипа, визитки, бланка, конверта
Дизайн логтипа, визитки, бланка

Разработан корпоративный стиль Страховой Торговой компании

ТЦ Москва - логотип, визитка, бланк, конверт.

Дом отдыха на Волге "Слободка Palace"

Логотип, фирменный стиль - дизайн
Дом отдыха "Слободка Palace"

Логотип "Бабочка" - "Cлободка Palace"- разработан ключевой элемент фирменного стиля. Фирменный дизайн.

Одинцовская мебельная фабрика "ОДЭКС"

Ребрендинг фирменного стиля, креативные разработки
Ребрендинг фирменного стиля

Новые дизайнерские, креативные решения по ребрендингу фирменного стиля мебельной компании ''Одэкс''.

Аптека "Планета Здоровья"

Стилистический набор - mini
Фирменный стиль Аптеки

Элементы фирменного стиля - аптеки "Планета Здоровья". Представлен разработанный нашей креативной группой, минимальный набор необходимых элементов фирменной стилистики - логотип, визитка, бланк, конверт.