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Кадровое агентство ''Феникс''
Разработан фирменный стиль кадрового агентства ''Феникс''. Выполнена работа - разработка логотипа агентства, дизайн визитки, фирменного бланка, папки, корпоративного конверта, рекламного CD диска и обложки.
Узнаваемость, создать акцент на свои услуги требуется яркий и легко запоминающейся фирменный стиль компании. Сеть быстрого питания делает заказ на создание основных элементов фирменного стиля. Результат творческих решений дизайнеров РПК ''Креатив Парк" в разработке корпоративного стиля показаны в этом разделе. Фирменный дизайн.
Разработан корпоративный стиль Страховой Торговой компании
ТЦ Москва - логотип, визитка, бланк, конверт.
Логотип "Бабочка" - "Cлободка Palace"- разработан ключевой элемент фирменного стиля. Фирменный дизайн.
Новые дизайнерские, креативные решения по ребрендингу фирменного стиля мебельной компании ''Одэкс''.