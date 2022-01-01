Изготовление рекламных конструкций | Производство вывесок

Производим конструкции и вывески с рекламой различной модификации – изготовление и монтаж, комплексное обслуживание от компании Креатив Парк. Оперативно выполняем изготовление рекламных конструкций. Производим буквы с подсветкой для оформления фасадов магазинов, кафе и ресторанов. Оперативно осуществляем доставку рекламных конструкций к месту установки и монтаж.

Преимуществом нашей работы является то, что мы сможем выполнить комплексно:

разработать дизайн-проект рекламного носителя, с учетом действующих нормативов и постановлений;

отлаженное производство рекламных конструкций на выгодных условиях, выполним доставку и монтаж за минимальные сроки;

на выгодных условиях, выполним доставку и монтаж за минимальные сроки; выполнить установку интерьерной рекламы – монтаж вывесок в любое время суток;

изготовить световую рекламу магазинов и салонов;

собрать световые короба по минимальной цене;

изготовить светящиеся вывески из пластика и композита, объемные световые буквы из металла;

крышные установки под ключ – изготовление объемных букв больших размеров на фасады зданий;

оформить входную группу – проектирование производство монтаж.

Преимущества рекламных конструкций с подсветкой



Они работают круглосуточно, сообщая о необходимой услуге или товаре. Светящаяся информация, хорошая читабельность, стильная наружная реклама – это тот главный инструмент, с помощью которого привлекает внимание клиента.

Создай свой рекламный инструмент, для привлечения новых клиентов с компанией «Креатив Парк»!

У нас можно заказать изготовление рекламных вывесок, изготовить эффективную наружную рекламу, в том числе и входную группу с подсветкой. Наше рекламное производство производит рекламные стелы, световые объемные буквы для фасадной рекламы на заказ различного вида, различные рекламные таблички и указатели.

Офис продаж по адресу: Москва Пестовский переулок д.16/2, метро Марксистская.

Наш телефон 8 499 394 06 35 | Почта info@creativepark.ru

Виды рекламных конструкций с подсветкой.

Лайтбокс – маркетинговая конструкция, обычный световой короб. Применяется как в горизонтальном исполнении, так и в вертикальном. Чаще всего имеется две информационные панели с рекламной информацией с внутренней подсветкой для лучшей читабельности или просмотра размещенной рекламы.

В последних нормативных документах о рекламе от 2015 года указано о максимальном ограничении использования световых коробов наружного применения на улицах Москвы. Доступны к применению объемные буквы с подсветкой, как основные конструкции наружной рекламы.

Объемная реклама в виде букв устанавливается на фасад здания, допускается установка на кровле зданий и сооружений, получив все необходимые согласования и разрешения. Рекламные крышные установки, логотипы с подсветкой больших размеров очень часто устанавливаются на верхней части торговых центров. Лайтбоксы чаще всего применяются, как интерьерная реклама внутри торговых центров, как основная реклама торговой точки. В московской области световой лайтбокс остается хитом продаж и изготовления. Наружная реклама, в виде лайтбокса, остается основной бюджетной рекламной конструкцией для оформления отдельно стоящего павильона, кафе, ресторана или магазина. Световое меню – это тоже лайтбокс. Уличные кафе быстрого питания часто применяют такие информационные конструкции для оформления своего фасада или витрины. Указатели с подсветкой или навигаторы – можно образно назвать «мини лайтбокс».

Пилон уличный – можно сказать большой лайтбокс, с металлической рамой внутри и внутренней подсветкой. Боковые ребра таких конструкций бывают различной формы – овальные, радиусные, прямоугольны. Материал для изготовления боковых сторон применяется чаще всего, алюминиевый сплав, с покрытием в различные цвета или наносится пленка оракал. Лицевые панели изготавливаются из прозрачного ударопрочного пластикового стекла с нанесением изображения на самоклеющейся пленке. Подсветку рекламной конструкции выполняем люминесцентными лампами или светодиодными технологиями.

Световые рекламные вывески интерьерные – разновидность внутренней рекламы, основной носитель названия или информации конкретного бренда, салона или магазина, в общей массе подобных, размещенных в Большом Торговом Центре. Интерьерная световая реклама четко показывает размещенный логотип или название, создавая конкретно тот фирменный стиль продаваемых товаров конкретного бренда. Сеть магазинов оформляется в едином стиле и главным навигатором является интерьерная световая вывеска.

Креатив Парк представляет производство наружной рекламы любой конфигурации и сложности!