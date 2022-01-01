Изготовление рекламных конструкций | Производство вывесок

Изготовление рекламных конструкций в Москве – монтаж и демонтаж, ремонт и обслуживание, проектирование. Производство вывесок на заказ различной модификации.
Производим конструкции и вывески с рекламой различной модификации – изготовление и монтаж, комплексное обслуживание от компании Креатив Парк. Оперативно выполняем изготовление рекламных конструкций. Производим буквы с подсветкой для оформления фасадов магазинов, кафе и ресторанов. Оперативно осуществляем доставку рекламных конструкций к месту установки и монтаж.
Преимуществом нашей работы является то, что мы сможем выполнить комплексно:
Преимущества рекламных конструкций с подсветкой
Они работают круглосуточно, сообщая о необходимой услуге или товаре. Светящаяся информация, хорошая читабельность, стильная наружная реклама – это тот главный инструмент, с помощью которого привлекает внимание клиента.
Создай свой рекламный инструмент, для привлечения новых клиентов с компанией «Креатив Парк»!
У нас можно заказать изготовление рекламных вывесок, изготовить эффективную наружную рекламу, в том числе и входную группу с подсветкой. Наше рекламное производство производит рекламные стелы, световые объемные буквы для фасадной рекламы на заказ различного вида, различные рекламные таблички и указатели.
Офис продаж по адресу: Москва Пестовский переулок д.16/2, метро Марксистская.
Наш телефон 8 499 394 06 35 | Почта info@creativepark.ru
Виды рекламных конструкций с подсветкой.
Лайтбокс – маркетинговая конструкция, обычный световой короб. Применяется как в горизонтальном исполнении, так и в вертикальном. Чаще всего имеется две информационные панели с рекламной информацией с внутренней подсветкой для лучшей читабельности или просмотра размещенной рекламы.
В последних нормативных документах о рекламе от 2015 года указано о максимальном ограничении использования световых коробов наружного применения на улицах Москвы. Доступны к применению объемные буквы с подсветкой, как основные конструкции наружной рекламы.
Объемная реклама в виде букв устанавливается на фасад здания, допускается установка на кровле зданий и сооружений, получив все необходимые согласования и разрешения. Рекламные крышные установки, логотипы с подсветкой больших размеров очень часто устанавливаются на верхней части торговых центров. Лайтбоксы чаще всего применяются, как интерьерная реклама внутри торговых центров, как основная реклама торговой точки. В московской области световой лайтбокс остается хитом продаж и изготовления. Наружная реклама, в виде лайтбокса, остается основной бюджетной рекламной конструкцией для оформления отдельно стоящего павильона, кафе, ресторана или магазина. Световое меню – это тоже лайтбокс. Уличные кафе быстрого питания часто применяют такие информационные конструкции для оформления своего фасада или витрины. Указатели с подсветкой или навигаторы – можно образно назвать «мини лайтбокс».
Пилон уличный – можно сказать большой лайтбокс, с металлической рамой внутри и внутренней подсветкой. Боковые ребра таких конструкций бывают различной формы – овальные, радиусные, прямоугольны. Материал для изготовления боковых сторон применяется чаще всего, алюминиевый сплав, с покрытием в различные цвета или наносится пленка оракал. Лицевые панели изготавливаются из прозрачного ударопрочного пластикового стекла с нанесением изображения на самоклеющейся пленке. Подсветку рекламной конструкции выполняем люминесцентными лампами или светодиодными технологиями.
Световые рекламные вывески интерьерные – разновидность внутренней рекламы, основной носитель названия или информации конкретного бренда, салона или магазина, в общей массе подобных, размещенных в Большом Торговом Центре. Интерьерная световая реклама четко показывает размещенный логотип или название, создавая конкретно тот фирменный стиль продаваемых товаров конкретного бренда. Сеть магазинов оформляется в едином стиле и главным навигатором является интерьерная световая вывеска.
Креатив Парк представляет производство наружной рекламы любой конфигурации и сложности!
Оказываем техническое обслуживание и техническое сопровождение рекламных конструкций с подсветкой или без подсветки в городе Москва и Московской области:
Для демонтажа или монтажа больших размеров элементов рекламных конструкций может потребоваться использование автокрана.
Подробная смета на ремонт рекламного изделия составляется после осмотра специалистов монтажной бригады проводившей технический осмотр.
Изготовление информационных конструкций различной конфигурации - дизайн и проектирование, отлаженное производство, установка.
Вы можете оперативно заказать у нас:
Изготовление конструкций со светодиодной подсветкой это наша повседневная работа.
Согласно новой разработанной и утвержденной программы по использованию Архитектурно-художественного оформления внешнего облика проспектов и улиц, магистралей и всех территорий города Москвы, вступившая в действие с начала 2015 года, все одноэтажные сооружения и многоэтажные строения, имеющие информационные конструкции (наружная реклама на фасадах зданий), подлежат замене, при ее не соответствии с установленными нормативами.
Москомархитектура провела большую работу и разработала план решений, как необходимо размещать информационные вывески нужного формата. Все проработанные и утвержденные Архитектурно-художественные предложения, в соответствии с нормативами и привязкой к местности (внешнего облика улиц, магистралей и территорий) можно ознакомиться на сайте Комитета по Архитектуре и Градостроительству города Москва, ссылка на сайт https://www.mos.ru/mka/.
Наша компания наработала опыт на производство конструкций с рекламой, с учетом новых требований. По этому, активно предлагаем обращаться по всем вопросам изготовления к нам, так как мы точно знаем, как должна быть сделана определенного типа световая информационная конструкция для Города Москвы и различных субъектов России. Вы можете у нас заказать информационную световую конструкцию, а мы для Вас правильно изготовим световую конструкцию-вывеску, выполним производство и монтаж любой сложности в нужном формате.
Чаще всего заказчики выбирают сотрудничество с производственными компаниями предоставляющие комплексные услуги. Просто выгоднее всего заказать рекламную конструкцию, являющейся главной наружной рекламой (входная группа, пилон, логотип с подсветкой) и рекламное оформление интерьера помещения комплексно!
Одновременно разработать проект, изготовить необходимую рекламную конструкцию, доставить и выполнить монтаж возможностями одной производственной компании.
Надо не забывать, что отражение любого бизнеса – это внешний вид его интерьерной и наружной рекламы. Не затеряйтесь в тени пессимизма!
Примеры наших выполненных работ показаны на фото.