Рекламные конструкции

*Рекламные конструкции

Изготовление рекламных конструкций в Москве – монтаж и демонтаж, ремонт и обслуживание, проектирование. Производство вывесок на заказ различной модификации.

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Creative Park - мы делаем рекламу!
Creative Park - мы делаем рекламу!
Изготовление пилонов
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Изготовление рекламных коробов
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Изготовление рекламных вывесок
Изготовление рекламных вывесок
ЦУМ - реклама на фасаде ТЦ
ЦУМ - реклама на фасаде ТЦ
Изготовление интерьерной рекламы
Изготовление интерьерной рекламы
Изготовление рекламных вывесок
Изготовление рекламных вывесок
Установка рекламных конструкций - входные группы
Установка рекламных конструкций

 

 

Реклама на автотранспорте заказать нанесение
Реклама на автотранспорте нанесение
Реклама на автотранспорте
Реклама на автотранспорте
Световой короб - изготовление
Световой короб - изготовление
Конструкции с рекламой завода
Конструкции с рекламой завода

 

 

Проектирование фасадной рекламы
Проектирование фасадной рекламы
Ремонт рекламных пилонов
Ремонт рекламных пилонов
Доставка рекламного пилона
Доставка рекламного пилона
Буквы из нержавейки и пластика
Буквы из нержавейки и пластика
Буквы рекламные с подсветкой
Буквы рекламные с подсветкой

Изготовление рекламных конструкций | Производство вывесок

 Производим конструкции и вывески с рекламой различной модификации – изготовление и монтаж, комплексное обслуживание от компании Креатив Парк. Оперативно выполняем изготовление рекламных конструкций. Производим буквы с подсветкой для оформления фасадов магазинов, кафе и ресторанов. Оперативно осуществляем доставку рекламных конструкций к месту установки и монтаж.

 Преимуществом нашей работы является то, что мы сможем выполнить комплексно:

  • разработать дизайн-проект рекламного носителя, с учетом действующих нормативов и постановлений;
  • отлаженное производство рекламных конструкций на выгодных условиях, выполним доставку и монтаж за минимальные сроки;
  • выполнить установку интерьерной рекламы – монтаж вывесок в любое время суток;
  • изготовить световую рекламу магазинов и салонов;
  • собрать световые короба по минимальной цене;
  • изготовить светящиеся вывески из пластика и композита, объемные световые буквы из металла;
  • крышные установки под ключ – изготовление объемных букв больших размеров на фасады зданий;
  • оформить входную группу проектирование производство монтаж.

 Преимущества рекламных конструкций с подсветкой

 Они работают круглосуточно, сообщая о необходимой услуге или товаре. Светящаяся информация, хорошая читабельность, стильная наружная реклама – это тот главный инструмент, с помощью которого привлекает внимание клиента.

 Создай свой рекламный инструмент, для привлечения новых клиентов с компанией «Креатив Парк»

 У нас можно заказать изготовление рекламных вывесок, изготовить эффективную наружную рекламу, в том числе и входную группу с подсветкой. Наше рекламное производство производит рекламные стелы, световые объемные буквы для фасадной рекламы на заказ различного вида, различные рекламные таблички и указатели.

 Офис продаж по адресу: Москва Пестовский переулок д.16/2, метро Марксистская. 

 Наш телефон  8 499 394 06 35  |  Почта info@creativepark.ru

 

 Виды рекламных конструкций с подсветкой.

 Лайтбоксмаркетинговая конструкция, обычный световой короб. Применяется как в горизонтальном исполнении, так и в вертикальном. Чаще всего имеется две информационные панели с рекламной информацией с внутренней подсветкой для лучшей читабельности или просмотра размещенной рекламы.

 В последних нормативных документах о рекламе от 2015 года указано о максимальном ограничении использования световых коробов наружного применения на улицах Москвы. Доступны к применению объемные буквы с подсветкой, как основные конструкции наружной рекламы.

 Объемная реклама в виде букв устанавливается на фасад здания, допускается установка на кровле зданий и сооружений, получив все необходимые согласования и разрешения. Рекламные крышные установки, логотипы с подсветкой больших размеров очень часто устанавливаются на верхней части торговых центров. Лайтбоксы чаще всего применяются, как интерьерная реклама внутри торговых центров, как основная реклама торговой точки. В московской области световой лайтбокс остается хитом продаж и изготовления. Наружная реклама, в виде лайтбокса, остается основной бюджетной рекламной конструкцией для оформления отдельно стоящего павильона, кафе, ресторана или магазина. Световое меню – это тоже лайтбокс. Уличные кафе быстрого питания часто применяют такие информационные конструкции для оформления своего фасада или витрины. Указатели с подсветкой или навигаторы – можно образно назвать «мини лайтбокс».

 Пилон уличный – можно сказать большой лайтбокс, с металлической рамой внутри и внутренней подсветкой. Боковые ребра таких конструкций бывают различной формы – овальные, радиусные, прямоугольны. Материал для изготовления боковых сторон применяется чаще всего, алюминиевый сплав, с покрытием в различные цвета или наносится пленка оракал. Лицевые панели изготавливаются из прозрачного ударопрочного пластикового стекла с нанесением изображения на самоклеющейся пленке. Подсветку рекламной конструкции выполняем люминесцентными лампами или светодиодными технологиями.

 Световые рекламные вывески интерьерные – разновидность внутренней рекламы, основной носитель названия или информации конкретного бренда, салона или магазина, в общей массе подобных, размещенных в Большом Торговом Центре. Интерьерная световая реклама четко показывает размещенный логотип или название, создавая конкретно тот фирменный стиль продаваемых товаров конкретного бренда. Сеть магазинов оформляется в едином стиле и главным навигатором является интерьерная световая вывеска

 Креатив Парк представляет производство наружной рекламы любой конфигурации и сложности!

 

Логотип с подсветкой "Бергер Стейк"
Интерьерная вывеска из пластика
Объемные буквы с подсветкой контражур
Буквы рекламные с подсветкой

Конструкции наружной рекламы – ремонт и обслуживание

  Оказываем техническое обслуживание и техническое сопровождение рекламных конструкций с подсветкой или без подсветки в городе Москва и Московской области:

  • выезд бригады специалистов по Москве 4500 руб. за пределы МКАД 50 руб./км.;
  • ремонт и восстановление объемных букв от 90 руб./см высоты с учетом материалов;
  • изготовление и ремонт корпуса или подложки, цена определяется после осмотра конструкции нашим специалистом;
  • стоимость электромонтажных работ, с учетом замены неисправного оборудования и электропроводки рекламного изделия, определяется после диагностики нашего электрика. Предоставляется смета с указанием работ, наименования заменяемого оборудования и итоговой ценой;
  • для выполнения работ на высоте, более трех метров, применяется спецтехника (автовышка).

 Для демонтажа или монтажа больших размеров элементов рекламных конструкций может потребоваться использование автокрана.

 Подробная смета на ремонт рекламного изделия составляется после осмотра специалистов монтажной бригады проводившей технический осмотр.

 

Монтаж рекламных пилонов
Изготовление и ремонт пилона
Изготовление рекламных букв
Ремонт световых букв

Информационная конструкция с подсветкой от производителя

  Изготовление информационных конструкций различной конфигурации - дизайн и проектирование, отлаженное производство, установка.

 Вы можете оперативно заказать у нас:

  • стильную информационную конструкцию со светодиодной подсветкой с объемными буквами из пластика или метала;
  • модернизированный информационный световой короб с применением технологии – сменная рекламная панель, рекламные носители для одного светокороба. При использовании такой технологии вы получаете возможность быстро обновлять информацию самостоятельно;
  • конструкцию-вывеску с интерьерной рекламой по вашему техническому заданию или дизайн проекту;
  • объемные буквы от простых, до самых сложных конфигураций - плоские буквы из различных материалов, буквы объемные из пластика и металла с подсветкой светодиодами, накладные буквы на подложке или подрамнике, рекламные буквы с эффектом контражур, буквы из профиля АЛС, объемные логотипы;
  • указатели с названием улицы или номера домов с подсветкой стандартного или нестандартного размера,
  • изготовление вывесок по установленным нормативам в городе Москва.

 Изготовление конструкций со светодиодной подсветкой это наша повседневная работа.

 Согласно новой разработанной и утвержденной программы по использованию Архитектурно-художественного оформления внешнего облика проспектов и улиц, магистралей и всех территорий города Москвы, вступившая в действие с начала 2015 года, все одноэтажные сооружения и многоэтажные строения, имеющие информационные конструкции (наружная реклама на фасадах зданий), подлежат замене, при ее не соответствии с установленными нормативами.

 Москомархитектура провела большую работу и разработала план решений, как необходимо размещать информационные вывески нужного формата. Все проработанные и утвержденные Архитектурно-художественные предложения, в соответствии с нормативами и привязкой к местности (внешнего облика улиц, магистралей и территорий) можно ознакомиться на сайте Комитета по Архитектуре и Градостроительству города Москва, ссылка на сайт https://www.mos.ru/mka/.

 Наша компания наработала опыт на производство конструкций с рекламой, с учетом новых требований. По этому, активно предлагаем обращаться по всем вопросам изготовления к нам, так как мы точно знаем, как должна быть сделана определенного типа световая информационная конструкция для Города Москвы и различных субъектов России. Вы можете у нас заказать информационную световую конструкцию, а мы для Вас правильно изготовим световую конструкцию-вывеску, выполним производство и монтаж любой сложности в нужном формате.

 Чаще всего заказчики выбирают сотрудничество с производственными компаниями предоставляющие комплексные услуги. Просто выгоднее всего заказать рекламную конструкцию, являющейся главной наружной рекламой (входная группа, пилон, логотип с подсветкой) и рекламное оформление интерьера помещения комплексно!

 Одновременно разработать проект, изготовить необходимую рекламную конструкцию, доставить и выполнить монтаж возможностями одной производственной компании.

 Надо не забывать, что отражение любого бизнеса – это внешний вид его интерьерной и наружной рекламы. Не затеряйтесь в тени пессимизма!

 Примеры наших выполненных работ показаны на фото.

 

Пилоны - изготовление
Пилоны - изготовление
Монтаж пилонов
Монтаж пилонов
Пилоны - производство
Пилоны - производство
Пилон ТЦ ЕвроПарк
Пилон ТЦ ЕвроПарк
Световой короб
Световой короб
Монтаж вывески - реклама
Монтаж вывески - реклама
Рекламная вывеска ДК
Рекламная вывеска ДК
Наружная реклама
Наружная реклама
Фасадные вывески
Фасадные вывески
Световой короб
Световой короб
Реклама торговой точки
Реклама торговой точки
Изготовление вывесок
Изготовление вывесок
Изготовление логотипа
Изготовление логотипа
Наружная реклама
Наружная реклама
Заказать вывеску
Заказать вывеску
Изготовление светового фриза
Изготовление светового фриза
Изготовление световых вывесок
Изготовление световых вывесок
Наружная реклама
Наружная реклама
Рекламный баннер
Рекламный баннер
Пилон, изготовление пилонов
Пилон, изготовление пилонов
Объемные буквы
Объемные буквы
Наружная реклама
Наружная реклама
Интерьерная реклама
Интерьерная реклама
Вывеска на фриз стенда
Вывеска на фриз стенда
Интерьерные вывески
Интерьерные вывески
Объемный световой логотип
Световой логотип
Фасадная вывеска
Фасадная вывеска
Интерьерная реклама
Интерьерная реклама
Буквы большие на заказ
Буквы большие на заказ
Проектирование вывесок
Проектирование вывесок
Вывеска ЦУМ дисконт
Вывеска ЦУМ дисконт
Изготовление вывесок
Изготовление вывесок
Панель-кронштейн чертеж
Панель-кронштейн чертеж
Кристалайт изготовление
Кристалайт изготовление
Пилон проектирование
Пилон проектирование
Стела изготовление
Стела изготовление
Фасадная конструкция
Фасадная конструкция
Изготовление вывесок
Изготовление вывесок
Реклама L'Occittane
Реклама L'Occittane
Производим вывески
Производим вывески
Изготовление букв - образец
Изготовление букв - образец
Образец буквы с подсветкой
Образец буквы с подсветкой
Изготовление вывесок - образец
Изготовление вывесок - образец
Буквы подсветка светодиодами
Буквы подсветка светодиодами
Лого ЦУМ - Аутлет Внуково
Лого ЦУМ - Аутлет Внуково
Логотип ЦУМ - ночной вид
Логотип ЦУМ - ночной вид
Вывеска ЦУМ во Внуково
Вывеска ЦУМ во Внуково
Объемный логотип ЦУМ
Объемный логотип ЦУМ
Буквы для рекламных конструкций
Буквы для рекламных конструкций
Изготовление логотипов с подсветкой
Изготовление логотипов с подсветкой
Интерьерная реклама ЦУМ OUTLET
Интерьерная реклама ЦУМ OUTLET
Изготавливаем и ремонтируем вывески
Изготавливаем и ремонтируем вывески