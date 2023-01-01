Цветовая палитра Oracal 8300

Самоклеющаяся прозрачная глянцевая пленка Oracal 8300 используется в производстве световых рекламных вывесок, световых коробов и лайтбоксов. Сроки службы до 5 лет. Температурные условия эксплуатации довольно большие от -40 oС до +80 oС.

Цветовой набор пленки Оракал 8300 составляет 30 цветов. На сайте мы представили цветовую гамму для удобного выбора конкретного цвета. Это приблизительный подбор (настройка монитора) – эталон является веер с набором пленки.