Плоттерная резка | резка пленки плоттером на заказ

Плоттерная резка для изготовления рекламы - 8 499 394 06 35.

Плоттерная резка пленки Oracal, синтетического баннера применяется для изготовления конструкций наружной рекламы. Режущий нож плоттера сверхточно выполняет вырезание любых контуров, линий пусть это будут буквы, сложные геометрические фигуры. Данный вид обработки материала широко применяется при изготовлении рекламных табличек, вывесок, указателей, лайтбоксов и световых коробов, изготовлении разнообразных по назначению шаблонов.

Как пример, хочется рассказать о изготовлении световой панели рекламного короба. На панель необходимо нанести надпись, определенным шрифтом - "ПРОДУКЫ". Для этого используем транслюцентную, самоклеющуюся пленку Oracal 8500. Катаем первым слоем, белого цвета пленку, вырезаем плоттером на пленке другого цвета надпись магазин и вторым слоем накатываем надпись. Панель готова к дальнейшей сборке рекламной конструкции.

А как точно разместить отдельные буквы, надпись на фриз без шаблона? Изготавливаем в размер общую надпись – слово и с помощью шаблона, без ошибочно производим монтаж рекламных объемных букв.

Плоттерная резка - необходимый технологический процесс в изготовлении наружной рекламы. Для выполнения резки необходимо разработать макет или файл в “кривых” – в короле, формат cdr, в размерах - масштаб 1:1. Определяем тип материала и цвет, далее запускаем производственный процесс.

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